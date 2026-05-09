Újdonságok a Balatonnál: 5 remek hely, amit érdmes felkeresni még a szezon előtt

Azt hihetnénk, hogy a Balaton környékét úgy ismerjük, mint a tenyerünket, azonban a magyar tenger évről évre meglep bennünket számos újdonsággal.

Megújult a balatonföldvári Kilátó Presszó

Tulajdonosváltást követően tavaszi megújuláson esett át Balatonföldvár ikonikus, retró hangulatú panorámás presszója, ami májustól modernebb, letisztultabb arculattal, de változatlanul lélegzetelállító kilátással vár titeket. A vendéglátóhely étlapja igazodik az új fejezethez, így friss, könnyed ételek váltják a megszokott hamburgereket és melegszendvicseket, melyeket házi limonádéval és koktélokkal öblíthettek le. Külön pluszpont, hogy ezúttal nem kell elhagynotok az asztalotokat a rendelésetek leadásához, hiszen immár felszolgálással élvezhetitek a naplementét.

8623 Balatonföldvár, Kilátó köz 5. | Facebook

Új pihenőpark épül Vonyarcvashegyen

Hamarosan a Szent Mihály-hegy lábánál, a Balatoni Bringakörút közvetlen közelében szusszanhattok meg egy hangulatos pihenőhely és élménypark verandáján. Az egész évben nyitva tartó parkban lehetőségetek nyílik majd egy izgalmas történeti kiállítás megtekintésére, miközben a kulturális örökség értékeit élményelemekkel és színvonalas szolgáltatásokkal ismerhetitek meg behatóbban. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló helyszín a tervek szerint a későbbiekben kulturális, gasztronómiai, családi, civil és céges programok otthonául is szolgál majd.

Új bicikliút és információs pont a Balaton-felvidéken

Jó hírünk van a bicikliseknek, hiszen az idei szezonban már végigtekerhetnek a 70 kilométerrel bővült BalatonBike365 kerékpáros úthálózaton a Balaton-felvidéken. Az útvonal 10 települést érint, melyek közül 6 újonnan kapcsolódik be a kerékpáros hálózatba. A rendszer több ponton csatlakozik a meglévő utakhoz, és lehetővé teszi a továbbhaladást a Bakony irányába. Néha azért álljatok meg, hiszen útközben számos nagyszerű vendéglátóhelyet, kézműves termelőt és szálláshelyet találtok. Szintén újdonság a vigántpetendi BalatonBike365 Port, ami kerékpárkölcsönzőként, találkozóhelyként és információs pontként funkcionál.

8294 Vigántpetend, Kossuth utca 33. | Weboldal

Ingyenes lett a keszthelyi Helikon strand

Keszthely strandját eddig csak azok élvezhették, akik hajlandóak voltak kifizetni a belépőjegy árát, azonban ez szerencsére megváltozott, hiszen május elsejétől immár térítésmentesen vehetitek birtokba a forgalomtól távol eső területet. A Helikon szabadstrand csaknem 20 ezer négyzetméternyi napozófelülettel várja a fürdőzőket, ahol a pancsolás mellett röplabdapálya, pingpongasztal, mini focipálya, valamint játszótér biztosítja a felhőtlen szórakozást a család minden tagja számára.

8360 Keszthely, Entz Géza sétány

Újra kinyit Balatonboglár háromkerekű kávézója

Aki szemfüles volt, tavaly már kiszúrhatta a balatonboglári Gömbkilátóval szembeni, az árnyak alatt megbúvó narancssárga kávés truckot, ami nemcsak vidám színével, de a környék legjobb specialty kávéival és kézműves réteseivel is feldobja a hangulatot. A finomságokat szerencsére május elsejétől kezdve ismét kipróbálhatjátok, hiszen a Portaggio járműve már begurult a helyszínre. Miután felhörpintettétek a továbbhaladáshoz szükséges koffeinmennyiséget, vegyétek az irányt a bobpálya és a kalandpark felé, amiket innen már csupán pár lépésre találtok.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 2. | Facebook

