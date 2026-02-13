Új szintre emeli idén a Valentin-napot Budapest népszerű bevásárlóközpontja

Februárban ismét szerelem költözik a Westendbe: február 13. és 15. között újra Valentin-hétvégét tart a bevásárlóközpont, ahol nemcsak a romantikus pillanatoké, hanem az élményeké és a játékos meglepetéseké a főszerep. (x)

Legyen szó páros randiról, baráti programról vagy egy szóló kikapcsolódásról, idén is külön figyelmet fordítanak arra, hogy minden látogató találjon magának egy emlékezetes élményt és valódi feltöltődéssel távozzon. A Valentin-napi hétvége során a látogatók nemcsak programokkal, hanem ismert arcokkal is találkozhatnak, akik személyes jelenlétükkel járulnak hozzá az élményhez.

A hétvégén Balázs Merci (Cedes) és Pumped Gabó is ellátogatnak a Westendbe, ahol közös fotókkal, kötetlen beszélgetésekkel és jó hangulattal teszik még emlékezetesebbé a napokat, Gabó pedig egy igazán őrületes meglepetéssel is készül a látogatók számára.

Közös élmények és értékes nyeremények

A február 13. és 15. közötti hétvégén a Westendben a közös élmények és a Valentin-napi hangulat kerül tehát fókuszba, ahol játékok, nyeremények és programok várják a bevásárlóközpontba látogatókat. Aznapi Westendes blokkotok bemutatásával például értékes meglepetésekért, ajándékokért és édességekért cserébe tehetitek próbára szerencséteket.

Idén először debütál a Westend Valentin-napi házasságkötés, amelyen a Westend app letöltésével és az esküvő kupon beváltásával tudtok részt venni. A párok egy vidám, játékos ceremónia keretében a helyszínen biztosított kiegészítőkkel igazi menyasszonyként és vőlegényként élhetik át a pillanatot. Az ünnepélyes alkalmat gyűrűcsere és egy névre szóló emléklap zárja.

A Westend applikáció segítségével a hétvége folyamán a Valentin-napi fotóautomatát is igénybe vehetitek: az elkészült képek azonnal nyomtatásra kerülnek, így a közös élmények, a romantikus, vicces és baráti fotók rögtön kézzelfogható emlékké válnak.

Sőt mi több, ezen a hétvégén a Millennium téren, a Niagara vízesésnél és a további fotópontokon készült, a @westendshoppingcenter megjelöléssel ellátott, Instagram-sztoriban megosztott képek a napi sorsoláson 50.000 Ft értékű Westend ajándékkártyát érhetnek.

A részletekért és a pontos programokért érdemes követni a Westend közösségi felületeit, mert Valentin-napból idén nem lesz hiány!

Szemezgessetek kihagyhatatlan Valentin-napi programokból: