35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. május 27-31.

Friss Hús // Puskin Mozi (2026. május 28. – június 3.)

Magyarország legnagyobb rövidfilmfesztiválja idén is visszatér, hogy meghódítsa a vásznakat: május 28-tól június 3-ig minden a kortárs újdonságokról szól a Puskin Moziban! Nemzetközi és hazai ínyencségek mutatkoznak be, és persze szakmai programok is terítékre kerülnek a Friss Húsnak köszönhetően.

Nagy Sportág- és Hangszerválasztó (2026. május 29-30.)

Május 29–30-án ismét megnyílik a Nagy Sportág- és hangszerválasztó, ahol több mint 100 sportágat lehet kipróbálni, miközben 25 különböző hangszer is felfedezésre vár. A gyerekek labdás, ütős, küzdős, vízi vagy akár művészi sportokat próbálhatnak ki szakképzett edzők segítségével, így mindenki könnyen rátalálhat arra, ami igazán felkelti az érdeklődését. A hétvége során élsportolókkal, olimpikonokkal és bajnokokkal is lehet találkozni, sőt, közösen kipróbálhatjátok egy-egy sportág alapjait. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Eleven Tavasz // több helyszínen (2026. május 29-30.)

Május utolsó hétvégéjén újra ünnepi forgataggal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, a Bartók Béla út méltán népszerű Eleven Tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmeseit koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítók is, a legkisebbekről pedig külön családi és gyerekprogramok gondoskodnak.

Nyárindító Underground Fesztivál a Három Hollóban (2026. május 29-30.)

Kétnapos fesztivál pénteken két (Plutó, Kibaszott Emberek), szombaton három (Másik Bolygó, Dep’art, Lopunk) underground zenekarral.

18. BelFeszt (2026. május 29-31.)

2026-ban ismét megrendezésre kerül a város legnagyobb nyárindító fesztiválja, a BelFeszt. Az V. kerület két ikonikus helyszínén, a Szabadság és az Erzsébet téren fergeteges koncertek, arcfestés, bábszínház, kézműves foglalkozások és kosaras körhinta várja a látogatókat május végén, mindez teljesen ingyenesen. A sorban a 18. Belvárosi Fesztivál részletes programfelhozatala hamarosan érkezik – friss információkért látogassatok el a BelFeszt Facebook-oldalára!

A XIII. kerület születésnapja (2026. május 29-31.)

Nagyszerű többnapos rendezvénysorozatnak lehettek részesei, akár helyi lakosként, akár átutazóban csatlakoznátok a XIII. kerület születésnapi zsúrjához. Vasárnap este még az idén 25 éves Quimby is fellép, így dupla évfordulót ünnepelhettek.

Csodás Csopás Gyermeknap // Csodák Palotája (2026. május 30-31.)

Május 30–31-én különleges kalandra hív minden kíváncsi kis és nagy felfedezőt a Csodák Palotája, ahol egész hétvégén tudományos küldetésekben lehet részetek. A teljes élmény érdekében teljesítsétek a CsopOlimpia játékos kihívásait, fedezzétek fel a Gyermekkuckó állomásait, és próbáljátok ki az Élménylabor izgalmas feladatait! A szervezők napi négy alkalommal izgalmas Science Show-val, köztük egy Buborék Show-val készülnek, ahol a tudomány igazán látványos élménnyé válik. A gyerekek ráadásul ajándék belépőt is kapnak egy következő alkalomra, amivel nyáron visszatérhetnek a Csopába egy újabb felfedezésre.

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2026. május 30-31.)

Május 30-án és 31-én a belvárosi Erzsébet tér a Piacok Napja és a BelFeszt eseményei mellett Belvárosi Gardróbvásárral pezsdül fel mindkét nap 11 és 19 óra között. Ha színt vinnél a ruhatáradba, új darabokkal készülnél a nyárra vagy csak épp jutányos áron szereznéd be legújabb ruhadarabodat, akkor feltétlenül érdemes lesz Budapest szíve felé venni az irányt ezen a hétvégén!

Szerdai programok a fővárosban (2026. május 27.)

Tóth Sándor és barátai: &orphine Band – vendég: Eichinger Tibor // Hunnia

A ’90-es évek legendás amerikai alternatív rock zenekarából, a Morphine Bandből inspirálódott formáció a Hunnia színpadán. A második szettben Eichinger Tibor is csatlakozik gitárjával.

Moondoggy // Pontoon

A kanadai moondoggy a garázsrock szabadságát ötvözi a klasszikus hatásokkal és a modern DIY szellemiséggel, és pontosan azt a hangulatot hozza, ami egy nyári délutánhoz vagy naplementéhez passzol.

Budapesti programok csütörtökön (2026. május 28.)

Örömzene-koncert a Dob utcában

Különleges élő zenés koncertsorozattal ajándékozza meg Erzsébetváros lakóit és a zsidó negyedbe látogató turistákat a Spinoza Színház és Kávéház. Közel egy hónapon keresztül, minden csütörtökön zsidó zene csendül fel a Dob utcában, a színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. Május 28-án Nógrádi Gergő és Teszter Nelli lép színpadra.

Moszkva tér // Bem Mozi

Török Ferenc emblematikus filmje a rendszerváltás Budapestjéről, az akkori fiatalságról.

Trio Signal // Füles

Jazz-funk, kígyóbűvölő hip-prog, kozmikus trip egy fűszálon lecsúszó vízcsepp nyomában.

Szebényi Dániel Plays the Music of LGT // A38

Szebényi Dániel egy különleges zeneünnepre invitál benneteket. A koncert első részében saját szerzeményei kerülnek színpadra, a második blokkban pedig az LGT legjobb dalai csendülnek fel.

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park

Immár hagyomány, hogy a Katona József Színház társulata tavasszal fergeteges retro partyt csap a Budapest Parkban. A harmadik Csinibaba Táncdalfesztivál a Rendszerváltás évei címet kapta, és a ’80-as évektől a ’90-es évek közepéig vonultatja fel a korszak legendás dallamait – visszatérő és új vendégek társaságában. Május 28-án futurisztikus, kicsit sci-fis díszletek, megújult hangzásvilág, retró hangulat és sok meglepetés várja a táncoslábúakat.

Budapesti programok pénteken (2026. május 29.)

Hot Jazz Band: Elveszett pesti dalok // Montázs Központ

Tőlük voltak hangosak a pesti kávéházak, a színházak, a füstös lokálok – ma viszont már szinte senki nem emlékszik rájuk. Ám a Hot Jazz Bandnek hála május 29-én a Montázs Központban újra régi fényükben ragyoghatnak azok a régi, elveszett slágerek, melyeket egykor annyian szerettek Budapesten.

Andrew’s Grand Opening: Dos Diavolos

Nyitóbuliját tartja a Gozsdu udvarban az Andrew’s Food & Music Bár, ez alkalomból a legelső élőzenei esemény is megvalósul: a klub színpadát Ganxsta Zolee és Takács Vilkó duója, a Dos Diavolos avatja fel. Az este során klasszikus blues- és rockabilly dalok mellett saját szerzemények is megszólalnak majd.

Jü // Gólya

A Jü az elragadtatás zenéjét játssza: sokszor szigorúnak tetsző, pszichedelikus és noise rockból,némi folkból és telivér, power dzsesszből egyszerre táplálkozó kompozícióik hihetetlen energiákat hordoznak.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. május 30.)

A termálvíz palotája – vezetett séta

Május 30-án 10 órától különleges sétára indulhattok a Városligetben, ahol ezúttal a főváros ikonikus fürdőpalotája tárja fel titkait a résztvevők előtt. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 60 percet felölelő épületsétája egyedülálló alkalmat kínál, hogy megismerhessétek a Városliget mélyéből feltörő termálvíz történetét, Zsigmondy Vilmos artézi kútját, valamint a Széchenyi Fürdő születésének izgalmas, olykor fordulatokban gazdag históriáját.

Gyereknapi Ramazuri // Magyar Zene Háza

Egy napra igazi gyereknapi varázslat költözik a Magyar Zene Háza falai közé, hiszen május 30-án a helyszín nagy sikerű Ramazuri eseménysorozatának megfelelően az épület legkülönbözőbb pontjain lesz lehetőségetek muzsikálni és megismerkedni a hangszerekkel, de még egy gyermekjóga-foglalkozáson is részt vehettek. A Gyereknapi Ramazuri programjai közben érdemes lesz gyűjteni a pecséteket is, hiszen így még egy apró ajándékot is hazavihettek az élménydús nap végén, ami így biztosan maradandó emlék marad az egész család számára.

Nyílt nap az Óbudai Buszgarázsban

Szenzációs gyereknapi programsorozattal ünnepli a legkisebbeket a BKV, hiszen idén is nyílt nappal kedveskednek a közlekedési eszközök fiatal rajongóinak. A május 30-i esemény helyszíne az Óbudai Buszgarázs, ahol a gyerekprogramok mellett szakmai események is várják az érdeklődőket.

Gyereknapi Csillagkapu // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Svábhegyi Csillagvizsgáló gyereknapi rendezvényén akár egy egész napot is eltölthettek, hiszen a Csillagkapun napközben szórakoztató gyermekprogramok várnak, az esti szürkületben pedig az Esthajnalcsillag, a telihold és további bolygók kerülnek távcsővégre. A nap folyamán kipróbálhatjátok, milyen óriásbuborékokkal lemodellezni az univerzum struktúráit, a Téridő-trambulinon bolygókat állíthattok pályára, a meteorit-simogatóban pedig űrből érkezett köveket vehettek kézbe. Az eseményre érdemes előre jegyet váltani online, de a helyszínen is lesz jegyvásárlásra lehetőségetek.

Az oroszlánkirály filmkoncert // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Mindannyiunk kedvenc Disney-karakterei május 30-án óriáskivetítőn, élő zenés kísérettel elevenednek meg a Margitszigeti Szabadtéri Színpadnál. Az oroszlánkirály filmkoncertje során Elton John ikonikus dalait a Danubia Zenekar kelti életre, a szavanna varázsa pedig kicsiket és nagyokat is megbabonáz.

Hiperkarma koncert // Barlang, Szentendre (2026. május 30.)

2026-os országos turnéjának keretében május 30-án Szentendrén, a Barlangban koncertezik a Hiperkarma. Lesz itt minden: zúzás, rap, balladák, régi és új dalok, érdekességek és meglepetések, hogy méltóképp indulhasson a nyári koncertszezon a Dunakanyarban.

Vasárnapi, gyereknapi programok Budapesten és környékén (2026. május 31.)

Gardrób Nyár a Dürer Kertben

Az ELTE Gömb Aula után május 31-én a szabad ég alá költözik a Gardrób Közösségi Vásár, aminek ezúttal a Dürer Kert ad otthont. A vásár 11-től 15 óráig tart majd.

Bolhapiac Fóton // Új Városi Piac

Május utolsó napján folytatódik a korábbi hagyomány: árusokkal, portékákkal és kirakodóvásári hangulattal telik meg Fóton az Új Városi Piac. És hogy mire számíthattok? Lesznek régi telefonok, konyhai eszközök, régi és még olvasatlan könyvek, ruhák, régiséges és apró csecsebecsék.

Vegán bolhapiac // Tranzit by Flow

Ugyancsak május utolsó napján kerül megrendezésre a Tranzit by Flow teraszán a Vegán bolhapiac. De mit is jelent ez pontosan? A portékák között állati eredetű alapanyagoktól mentes termékek kapnak helyet, legyen az használt vagy épp vadonatúj. A piac után pedig nem is kell messzire mennetek, ha finom kávéval vagy harapnivalóval frissülnétek fel.

Gyereknap a Budapesti Fesztiválzenekarral // Aquincumi Múzeum

Szenzációs hangulatú gyereknapi programkavalkádban lehet részetek, ha ellátogattok az Aquincumi Múzeum és a Budapesti Fesztiválzenekar közös családi napjára. Az egész napos rendezvényen a család minden tagja remekül fog szórakozni, hiszen a felnőtteket színvonalas koncertek várják, míg a kisebbek kedvence valószínű a Zenevár és Hangszerkóstoló, valamint a kreatív kézműves foglalkozások egyike lesz. Az esemény ugyan ingyenes, ám a helyszínen lehetőségetek lesz kedvezményes bérleteket és jegyeket vásárolni a zenekar fellépéseire és Fischer Iván új gyerekoperájára, a Gruffalóra is.

Gyermeknap a Müpában

A Müpa Cifra Palotája hatalmasra bővül gyermeknap alkalmából: május utolsó vasárnapján fantasztikus zenés-mesés előadások szórakoztatnak majd titeket három színpadon, ezen kívül pedig még ezernyi kreatív foglalkozás és egy minden képzeletet felülmúló játékpark vár titeket az épületen belül és a Komor Marcell utcán. Az ingyenes rendezvénysorozat szuper választás lehet a 12 éves kor alatti gyerekeknek és családjuknak, akik így aktívan, tartalmas programokkal tölthetnek el együtt egy szuper, élményekkel teli napot.

Szentendrei gyereknap a Czóbel Parkban

Idén is sok szeretettel köszöntik a gyerekeket Szentendrén a Czóbel Parkban május utolsó vasárnapján. Lurkóciában sokszínű forgatag várja a fiatalokat: mozgás, művészet, finom falatok és megannyi programlehetőség hívja a kicsiket és nagyokat Szentendrére. A városi intézmények, az önkéntes és civil szervezetek, kiállítók, valamint fantasztikus színpadi műsor a helyi művészeti csoportok és meghívott fellépők jóvoltából évről évre bővítik a mulatság repertoárját.

Izrael78 // Szent István park

A magyarországi zsidóság egyik legszeretettebb programja idén májusban is kezdetét veszi a Szent István Parkban, és Izrael 78. születésnapját sok-sok zenével, kultúrával és még annál is több közösségi élménnyel ünnepli – nincs is nála szuperebb program gyermeknapon a család apraja-nagyjának!

Újbuda születésnapja

Budapest legnépesebb kerülete május 31-én a Bikás parkban tart ünnepi forgatagot helyieknek és más kerületekből érkezőknek egyaránt. Változatos koncertek és vásári nyüzsgés alapozza meg a születésnapi hangulatot, az apropó ugyanis nem más, mint Újbuda 21. születésnapja. A nap csúcspontja este fél 9 től a Kispál és a Borz koncertje lesz.

Simon Márton x IAMYANK // Atno

Simon Márton költő, slammer és IAMYANK zeneszerző, producer közös estje május 31-én végre az Atnoba is megérkezik. A mindig megújuló, mégis ismerős előadás során szövegek, zörejek, zene és jelenlét különleges fúzióját tapasztalhatjátok meg – hogy mindez felolvasás vagy koncert, ti döntitek el.

Twin Peaks: Első rész (Pilot) // Bem Mozi

Mozitörténeti eseményre készül a Bem: terveik szerint idén szépen sorban levetítik az egész Twin Peaks sorozatot. Az első alkalom csütörtökön telt házas lett, így vasárnap ismétlő vetítést tartanak, ahol a legendás nyitó epizódot tekinthetitek meg.

