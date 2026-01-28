Gőzölgő Budapest: Felejthetetlen spa-élmények a főváros történelmi fürdőiben

A budapesti fürdőkultúra gyökerei a római korban vetették meg a lábukat: már Aquincum is fürdővárosként volt ismert, a rómaiak pedig előszeretettel építettek magánfürdőket, például a Hajógyári-szigeten. A fürdőkultúra felvirágzását azonban a török kor hozta el, amikor sorra létesültek a török fürdők, a monarchia idejében a fürdőélet pedig az aranykorát élte. Végül termálvíz tekintetében a világ egyik leggazdagabb városaként vált ismertté Budapest, a fürdőváros, melynek legrégebbi emlékeiben ma is megmártózhatunk. Tartsatok velünk egy pihenésben gazdag hétvégére, ahol a fürdőzés és a gasztronómia kényeztető élménye simítják ki a lélek ráncait.

Szent Lukács Gyógyfürdő

Mint minden mesének, a Szent Lukács Gyógyfürdő történetének a szálai is a római korig vezetnek el minket, hiszen már a Claudius császár korabeli iratokban is regélnek a környéken felszínre törő forrásokról. Maga a gyógyítás szintén nagy múltra tekint vissza a fürdő területén, ugyanis a XVIII. században a Szent János-lovagok építették fel itt az ispotályukat. A későbbiekben pedig Szokollu Musztafa budai pasa által gabona- és lőpormalom létesült, ahol még királyi fegyverkovács üzem is működött, miközben a fürdőélet a Malom-tóban folyt tovább.

A mai épületegyüttes arcát a XIX. század vége felé kezdték el kialakítani, ekkor épült fel az iszapfürdő, a gyógyszálló és a népgőzfürdő is. Ezzel együtt szigorú szabályokat is felállítottak, amik kimondták, hogy a férfiak és a nők külön épületben pihenhetnek. A vendégek között pedig megfordult Ottlik Géza, Kodály Zoltán, Latinovtis Zoltán, Örkény István és Garas Dezső is. A hosszú évek során számos átalakítást eszközöltek az eredetileg neoreneszánsz épületeken, így például a fürdőépület ma már inkább eklektikus képet mutat. És bár a falak változtak, a lényeg a kezdetektől fogva megmaradt: a fürdő gyógyító vizének a nagy része a Molnár János-barlangból származik.

+1 Mennyei brunch a fürdőzés után: KicsiZso Reggeliző és Kávézó

Ha megmártóztunk a termálvizes medencékben, vagy ellazultunk a szaunákban, miközben magunkba szívtuk a múlt morzsáit is, a délelőttünkre a KicsiZso Reggeliző Kávézó teheti fel a koronát. A kávézóban a klasszikus reggelifogásokhoz egy csipetnyi fantáziát is kevernek, így ér fel náluk minden falat egy kulináris utazással. Az angol reggeli, buggyantott tojás és társai mellett pedig különleges francia toast szendvicsek, bagelek, wrapek várnak ránk itt.

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

Pest első gyógyfürdőjével, a híres-nevessé vált Szecskával 1913-ban gazdagodott a főváros, bár az előzetes munkálatok már 1868-ban elkezdődtek. A kor híres bányamérnöke, Zsigmondy Vilmos vizsgálatainak köszönhetően találták meg az artézi kút helyét, a mai Árpád fejedelem lovasszobra előtt, ahol 10 évig folytak a munkálatok. A kút akkoriban Európa legmélyebb kútjai közé tartozott 970 méteres mélységével, a Szecska elődjét, az Artézi fürdőt pedig körülötte húzták fel.

Ma már a víz nem az artézi kútból jön, és végül a Czigler Győző tervei alapján megépült Széchenyi Fürdő is egy kicsit távolabb lelt otthonra, aminek az állatkerti vízilovak mindenképp örülhettek, hiszen 1938 óta élvezhetik a fürdőt is éltető Szent István kút termálvizét. A megannyi vízi motívummal díszített fürdőpalotában az évek során bővítések, felújítások sora ment végbe, aminek köszönhetően ma is a pihenés és a gyógykezelések egyik fellegvára a fővárosban. Ha pedig itt járunk, akkor a medencék, szaunák, masszázslehetőségek mellett a Pálmaházban is ejtőzhetünk egyet.

+1 Mennyei brunch a fürdőzés után: Zuzu Café & Bakery

Egy melengető, lebegéssel eltöltött délelőtt után szívünket és lelkünket is felpezsdíthetjük a Zuzu Café & Bakery-ben, ahol a hely megálmodója, Liset törpe tacskója, Zuzu fogad minket minden egyes nap. Bár nehéz levenni a reflektorfényt Zuzuról, mégis hadd irányítsuk Lisetre is, aki családi receptjeivel teszi igazán különlegessé a brunchfogásokat a kávézóban.

Irgalmasok Veli Bej Fürdője

Igazi, török kori kuriózumként bújik meg a klasszicista Hild-udvar mögött a Veli Bej Fürdő, melyet Szokollu Musztafa, Buda leghíresebb pasája építtetett a XVI. században. A hódoltság legszebb fürdője a Császárfürdő részeként került a XIX. század egyik legnagyobb mecénásának, Marczibányi Istvánnak a kezébe. A helyreállítási munkálatok után pedig a gróf a budai irgalmas rendháznak adományozta a fürdőt azzal az egy kitétellel, hogy a hely jövedelmét a nincstelen betegek ingyenes ápolására fordítják.

Bár a Császárfürdő eredeti épületegyüttesét ma már nem láthatjuk, viszont a mai napig fennmaradt a Veli Bej Fürdő, mely köré Hild József tervei alapján húztak fel egy klasszicista építészeti egységet, majd a komplexumot a 2000-es években újították fel. Az eldugott török világban ma is az Irgalmas forrás táplálja a fő medencét, ezzel segítve az ízületi bántalmak és mozgásszervi panaszok gyógyulását. A hagyományos török fürdők kialakításához hűen a nyolcszögletű központi medencét négy különálló fürdőfülke öleli körül, melyek mindegyike különböző hőfokú. A Veli Bejbe pedig ma már nemcsak mártózni jöhetünk, hiszen gőzfürdő, szauna, jacuzzi, úszómedence is szolgálja a kényelmünket.

+1 Mennyei brunch a fürdőzés után: Lio Schiacciata

Országokon átívelő élményben lehet részünk, ha a török kori fürdőből a Lio Schiacciata-ba térünk be egy-két jó falatra. Olaszország ízeit a Margit-körútra varázsoló szendvicsezőben a lepénykenyér a szemünk láttára sül ropogósra, belül pedig lágy burrata, grillezett padlizsán, hagymalekvár, pisztáciapesztó, mortadella, prosciutto vagy éppen a krémes stracciatella különböző variációi repítenek a mennyei ízek közé.

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

A főváros legrégebbi termálfürdője 1572 óta várja a fürdőzni vágyókat. A török időkben „Zöld oszlopos fürdőként” ismert helyet ugyanis még Szokoli Musztafa budai pasa építtette, a fürdőt pedig azóta is szinte eredeti pompájában láthatjuk. Köszönhető ez annak, hogy még a II. világháború sem ejtett csorbát rajta, illetve az évek során is csupán kisebb javításokat végeztek a fürdőben. Az 1700-as és az 1800-as években a hely tovább fejlődött, medencékkel, úszócsarnokkal, vendégszobákkal bővült, és bár ekkoriban a Rudas a legjobbak között szerepelt a Császár és a Rác fürdőkkel együtt, mégis volt rá panasz.

Egy helytartótanácshoz került levél szerint a vizet nem cserélték elégszer, a fürdők koszosak és zajosak voltak; amire válaszul a városi tanács kiadta “Buda városának polgármestere által kibocsátott fürdőrend”-et. Az átalakítások, a II. világháborúban romba dőlt épületrészek lebontása, illetve rekonstrukciók sora a XX. században is folytatódott a komplexummá alakult fürdőben, melyet 21 melegvizes forrás táplál. A török hagyomány pedig ma is él a kötényes fürdőzés által.

+1 Mennyei brunch a fürdőzés után: Mitzi – Kávé, Konyha, Bár

A Szent Gellért tértől csupán egy karnyújtásnyira csöppenhetünk bele a Mitzi – Kávé, Konyha, Bár bohém világába, ahol a brunchélményt igencsak komolyan veszik. Így hát konfitált kacsás szendvics, szarvasgombás, baconos bundás kenyér vagy éppen shakshuka is kerülhet a villánkra, természetesen az elmaradhatatlan angol reggeli mellett.

