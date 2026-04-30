13 pezsdítő nyáreleji program a Balatonnál 2026 májusában

Bizony már alig vártuk, hogy az első igazán meleg napsugaraknál meglátogathassuk a magyar tengert. A Balaton környékében persze most sem kell csalódnunk, hiszen szuper programokkal és fesztiválokkal veszi kezdetét májusban a nyár eleji nyüzsgés.
Siófoki Retro Majális (2026. május 1-2.)
Május 1-jén és 2-án második alkalommal kerül megrendezésre a 80-as éveket idéző programsorozat, a Siófoki Retro Majális. A Siófoki Nagystrandon megrendezésre kerülő eseményen fantasztikus fellépőkkel, gasztrokitelepülőkkel és vásárral, valamint számos meglepetés attrakcióval várják az érdeklődőket reggeltől estig. A kazettás magnók, a színes kitűzők és naptárfotók világából és egy pohár Traubiból ihletet merítő esemény kortól függetlenül mindenkihez szól.
Május 1-i hosszú hétvége a Follyban // Badacsonyörs (2026. május 1-2.)
A badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászat balzsamos illatú, üde zöld színekben pompázó kertjébe invitál május 1-jén és 2-án. Május első két napja kiváló alkalom egy kertben tett tavaszi sétára, egy nyomozásra az Elvarázsolt kertben vagy egy pohár bor elkortyolására egy kényelmes padon a melengető napsütésben. Az esti fényfestésről nehogy lemaradjatok!
Gizella Napok // Veszprém (2026. május 4-11.)
Az idei szezont a veszprémi Gizella Napok folytatja, hiszen május 4-től kezdve egy héten át lehettek részesei “a királynék városa” legnagyobb összművészeti fesztiváljának. A rendezvényen többek között fellép a Csaknekedkislány, az Anna and the Barbies és a Punnany Massif, de még egy fergeteges ABBA-showt is elcsíphettek. Ha úgy gondolod, még egy zenei fesztivál nem fér bele a pénztárcádba, van egy jó hírünk: a programok ingyenesek!
Balaton Wines Vibes // Balatonszőlős (2026. május 9.)
Már május elején szenzációs boros eseménysorozat veszi kezdetét Balatonszőlősön, hiszen 9-én délutántól kezdve egészen este 10 óráig válogathattok több mint 80 balatoni borász 300 tétele közül. A Balaton Wines Vibes napját egy pörgős DJ-szett és a Casa Christa konyhája ihlette street food fogások teszik még emlékezetesebbé – arra a bizonyos i-re a pontot pedig alighanem a naplementében való koccintás teszi fel, melyet páratlan panoráma kísér.
Emlékhelyek Napja // Keszthely (2026. május 9.)
Május 9-én, szombaton az Emlékhelyek Napja országos rendezvénysorozata alkalmából Keszthelyen, a Festetics-kastélyban is izgalmas programra számíthattok. 11 órától megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a keszthelyi Festetics-kastély könyvtára, ahol georgikoni könyves emlékek és relikviák sokasága csábít majd időutazásra.
Balaton-felvidéki Kéktúra // Zánka (2026. május 15-17.)
Túrakedvelők, figyelem! A Kéktúra Balaton-felvidéki szakaszának teljesítése páratlan kilátásokra, jellegzetes geológiai képződmények megtekintésére csábít május 15. és 17. között. A hétvége alatt összesen 57 kilométer teljesítésére vállalkozhattok, az útvonal pedig többek között a Cseri kastélyt, a Halom-hegyet, a Hegyestűt és a híres tanúhegyeket is érinti majd.
Pünkösdi Szezonnyitó // Siófok (2026. május 22-25.)
Pünkösdkor pezsgő hangulat, színes programok és igazi balatoni életérzés vár rá rátok Siófokon. Zene, kikapcsolódás és közösségi élmények a parton, egy szó, mint száz, tökéletes kezdése a nyárnak!
Tavaszi zsongás – Pünkösd a kastélyban // Keszthely (2026. május 23-25.)
A keszthelyi Festetics-kastély május 23. és 25. között tavaszi zsongás keretében pezsdül fel. A kastély falai közé 10 és 17 óra között pünkösdi programok költöznek és már csak egy kicsit kell várni, hogy a részletekről lerántsák a leplet!
Pünkösdi szakrális túra a Badacsony-hegyen (2026. május 25.)
Érdekel, hogyan éltek a remeték, kíváncsi vagy az egyetlen magyar szerzetesrend titkaira? Május 25-én különleges zarándoklaton eredhettek a pálosok nyomába egy könnyű, három órás túra keretében a gyönyörű Balaton-felvidék legikonikusabb hegyén.
A Balaton-felvidék csupa rejtély, csupa meglepetés:
Az ecséri szőlőhegy déli lábánál, egy hosszan elterülő tisztás közepén áll az ország egyik leglátványosabb fekvésű és hangulatú templomromja.
Kéknyelű Virágzás Ünnepe // Badacsonytomaj (2026. május 29-30.)
Sétáló kóstolóval és mesterkurzussal várja a borbarátokat a badacsonytomaji Borászati Kutató Intézet Kéknyelű terasza május utolsó hétvégéjén. A résztvevők a balatoni és a badacsonyi kilátás mellett élvezhetik a hungarikummá választott badacsonyi kéknyelűt. A varázslatos naplemente hangulatát Sárik Péter Triója erősíti, a finom falatokkal pedig a John’s Pub járul hozzá az esemény színvonalához.
Zamárdi Édesen(m) (2026. május 29-31.)
Édesítsétek meg május utolsó hétvégéjét Zamárdiban, a Balaton partján! Az eseményen a desszerteké lesz a főszerep: kreatív édességek és hamisítatlan tavaszi hangulat vár, néhol desszertbor-ajánlással kiegészítve. Élvezzétek az ízeket a helyszíneket és adjátok át magatokat az édes élményeknek!
Ha a legjobb teraszos helyeken élveznétek a májusi napsugarakat:
Megérkezett a tavasz, a Balaton északi partján pedig lépten-nyomon fantasztikus teraszos helyekre bukkanni: az alábbiakat ne hagyjátok ki!
IDOLZ Elements of Motion // Keszthely (2026. május 30-31.)
A válogatott hazai és nemzetközi kiállítókat felvonultató autókiállítás, az IDOLZ idei eseményének a keszthelyi Festetics-kastély kertje ad otthont. Szombaton interjúk, bemutatók, közönségtalálkozók, vasárnap sorsolások várják a látogatókat. A történelmi környezetben DJ-szettek, élő zene, játékpénzes kaszinó, csónakázás és a nappali és éjszakai fények designja teszi igazán rendkívülivé a kiállítást.
Fedezzétek fel Hévíz legjavát a Hévíz Piknik Box-szal!
Fedezzétek fel a Balaton fürdővárosát a Hévíz Piknik Box-szal! A program a helyi termelőket, a zalai ízeket és az aktív kikapcsolódást fűzi össze, így támogatva a fenntartható, személyes élményekre építő turizmust. A box jó választás lehet tudatos turisták, gasztroélményeket keresők és a kirándulást kedvelők számára is. A csomaggal ráadásul meglátogathattok egyes termelőket, és szuper programokhoz csatlakozhattok. A box-hoz a Hévízi Tourinformban juthattok hozzá.
