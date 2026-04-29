40+ fergeteges program és szabadtéri fesztivál Budapesten 2026 májusára

Végre-valahára megérkezett a nagybetűs tavasz, Budapesten pedig megannyi program, fesztivál kerül megrendezésre, hogy mindig legyen mit várni a napsütötte hetek alatt. Akár beltéren, akár a szabad ég alatt töltekeznétek, májusban számtalan kihagyhatatlan élmény vár rátok – mutatjuk a legjobbakat!

Május a Nemzeti Színházban

Májusban is pezseg az élet a Nemzeti Színház falai között: május 11-ig még tart a 13. MITEM, a nemzetközi színházi találkozó, amely izgalmas külföldi és hazai produkciókkal várja a közönséget. Május 14-én a Vidéki Színházak Előadásainak Megmutatása programban a Pécsi Nemzeti Színház vendégjátéka érkezik, A király beszéde címmel. A hónapban a Magyar Népmese Háza mindhárom produkciója látható, emellett visszatér A mi kis városunk, a Marxtőkéje és a Szívem királynője is, sok más különleges előadás mellett. A hónapot Szűcs Nelii önálló estje, a Fedák Sári zárja.

Bővebb információ >>

Fő a kávé // Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (egész májusban)

A Fő a kávé Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásaiig kalauzolja a látogatót a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. A kávéillatú időutazás az első pesti kávéméréssel kezdődik, érinti a reformkort, a Pilvax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, a szocialista presszókat, végül a jelenkor legkifinomultabb technológiáit. Kávéárusok, kereskedők, rikkancsok, irodalmárok és modern baristák szerepét is kipróbálhatjuk hangfelvételek, ikonikus filmrészletek, anekdoták, játékok és interaktív elemek segítségével – több tucat kávégép és műtárgy között, korhűen berendezett terekben.

Bővebb információ >>

Szabad a rakpart (2026. május 1-től)

Idén minden eddiginél hosszabb ideig vehetjük birtokba a pesti alsó rakpart autómentes szakaszát: 2026-ban legalább 115 napon át sétálhatunk, piknikezhetünk és gyönyörködhetünk a Duna-parti panorámában. A szezon a májusi hosszú hétvégén rajtol, a nagy újdonság pedig május közepén érkezik: az új, rugalmas forgalmi rendnek köszönhetően hétköznapokon is autók nélkül élvezhetjük a rakpartot. A Valyo csapata már javában készül az indulásra: piknikasztalokat festenek, javítanak és közösségi grillezéssel hangolódnak a szezonra.

Bővebb információ >>

Útnak indulnak a nosztalgiajáratok (hétvégente)

Április végétől októberig újra minden hétvégén historikus járművek lepik el Budapest utcáit: a BKK és a BKV együttműködésében működtetett nosztalgiajáratok 2010-es megjelenésük óta a főváros megkerülhetetlen szabadidős programjává nőtték ki magukat a közlekedéstörténeti kuriózumok iránt érdeklődők körében. A felújított, egyedi megjelenésű villamosok és buszok a városi tömegközlekedés különböző korszakait idézik meg, retró hangulattal örvendeztetve a jegyet váltó utasokat.

Bővebb információ >>

Mirázs // Fővárosi Nagycirkusz (több időpontban)

Mesebeli alakok és mitikus jelenetek elevenednek meg a Fővárosi Nagycirkusz porondján, egy egész estés, nagyszabású előadás során. A Mirázs a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkcióként repíti el a közönséget a magyar és közép-ázsiai őstörténet világába, mely Arany János Rege a csodaszarvasról című művéből is ismerős lehet. A mondavilág különös figurái, a szimbolikus jelenetek és a fantasy filmeket idéző látványvilág garantálja, hogy csak úgy szárnyalhasson a képzelet – a lélegzetelállító koreográfiák és a cirkuszművészet utánozhatatlan eszköztára igazán rendhagyó élménnyel kecsegtet.

Bővebb információ >>

Micimackó és a barangolás // Kolibri Színház (2026. május 2., 14., 15., 16., 31.)

Micimackó és a barangolás – ennél kedvesebb programot elképzelni se tudnánk kicsik és nagyok számára. A különleges kaland a Kolibri Színházban veszi kezdetét, ahol a gyerekek nem csupán nézők, hanem valódi felfedezők lehetnek az interaktív családi programnak hála. Micimackó és barátai nyomába eredve barangolják be a színház rejtett tereit, miközben játékos feladatok, izgalmas találkozások és a Százholdas Pagony hangulata kíséri őket végig a rendhagyó kalandon. A mesés program a képzeletre, közös élményre és felfedezésre épít – tökéletes választás az egész család számára tavasszal és nyár elején.

Bővebb információ >>

Roma Hősök – VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál (2026. május 5-9.)

A május 5. és 9. között zajló eseménynek az Eötvös10 és a Ferencvárosi Pinceszínház ad otthont, ahol stand up estek, monodrámák, performanszok, kiállítások és koncertek várják a közönséget. Nemzetközi és hazai roma alkotók saját történeteiken keresztül mesélnek traumákról és örömökről, miközben fontos társadalmi kérdéseket is érintenek. A produkciók őszinték, gyakran szatirikusak, és nem kerülik ki a kényes témákat sem. A nevetés itt nem könnyedség, hanem felszabadító erő, amely segít kimondani és megérteni a nehézségeket. Az előadásokat közönségtalálkozók és zenei programok egészítik ki.

Bővebb információ >>

Ludovika Fesztivál // Orczy-park (2026. május 7-9.)

Immár 16. alkalommal várja az érdeklődőket szabadegyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel a május 7. és 9. között megvalósuló Ludovika Fesztivál. A rendezvény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba, külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekszik közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezenkívül 7-én Tóparti Kertmozival, 8-án koncertekkel, 9-én pedig családi nappal vár mindenkit az Orczy-park.

Bővebb információ >>

PesText Fesztivál // több helyszínen (2026. május 8-9.)

Ismert skandináv, lengyel és olasz szerzők, köztük a norvég Erlend Loe és a világhírű svéd krimiszerző, Arne Dahl érkeznek Budapestre a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál meghívására május 8-9-én. A sokszínű programoknak – amelyek között felolvasások, kiállítások, dedikálás, workshopok és inspiráló pódiumbeszélgetések is helyet kapnak -, a Három Holló, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Gellért-hegy adnak otthont.

Bővebb információ >>

Kincsem+ Fesztivál // Kincsem Park (2026. május 8-10.)

Street food, izgalmas lóverseny és koncertek egy helyen? A Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show keretében mindez megvalósul, ráadásul egyazon hétvége leforgása alatt. Május 8. és 10. között hangulatos zenei aláfestés mellett merülhettek el az ország legjobb street food kínálatában, családi programokon vehettek részt, izgalmas futamoknak lehettek szemtanúi, de a hétvége során az is kiderül majd, kik kapják az idei Food Truck Show díjakat.

Bővebb információ >>

The Budapest Coffee and Tea Festival // Vasúttörténeti Park (2026. május 8-10.)

A tea és a kávé szerelmesei talán soha nem fognak egyetérteni abban, hogy melyik ital a jobb, májusban azonban három napra eláshatják a csatabárdot. Május 8. és 10. között italok, designmárkák és inspiráló programok várják a két tábor szerelmeseit a Vasúttörténeti Parkban.

Bővebb információ >>

A Táncház Napja // Zeneakadémia (2026. május 9.)

1972. május 6-án rendezték meg az első magyarországi városi táncházat a Liszt Ferenc téren, melynek évfordulóján ünnepeljük évről évre a Táncház Napját országszerte. Idén a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem öt népzenekutató örökségét eleveníti fel egy közös ünnepi koncerten.

Bővebb információ >>

Óbudai Rendvédelmi Nap // Csobánka tér (2026. május 9.)

Május 9-én egyedülálló alkalom nyílik arra, hogy közelebbről is megismerjétek a kék egyenruhások világát. Az Óbudai Rendvédelmi Napon a rendőrség és a sürgősségi szolgálatok nélkülözhetetlen munkájának kulisszatitkai mögé leshettek be, de még egy izgalmas kutyabemutatón is részt vehettek.

Bővebb információ >>

GastroFolt // Én kis kertem (2026. május 9.)

Idén először az Én kis kertemben vár titeket a GastroFolt szabadtéri piknikfesztivál. Május 9-én a fergeteges hangulat már csak a korlátlan borkóstolás, a laza, zöld környezet és a zenés fellépők miatt is garantált lesz. Érdemes minél előbb lecsapni az elővételben kedvezményesen megváltható jegyekre!

Bővebb információ >>

Garázsvásár Fesztivál a 18. kerületben (2026. május 9-10.)

Páratlan dekorációs tárgyak, egyedi ruhadarabok és sok más, különleges csecsebecse cserélhet gazdát május 9-én és 10-én a 18. kerületi Garázsvásár Fesztiválon. A kincskereséssel felérő szabadtéri kaland alkalmával, ami egyúttal közösségépítő szerepet is betölt, kellemes hangulatban, egy „kalóztérkép” alapján járhatjátok be a környék eldugott utcáit. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árusítók száma már a kétszázat is elérheti.

Bővebb információ >>

Óbuda Napja // több helyszínen (2026. május 9-10.)

Május elején minden évben fergeteges programkavalkád veszi birtokba a III. kerület tereit, Óbuda Napját idén pedig már nem kevesebb, mint öt helyszínen ünnepelhetjük. Május 9. és 10. között színes programcsokor csalogat az ikonikus városrészbe: napközben lesz kézműves sátor, civil udvar, tárlatvezetés, bábjáték, arcfestés, portrébeszélgetés, mesefalu, strudli vásár, megannyi kulturális, sportos és családbarát élmény. Esténként pedig a koncerteké a főszerep – érkezik a KFT, Mehringer, a Kiscsillag, csak hogy néhányat említsünk a fellépők közül. A részvétel minden programon ingyenes!

Bővebb információ >>

Csak a Mentes Tavaszi Fesztivál // MOM Sport (2026. május 9-10.)

Magyarország legnépszerűbb egészségtudatos fesztiválja május 9. és 10. között várja a speciálisan étkező, tudatos látogatókat a MOM Sportban, ahol csupa glutén-, cukor-, laktózmentes és vegán élelmiszer közül tudtok válogatni, de natúrkozmetikumokat és tisztítószereket is találtok majd a kínálatban.

Bővebb információ >>

Nyitott Házak Hétvégéje // több helyszínen (2026. május 9-10.)

Május 9-10-én visszatér mindenki kedvenc építészeti-kulturális fesztiválja: a Budapest100 legújabb, szám szerint 16. felvonása az 1916 és 1926 között épült, százéves házakat, azok történetét, és a falaik között élő közösségeket ünnepli. A kétnapos rendezvény keretében 41 lakóház és intézmény nyitja meg kapuit a látogatók előtt, belvárosi bérházaktól külvárosi villákon, templomokon és mozikon át egészen óvodákig.

Bővebb információ >>

XXXV. Floralia // Aquincumi Múzeum (2026. május 9-10.)

Május 9. és 10. között virágba borul az Aquincumi Múzeum romkertje, és valósággal megelevenedik a történelem. Flora istennő ünnepén római polgárok, hős légiósok és barbár népek képviselői is tiszteletüket teszik – mint mindig, a Floralia idén is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A tavaszünnep során tudomány, zene- és táncművészet, történelem és gasztronómia kéz a kézben jár, az ókori hagyományokat pedig Róma tógás népe hozza közelebb hozzánk.

Bővebb információ >>

Belvárosi Kutyafesztivál // Olimpia Park (2026. május 10.)

A Belvárosi Kutyafesztiválon, május 10-én minden a felelős állattartásról fog szólni az Olimpia Parkban. Az ingyenes rendezvényen többek között fotózás, tanácsadás, fizioterápia-bemutatók, mikrochip-edukáció, közös séta és minikoncertek várnak titeket, családi programok sokaságával egyetemben.

Bővebb információ >>

Közös futás Európáért // Szabadság tér (2026. május 10.)

Május 10-én, vasárnap az Európa Pont információs és kulturális központ nagyszabású ünnepséggel köszönti uniós csatlakozásunk 22. évfordulóját a Szabadság téren. A szülinapi esemény középpontjában az EU-félmaraton áll: a 21,1 kilométeres távot egyéniben vagy váltóban is lefuthatjuk, ehhez mindössze regisztrálnunk kell az eufutas.hu oldalon, és átvenni a rajtszámunkat a Szervita téri Európa-élményközpontban. A futás után koncertek, gyerekprogramok és játékok várják a résztvevőket.

Bővebb információ >>

Különben jól vagyok // Spirit Színház (2026. május 10.)

Popper Péter írásai május 10-én a Spirit Színházban elevenednek meg, hogy empátiáról, durvaságról, szeméremről, intimitásról, szakításról, újrakezdésről, férfi, női szerepekről, hűtlenségről és illúziókról meséljenek – a hétköznapi fejezetek színpadi hősök példáján keresztül tárulnak elétek.

Bővebb információ >>

Helló, Margit! // Margitnegyed (2026. május 14-17.)

Május 14–17. között újra jön a Helló, Margit! fesztivál a Margit-negyedben: helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz Színház víkend, Zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, Mechwart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság, ennek része a Fenntartható Divatőrületek a Fény Utcai Piacon.

Bővebb információ >>

House Piknik: Nagy Piknik 2026 // Budaörsi Reptér (2026. május 15-16.)

Ha szeretitek a house műfaját, május 15-16-án a budaörsi House Pikniken a helyetek! A stílus köré épülő, kétnapos minifesztiválon napközben családbarát programok szerveződnek, este azonban a látványos fényshow-val kísért buliké lesz a főszerep. A jegyár fejében részt vehettek techno jógán, falat mászhattok, nevezhettek a teqball bajnokságra, betérhettek a pihenőzóna perzsa szőnyeges bedouin sátraiba, és vár rátok a vízipipa lounge is.

Bővebb információ >>

Budai Palacsinta Piknik // Kőrösy József utca (2026. május 15-17.)

Ezzel az elnevezéssel aligha kell meggyőznünk arról, hogy május 15. és 17. között miért lesz érdemes az ALLEE felé venni az irányt, megadjuk azért a kezdőlöketet: édes és sós, töltött és rakott, amerikai és nagyi-féle, de még rántott és mentes palacsinta is vár rátok a Budai Palacsinta Pikniken.

Bővebb információ >>

Rómeó és Júlia // Müpa (2026. május 16.)

A világ legismertebb szerelmi drámája már több mint négy évszázada tartja lázban a nagyérdeműt – május 16-án a szerelmesek a tánc nyelvén szólalnak meg Budapesten. Shakespeare történetét aznap a Pécsi Balett művészei, dinamikus koreográfia és kortárs zene helyezi egészen új megvilágításba a Müpában.

Bővebb információ >>

Brácsásvicc // Francia Intézet (2026. május 16.)

Tudjátok, mi fán terem a brácsa? Nem, ez nem egy „elrontott hegedű” – ez az a hangszer, ami megadja a zenekar sötét, bársonyos mélységét és a hangzás gerincét. Bár zenés berkekben róluk születik a legtöbb vicc, a Danubia Zenekar brácsásai május 16-án félreteszik az öniróniát, és bebizonyítják, hogy valójában ők a zenekar legmenőbb arcai. A felejthetetlen délelőtt során megmutatják, hogy a brácsa igenis képes virtuóz módon énekelni, dörögni és mindenkit leiskolázni, úgyhogy itt az ideje elfelejteni a vicceket – a karmester Hámori Máté, a helyszín pedig a Francia Intézet Auditoriuma lesz.

Bővebb információ >>

Múzeumok Majálisa // Magyar Nemzeti Múzeum (2026. május 16-17.)

Ha tavasz, akkor majális – jól tudják ezt a múzeumok is. A Magyar Nemzeti Múzeumban idén 29. alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumok Majálisa: május 16. és 17. között sokszínű programok, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések és családi programok gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról. A múzeum lüktető közösségi térré válik, a résztvevő intézmények pedig megmutatják, hogyan köthetnek össze bennünket ezek a rendkívüli helyek.

Bővebb információ >>

Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (2026. május 20-25.)

Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő V. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén, május 20. és 25. között élvezhettek. Ahogyan évek óta, a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgo, cava, champagne márkák és minőségi, nagy streetfood kínálat is várja a látogatókat. 21-én este pedig nagyszabású és természetesen ingyenes Krisz Rudi koncert vár.

Bővebb információ >>

Boa Noite, Budapeste! // Opus Jazz Club (2026. május 22.)

Május 22-én a Cafuné hódítja meg az Opus Jazz Club színpadát: a műsorban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene darabjai foglalnak helyet. A bossa nova, a samba egyaránt akusztikus hangzással, saját hangszerelésükben szólal meg – az biztos, hogy felejthetetlen élmény lesz!

Bővebb információ >>

Jazz és Bor Fesztivál // Margitszigeti Víztorony (2026. május 22-25.)

Harmadjára rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház a Jazz és Bor Fesztivált, a Víztorony udvara május 22. és 25. között a legizgalmasabb koncerteknek és a legkiválóbb boroknak ad otthont: napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és megannyi nagy név, ami pedig a borokat illeti, nem kevesebb, mint hat borrégió képviselteti magát a fesztivál napjain.

Bővebb információ >>

I Dolci Signori koncert // Barba Negra (2026. május 23.)

Május 23-án a legnagyobb olasz popslágerektől fog zengeni a Barba Negra, ez pedig csak egyet jelenthet: érkezik az I Dolci Signori! A nagy sikerű együttes 2002 óta turnézik rendületlenül, hogy Itália ikonikus dallamaira táncolhasson, ünnepelhessen, énekelhessen mindenki szerte a világon.

Bővebb információ >>

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park (2026. május 28.)

Immár hagyomány, hogy a Katona József Színház társulata tavasszal fergeteges retro-partyt csap a Budapest Parkban. A harmadik Csinibaba Táncdalfesztivál a Rendszerváltás évei címet kapta, és a ’80-as évektől a ’90-es évek közepéig vonultatja fel a korszak legendás dallamait – visszatérő és új vendégek társaságában. Május 28-án futurisztikus, kicsit sci-fis díszletek, megújult hangzásvilág, retró hangulat és sok meglepetés várja a táncoslábúakat.

Bővebb információ >>

Elveszett pesti dalok // Montázs Központ (2026. május 29.)

Tőlük voltak hangosak a pesti kávéházak, a színházak, a füstös lokálok – ma viszont már szinte senki nem emlékszik rájuk. Ám a Hot Jazz Bandnek hála május 29-én a Montázs Központban újra régi fényükben ragyoghatnak azok a régi, elveszett slágerek, melyeket egykor annyian szerettek Budapesten.

Bővebb információ >>

Nagy Sportágválasztó 2026 // Merkapt Sportközpont (2026. május 29-30.)

Május 29–30-án ismét megnyílik a Nagy Sportágválasztó, amely mára az ország egyik legnagyobb és legsokszínűbb sportexpójává nőtte ki magát. A gyerekek és a szülők valódi élményeken keresztül ismerkedhetnek meg a sport és a zene világával: több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen, miközben 25 különböző hangszer is felfedezésre vár. A sportági helyszíneken szakképzett edzők segítik az első lépéseket, míg a zenei részen tapasztalt oktatók mutatják be a hangszereket, a hétvége során élsportolókkal, olimpikonokkal és bajnokokkal is lehet találkozni, sőt, sok esetben együtt mozogni velük – a rendezvény minden programja ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Bővebb információ >>

Eleven Tavasz // Bartók Béla út (2026. május 29-30.)

Május utolsó hétvégéjén újra ünnepi forgataggal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, a Bartók Béla út méltán népszerű Eleven Tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmeseit koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítók is, a legkisebbekről pedig külön családi és gyerekprogramok gondoskodnak.

Bővebb információ >>

Az oroszlánkirály filmkoncert // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2026. május 30.)

Mindannyiunk kedvenc Disney-karakterei május 30-án óriáskivetítőn, élő zenés kísérettel elevenednek meg a Margitszigeti Szabadtéri Színpadnál. Az oroszlánkirály filmkoncertje során Elton John ikonikus dalait a Danubia Zenekar kelti életre, a szavanna varázsa pedig kicsiket és nagyokat is megbabonáz.

Bővebb információ >>

Friss Hús // Puskin Mozi (2026. május 28. – június 3.)

Magyarország legnagyobb rövidfilmfesztiválja idén is visszatér, hogy meghódítsa a vásznakat: május 28-tól június 3-ig minden a kortárs újdonságokról szól a Puskin Moziban! Nemzetközi és hazai ínyencségek mutatkoznak be, és persze szakmai programok is terítékre kerülnek a Friss Húsnak köszönhetően.

Bővebb információ >>

Nyílt nap az Óbudai Buszgarázsban (2026. május 30.)

Szenzációs gyereknapi programsorozattal ünnepli a legkisebbeket a BKV, hiszen idén is nyílt nappal kedveskednek a közlekedési eszközök fiatal rajongóinak. A május 30-i esemény helyszíne az Óbudai Buszgarázs, ahol a gyerekprogramok mellett szakmai események is várják az érdeklődőket.

Bővebb információ >>

Gyereknapi Ramazuri // Zene Háza (2026. május 30.)

Egy napra gyereknapi varázslat költözik a Zene Háza falai közé: május 30-án az épület legkülönbözőbb pontjain lesz lehetőség muzsikálni és megismerkedni a hangszerekkel. A Gyereknapi Ramazuri közben érdemes lesz gyűjteni a pecséteket is, hiszen így egy apró ajándékot is hazavihettek.

Bővebb információ >>

Simon Márton x IAMYANK // Atno (2026. május 31.)

Simon Márton költő, slammer és IAMYANK zeneszerző, producer közös estje május 31-én végre az Atnoba is megérkezik. A mindig megújuló, mégis ismerős előadás során szövegek, zörejek, zene és jelenlét különleges fúzióját tapasztalhatjátok meg – hogy mindez felolvasás vagy koncert, ti döntitek el.

Bővebb információ >>

Izrael78 // Szent István park (2026. május 31.)

A magyarországi zsidóság egyik legszeretettebb programja idén májusban is kezdetét veszi a Szent István Parkban, és Izrael 78. születésnapját sok-sok zenével, kultúrával és még annál is több közösségi élménnyel ünnepli – nincs is nála szuperebb program gyermeknapon a család apraja-nagyjának!

Bővebb információ >>

