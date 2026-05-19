9 ingyenes program a pünkösdi hosszú hétvégén Budapesten és környékén // 2026

Összegyűjtöttük nektek egy csokornyi ingyenes programot Budapestről és környékéről a pünkösdi hosszú hétvégére. Vásárok, gasztrofesztiválok, búcsúk, melyek emelik a 2026-os ünnep fényét.

V. Belvárosi Bor és Pezsgőfesztivál // Szabadság tér (2026. május 20-25.)

Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő V. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén, május 20. és 25. között élvezhettek. Ahogyan évek óta, a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgo, cava, champagne márkák és minőségi, nagy streetfood kínálat is gondoskodik. Minden nap dj-k, 21-én este pedig nagyszabású Krisz Rudi koncert vár rátok. A rendezvényre a belépés ingyenes, azonban a fogyasztás egyedi fesztiválos üvegpohár megvásárlásához kötött.

Pünkösdi Édes & Vad Gasztrohétvége // Velence Korzó (2026. május 22-25.)

A Magyar Fesztivál szervezésében Édes & Vad Gasztrohétvége a magyar konyha legizgalmasabb ízeit és egy igazi családi fesztivál hangulatát hozza el a Velencei-tó partjára. A hétvége során a vadételek különlegességei és a hagyományos magyar fogások mellett az édesszájúak is megtalálják kedvenceiket: fánkok, kürtőskalácsok, palacsinták és számos további finomság vár. Ráadásul vidámpark, játékok és színes programok is várják a családokat.

Pünkösd a budai Várnegyedben (2026. május 22. – június 7.)

2026. május 22. és június 7. között különleges ünnepi programsorozat várja az érdeklődőket a budai Várnegyedben, a Szentháromság tér és a Margaréta terasz hangulatos helyszínein. A több mint két héten át tartó eseményen népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be, miközben a kézműves vásár minden nap 9 és 19 óra között várja a közönséget.

Svábhegyi Pünkösdi Búcsú (2026. május 23-24.)

2026-ban is megrendezésre kerül Budapest XII. kerületében a kerületi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, ahol vásárral, kézműves programokkal, koncertekkel, táncelőadásokkal és táncházzal várnak benneteket a Diana parkban.

Makers’ Market // Fény utcai Piac (2026. május 24.)

Május 24-én közel 100 hazai tervező és alkotó hozza el ide a legfrissebb munkáit – egy helyen, egy napra. Grafikák és printek, kerámiák, ékszerek, divat és kiegészítők, lakberendezési darabok, valamint válogatott gasztro és deli finomságok várnak – minden, ami kézzel készült, egyedi és szerethető.

Szimpla Háztáji Piac – Pünkösdi Jótékonysági Főzéssel (2026. május 24.)

Pünkösd vasárnapján is szuper háztáji ízek várnak a Szimplában. Ez alkalommal egy jótékonysági főzés is lesz, melynek teljes összegét egy kisfiú terápiáira fordítják.

Vintage Vásár és reMarket piac a Hengermalomban (2026. május 24.)

Május 24-én újra élettel telik meg a Hengermalom udvara – izgalmas kincsekkel, friss árusokkal és különleges darabokkal várnak benneteket. A bútorok, antik és retró tárgyak mellett most is gazdag választékban találtok vintage és old school ruhákat, ékszereket. A kincsvadászat mellett finom falatokkal is készülnek. A gyerekek részére az óriási homokozó ezúttal is rendelkezésre áll és épületbejáráson is részt vehettek.

Vörösmarty Tavasz (2026. május 25-ig )

Pünkösdi királyválasztás, ügyességi játékok és kihívások, népi, közösségi programok és változatos zenei programok is várnak rátok Budapest szívében.

Budapesti Pünkösdi Vásár (2026. május 31-ig)

Két helyszínen is zajlik a Pünkösdi Vásár a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül, egész májusban: a Vámház körúti Vásárcsarnokban és a Városháza parkban, ahol május 31-ig kézműves kincsek és gasztrokedvencek is várnak benneteket.

