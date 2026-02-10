14 Valentin-napi program Budapesten és környékén, ha valami igazán különlegesre vágytok idén

Akár megtaláltátok már, akár keresitek még a Nagy Ő-t, kétség sem fér hozzá, hogy a Valentin-nap a legszerethetőbb ünnep, melyet szerelmesek és szinglik éppúgy ünnepelhetnek. Idén februárban számtalan különleges esemény veszi kezdetét a szerelem ünnepén – az biztos, hogy az alábbi 14 Valentin-napi program megdobogtatja majd mindenki szívét!

BE(m) MY VALENTINE WEEKEND // Bem Mozi (2026. február 13., 14., 15.)

A Bem Mozi Valentin-nap alkalmából a valaha volt legszívhezszólóbb filmeket tűzi műsorára. A mozi szerelmesei három napon át olvadozhatnak a vászon előtt: pénteken többek közt a Beléd estem, az Amélie csodálatos élete, szombaton a Római vakáció, a Mielőtt felkel a nap, vasárnap az Álom luxuskivitelben, a Büszkeség és balítélet és a Casablanca hozza el a tökéletes randiélményt a Margit körúti filmszínházba.

Valentin-nap a PupiCake-ben (2026. február 13-15.)

Rózsavizes málnás pite, red velvet vagy epres-mascarponés monodesszert… érzitek már, ahogy a ti szívetek is hevesebben ver? Valentin-nap alkalmából ezek és még sok más finomság költözik a PupiCake pultjába – lepjétek meg velük szeretteiteket és magatokat egyaránt február legrózsaszínűbb napján!

Valentin-napi szívvadászat // Gödöllői Királyi Kastély (2026. február 13-16.)

Talán még sosem járta át annyira a romantika Gödöllői Királyi Kastély parkját, mint idén februárban. A mesés helyszínen Valentin-nap alkalmából három napon át kutathattok szívek után, és vehettek részt fantasztikus programokon. A szívvadászathoz mindössze egy okostelefonra lesz szükségetek, a meglelt kincsek pedig egy-egy szívhez szóló történetet rejtenek. Lesz még tárlatvezetés, nosztalgiafotózás, ha pedig igazán maradandóvá tennétek a gödöllői látogatást, szerelmetek zálogául hagyjatok egy szerelemlakatot a kastélyparkban!

Valentin-napi Gyertyafény Expressz (2026. február 14.)

Érkezzetek igazán stílusosan Gödöllőre, pattanjatok fel a Valentin-napi Gyertyafény Expresszre! A romantikus utazás a Nyugati pályaudvarról indul, a vacsoravonatnak hála pedig ínyenc falatok kísérhetik utatokat Gödöllőig. A háromféle étkezőkocsi modern és klasszikus menüt is kínál a szerelmespároknak – válasszátok ki a nektek tetszőt és vegyetek részt ezen a gyertyafényes utazáson!

A legszebb magyar szerelmes festmények // Magyar Nemzeti Galéria (2026. február 14.)

Valentin-nap alkalmából eredjetek művészek és múzsák nyomába a Magyar Nemzeti Galériában: különleges tárlatvezetés során boldog és szenvedélyes, néha pedig viharos és tragikus szerelmi történeteket ismerhettek meg, olyan művészek munkáinak segítségével, mint Szinyei Merse Pál, Vaszary János vagy Berény Róbert.

Helytörténeti pinceséta Valentin-napi borsorral Budafokon (2026. február 14.)

Budapest Bornegyedében igazán egyedülálló élmény vár rátok Valentin-nap alkalmából: vezetett sétán járhatjátok be a külvilág elől elzárt, több évtizede inaktív, mégis monumentális budafoki pinceóriást, ízlelőbimbóitokat pedig 5 tételes borkóstoló ejti ámulatba a szerelmesek napján.

Valentin-napi szaunamaraton // Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (2026. február 14.)

Lelketek mellett testetek is alaposan átmelegedhet a szerelmesek napján a Széchenyi Valentin-napi szaunamaratonjának hála. A két turnusban megrendezésre kerülő ceremóniák során olyan illatkompozíciók varázsolják el érzékszerveiteket, melyek a harmóniát, a szeretetet és a belső egyensúlyt támogatják.

Ha még több felejthetetlen spa-élményre vágytok:

Szív mesék workshop a Fabrikban (2026. február 14.)

Annyi minden belefér egy szívbe – mutassátok meg, mi lapul a tiétekben! A Fabrik workshopján Póth Rebeka grafikus, illusztrátor mutat be játékos technikákat, hogy megalkothassátok saját szívetek történetét. A kreatív délelőttről egy bekeretezett képpel és egy képeslappal térhettek haza!

Valentin-napi séta // ELTE Füvészkert (2026. február 14.)

Nincs is ideálisabb helyszín az ELTE Füvészkertnél, ha romantikus andalgásra vágynátok. Valentin-nap alkalmából ráadásul a növényeken kívül még a „szeretet folyosót” is megcsodálhatjátok, melyen keresztülhaladva újra és újra ámulatba ejt majd a kert és persze szerelmetek szépsége.

Candlelight Valentin-napi különkiadás // Magyar Tudományos Akadémia (2026. február 14.)

A nagy sikerű Candlelight-koncertsorozat Valentin-nap alkalmából Magyar Tudományos Akadémián ejti ámulatba a melódiák szerelmeseit. A gyertyafényes, 60 perces műsor során Elton John, Hans Zimmer, Elvis Presley és persze Édith Piaf legszebb dallamai is felcsendülnek majd – sok más szerelmes zeneszám mellett.

Szerelmi történetek – tematikus tárlatvezetés // Néprajzi Múzeum (2026. február 14.)

Néprajzi tárgyakhoz kapcsolódó szerelmi történeteket és anekdotákat is megismerhettek idén Valentin-nap alkalmából. A Néprajzi Múzeum különleges tárlatvezetésén olyan kérdésekre is megkaphatjátok a választ, mint hogy kéz a kézben járt-e a szerelem és a házasság a hagyományos paraszti kultúrában, és hogy milyen ajándékkal kedveskedett szíve hölgyének egy falusi legény.

Valentin-napi rollerdisco // Arzenál (2026. február 14.)

Akár szívetek választottjával, akár egyedül érkeztek, az Arzenálban igazán rendhagyó módon bulizhattok ezen a szombaton. A híres Valentin-napi görkoris diszkó immár hagyománnyá nőtte ki magát – nem csoda, hiszen párok és szinglik is imádják! Az est folyamán külön karszalagot kapnak azok, akik megtalálnák a Nagy Ő-t, és azok is, akik ismerkedni nem, viszont egy hatalmasat bulizni szeretnének. Ha korábban érkeztek, teljesen kezdő és skate dance workshopon is részt vehettek, hogy bemelegítsetek az estére. Az sem baj, ha nem vagytok profi görkorizók: ki tudja, talán éppen a kiszemeltetek karjaiba estek bele…

#budapestszivetkeresem – az első 10 év finisszázs // Massolit Books & Café (2026. február 14.)

Kellermann Viktória 10 éve járja már Budapest utcáit, hogy megörökítse a fővárosban fel-felbukkanó szíveket. A több száz fotót, mely mindenféle dokumentarista és személyes okokból készült, most óriás parafatáblákra tűzték, a belőlük készült kiállítást pedig a #budapestszivetkeresem – az első 10 év címre keresztelték a Massolit Books & Caféban. A különleges kiállítás finisszázsára február 14-én kerül sor, mely alkalmából kollázsműhely, szívkereső séta, tárlatvezetés és még sok más meglepetés is vár a belvárosban.

Páros ajánlat Valentin-napra // Cat Wood Café (2026. február 14.)

Cicarajongók, figyelem: négylábú cukiságok társaságában is Valentin-napozhattok a Cat Wood Café jóvoltából! A meghitt, szeretettel teli térben együtt lassulhattok le, nevethettek, kapcsolódhattok, miközben részt vesztek egy páros kvízen és signature koktélokat kortyolgattok – a legjobb, hogy mindehhez még cicák is csatlakoznak.

Csókos asszony // Turay Ida Színház (2026. február 14.)

A Turay Ida Színházban csóközön és időutazás veszi kezdetét Valentin-nap alkalmából, hiszen a teátrum aznap kétszer is műsorra tűzi Csókos asszony című zenés vígjátékát. Zene, tánc, romantika, sok humor és olyan örökzöld slágerek, mint a Gyere, te nímand! – vagyis minden, ami a felhőtlen kikapcsolódáshoz kell a szerelmesek napján.

