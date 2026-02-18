Új fejezet kezdődik Újlipócia legelegánsabb bérpalotájának kávéházában

Új fejezet nyílik a fővárosi kávéházi kultúra egyik emblematikus helyszínének életében: a Dunapark Kávéház az Eventrend Group portfóliójába kerül.

Az 1938-ban, a Szent István park szomszédságában megnyílt art deco nagykávéház világos tereivel, hatalmas ablakaival és történelmi atmoszférájával máig a klasszikus budapesti kávéházi hangulat egyik legszebb példája.

A 2006-ban újranyitott, azóta is Újlipótváros egyik meghatározó találkozóhelyének számító Dunapark Kávéház idén ünnepli 88. születésnapját, hamarosan pedig új fejezet kezdődik az életében. A váltással együtt felújítás is indul, ami miatt a kávéház várhatóan április 15-től rövid időre bezár, majd május közepén megújulva fogadja ismét vendégeit.

Az új üzemeltető célja az értékek megőrzése mellett a tartalmi frissítés is: a meglévő vendégkörre építve szeretnék még erősebb közösségi térré formálni a helyet, ahol a múlt öröksége immár kortárs, élő élménnyel találkozhat. Bővebb információt a Dunapark Kávéház Facebook-oldalán, ide kattintva találtok.

