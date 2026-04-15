5 hangulatos szállás a Káli-medence szívében meghitt tavaszi elvonuláshoz

A Káli-medencénél aligha találtok jobb helyszínt feltöltő tavaszi élményekhez: itt az idő lelassul, és a környék szegleteit átjárja egyfajta megfoghatatlan, idilli nyugalom. Az apró falvak között járva olyan érzésünk támad, mintha minden sarkon egy újabb, tündéri szálláshelybe botlanánk — ezek közül gyűjtöttük most egy csokorba kedvenceinket.

K áli Panoráma Birtok, Káptalantóti



A Káli-medence egyik legelbűvölőbb rejtekhelye a Káli Panoráma Birtok, ahol a panoráma, a csend és a természet harmóniája azonnal lelassítja az időt. A szőlősorok között megbúvó szállás tökéletes menedéket kínál azoknak, akik egy igazán hangulatos elvonulásra vágynak. Lenyűgöző napfelkelték, meghitt esték, nyugalom minden pillanatban — ez az a hely, ahová egyszerűen jó megérkezni, és amitől nehéz búcsút venni. Ráadásul a birtok a kutyás vendégeket is örömmel fogadja, így négylábú társatokkal együtt is élvezhetitek a közös kikapcsolódást.

8283 Káptalantóti | Weboldal

Kapolcsi Sziklák, Vigántpetend

Stílusos tavaszoláshoz válasszátok a Kapolcsi Sziklák dizájner kabinházait, ahol garantáltan emlékezetes lesz a kettesben töltött kikapcsolódás. Tavasszal ráadásul három exkluzív csomagajánlat közül tudtok választani, így valódi provance-i hangulatban telhet a közös hétvége. Az év újdonságot is tartogat számotokra: a privát jakuzzi és infraszauna mellett várhatóan nyáron nyit meg a finn szauna és egy méhterápiás kabin. Akkor sem kell a bicikli utaztatásával bajlódnotok, ha aktívabban töltenétek a szabadidőtöket: a helyszínen van lehetőség ingyenes kerékpárbérlésre, így két keréken is meghódíthatjátok a lankákat.

8294 Vigántpetend, Csórompuszta | Weboldal

MCS Borház, Szentbékkálla

Az MCS Borház két nagyszerű, természetközeli szálláshelyet kínál. Az 1900-as években épült, korszerűsített MCS Apartman az Öreghegy oldalában áll. A mintegy száz négyzetméteres, négyfős, négycsillagos apartman teraszán bort kortyolgatva gyönyörködhettek a Káli-medencében, a közelben pedig a Kéktúra útvonalát követve kirándulhattok. A Kőtulipán Vendégház ezzel szemben egy 2,5 hektáros birtok csendes nyugalmával vár titeket a falutól 800 méterre. A szintén felújított présházban az eredeti pince terében egy tágas konyha-étkező és szauna is helyt kapott. Az egylégterű háló és nappali összesen 2+2 személy befogadására alkalmas.

8281 Szentbékkálla, 1650/2 hrsz. | Weboldal

Káli Art Inn, Köveskál

A Káli Art Innben a mindenre kiterjedő figyelem nemcsak a személyzet kedvességében, de a szobák változatosságában is megjelenik: 15 egyedi szoba közül tudtok választani, melyek között a két- és négyszemélyes szállást, elegáns lakosztályt, panorámás loftot és mindennel felszerelt apartmant is találhattok. A szobák mellett azért érdemes lesz a hatalmas kertben is elidőzni, ahol két medencében és szaunában tudtok kikapcsolódni, de ha úgy tartja kedvetek, még masszázst is kérhettek. Az étteremben a környék termelőinek alapanyagaiból készült ételeket tudtok megkóstolni.

8274 Köveskál, Fő utca 8. | Weboldal

Pajta Galéria Étterem és Panzió, Salföld

A Salföldön található Pajta Galéria két otthonos, autentikus apartmannal vár titeket egy feltöltő balatoni elvonulásra. A kisházban hatan, míg a nagyházban heten is elfértek, így mindkét opció jó választás lehet baráti társaságoknak és családoknak, de a két házat akár egyben is kivehetitek. A konyha házias, helyi ízeit ráadásul akár születésnapok és bankettek keretei között is megkóstolhatjátok, hiszen a helyszín kisebb rendezvények lebonyolítását is vállalja előzetes bejelentkezés alapján – erről érdeklődni az oldalon megadott telefonszámon és e-mail címen keresztül lehet.

8256 Salföld, Petőfi utca 9. | Facebook

Mindszentkállán is átélhetitek a Káli-medence nyugalmát: