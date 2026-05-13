8 kihagyhatatlan élmény a pünkösdi hosszú hétvégén a Balatonnál

Nemsokára újra lehetőség nyílik szusszanni egy nagyobbat, hiszen közeleg a pünkösdi hosszú hétvége: ha igazán felejthetetlenné tennétek az ünnepet, vegyétek az irányt idén a magyar tenger felé!

Páratlan kikapcsolódás a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben, Hévíz

Wellnessélmények, tematikus szaunaszeánszok, élőzenei estek, és megannyi élmény vár rátok a pünkösdi hosszú hétvégén Hévíz szívében, a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben. A felnőttbarát környezetnek, a meghosszabbított wellness nyitvatartásnak és a korlátlan spa használatnak hála garantált a feltöltődés: mindezt modern, elegáns környezetben, a Hévízi-tó közelében tehetitek meg. Romantikus pihenéshez is tökéletes választás – ha csatlakoztok a hűségprogramhoz, számos ajándékra és árkedvezményre is számíthattok, akár már az első foglalás során.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.

Pünkösdi Vigadalom Hévízen

A pünkösdi hétvégén, május 23. és 25. között fantasztikus programok pezsdítik fel Hévízen a Kölcsey utcai rendezvényteret. Szombaton Koós Réka varázsolja el a közönséget, vasárnap pedig a jazzy-hangulaté a főszerep: a Dixieland-maraton csúcspontjaként a Happy Dixieland Band jubileumi koncertjét élvezhetitek, Malek Andrea és Majsai Gábor közreműködésével. Hétfőn a hagyományok előtt tiszteleghettek, hiszen a Magyar Állami Népi Együttes lenyűgöző „Táncos magyarok” című produkciója teszi felejthetetlenné az ünnepet. A programokon való részvétel ingyenes!

8380 Hévíz, Kölcsey utca

Szezonnyitó bulik a Plázson, Siófok

Tizenegyedik alkalommal is megnyitja kapuit a Plázs Siófok, a szezon pedig ezúttal is pünkösdkor indul. Péntektől vasárnapig változatos koncertek és bulik várnak benneteket a Balaton partján: május 22-én, a nyitónapon először Kökény Attila & Rakonczai Viktor nagykoncertje, majd Rakonczai Imre & The Blue piano vesz le titeket a lábatokról. Szombaton L.L. Junior nyitja az estét egy kihagyhatatlan koncerttel, majd több mint 20 fellépő gondoskodik a szuper hangulatról a Plázs Grand openingen. Vasárnap Bikini koncert adja meg az alaphangot, majd Video Discón táncolhattok egészen hajnalig. Természetesen napközben sem fogtok unatkozni: a homokos partnak és a napágyaknak hála garantált a stílusos nyárindítás!

8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Pünkösdi Szezonnyitó a hajóállomásnál, Siófok

Fantasztikus nyárindító élményekért Siófok szívébe is érdemes lesz ellátogatni: május 22. és 25. között ingyenes családi programok, koncertek, finom falatok és kézműves vásár vár rátok a Pünkösdi Szezonnyitón, a hajóállomásnál! Pénteken a Pokolgép pörgeti fel a hangulatot, szombaton pünkösdi felvonulás színesíti a programot, este Szekeres Adrien ad koncertet, vasárnap pedig gyerekprogramok és az Első Emelet koncertje robbantja be az estét. Hétfőn az egészség kerül fókuszba – szűrésekkel, előadásokkal és koncertekkel. Az biztos, hogy senki nem fog unatkozni Siófokon!

Siófok – Hajóállomás

Pünkösdi játszóház és mulatság a Festetics-kastélyban, Keszthely

Május 23-án fergeteges pünkösdi mulatság veszi kezdetét a keszthelyi Festetics-kastélynál, mely három napon át varázsol mosolyt kicsik és nagyok arcára. Kézműves foglalkozásokon sajátíthatjátok el a pünkösdi koronakészítés csínját-bínját, együtt díszíthettek májusfát, a gyerekek kérhetnek csillámtetoválást, csúszdázhatnak, ugrálóvárazhatnak, apró ajándékokra vadászhatnak – csak, hogy ízelítőt adjunk mindabból, ami a Történelmi Játszóháznál vár. Vasárnap interaktív zenei nap is színesíti a programpalettát, hogy muzsikából se legyen hiány a vidám pünkösdi élmény során.

8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Pünkösdi programok a Festetics-kastélyban, Dég

Vasárnap és hétfőn a dégi Festetics-kastélyban is minden a tartalmas kikapcsolódásról fog szólni: óránként induló tárlatvezetéseken hull le a lepel a pompás épület titkairól, és kisvonat is zakatol majd a kastély környékén. A park messze földön híres taván lehetőség nyílik csónakázni, ha pedig megcsillogtatnátok alkotói vénátokat, kőfestésen és különleges művészi elfoglaltságokon vehettek részt a pünkösdi forgatagban.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11.

Tihanyi Pünkösdölés és Tavaszi Népzenei Találkozó

Tihanyban vasárnap megtelik élettel a Mádl Ferenc tér, és fergeteges pünkösdi programkavalkád veszi kezdetét a hagyományőrzés jegyében. Az autentikus programok közt csupa olyan élményt találtok, mely által megelevenednek az egykori népi szokások: lesz májusfa kitáncolás, felcsendülnek a legszebb népdalok, és azt is megtudhatjátok, hogyan is pünkösdölnek a tihanyi lányok. A közösségi élmények mellett a Tihanyi Borok Versenyének eredményei is kihirdetésre kerülnek – május 24-én a mesés félszigeten a helyetek!

8237 Tihany, Mádl Ferenc tér

Biciklis dűlőtúra a Zelna Borászattal, Balatonfüred

Egyetlen balatoni programajánlóból nem hiányozhat a dűlőtúra – hát még, ha két keréken zajlik a kaland! A lelkes borkedvelőket szombaton invitálja felejthetetlen biciklis túrára a Zelna Borászat, hogy együtt fedezzék fel dűlőről dűlőre a vidéket. Az aktív, mégis könnyed program során nemcsak megismeritek az adott tétel születési helyét, de meg is kóstoljátok a zamatos italt – közben pedig számos történetet hallhattok majd tájakról, évjáratokról, és a poharakban rejlő titkokról.

8230 Balatonfüred, Laposteleki út 9.

