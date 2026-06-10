45+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. június 10-14.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, piknikről, sétáról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Szecesszió Világnapja // több helyszínen (2026. június 10-13.)

Lechner Ödön és Antoni Gaudí halálának évfordulóján, június 10-én épületbejárásokkal, kiállításokkal és inspiráló beszélgetésekkel ünnepeljük Magyarországon a Szecesszió Világnapját (World Art Nouveau Day). A június 13-ig tartó programsorozat részeként vezetett sétákat szerveznek az ország különböző városainak legjelentősebb szecessziós épületeire fókuszálva. Budapesten többek között a városligeti villák, a Zeneakadémia és a Fiumei úti sírkert szecessziós vonatkozásait fedezhetitek fel. A cél, hogy a századforduló egyik legkülönlegesebb művészeti irányzatára, és a körülöttünk lévő lenyűgöző, a hétköznapi rohanásban olykor észrevétlenné váló épületekre irányítsa a figyelmet.

Tovább az esemény weboldalára >>

97. Ünnepi Könyvhét // Vörösmarty tér (2026. június 11-14.)

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 97. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepét június 11-14. között a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területén. A négy napon át tartó programsorozaton számtalan beszélgetést tudtok meghallgatni megannyi témában, este koncertekre bulizhattok és a könyvstandoknál akár találkozhattok is kedvenc könyvetek írójával. A részletes programról az alábbi linken tudtok tájékozódni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Régészet Napja a Magyar Nemzeti Múzeumban (2026. június 12-13.)

Ismét Régészet Napja a Magyar Nemzeti Múzeumban! Június 12-én és 13-án egész nap izgalmas előadásokat hallgathattok meg, interaktív tárlatvezetéseken vehet részt az egész család és betekinthettek a terepmunka rejtelmeibe. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Tovább a weboldalra >>

Szedjetek levendulát Budapest környékén:

Gin Market // Városháza Park (2026. június 12-13.)

A gin világnapja köré épülő Gin Market 2026-ban már 5. alkalommal várja a látogatókat június 12-13-án új helyszínen, a belvárosi Városháza Parkban. A fesztiválon több mint 40 kiállító, 100+ különleges ital, koncertek, DJ-k, street food és nyári hangulat várja a vendégeket. A belépő kóstolópoharat, 5 kóstolót és ingyenes masterclass előadásokat is tartalmaz. Idén a rum és a tequila is kiemelt szerepet kap. Fellép a Dynamite Dudes, Rakonczai Imre és Makszim is, miközben a látogatók Budapest egyik legizgalmasabb nyári gasztro- és közösségi élményét élhetik át.

Tovább az esemény weboldalára >>

Pátyi Pincenapok (2026. június 12-14.)

A környék legnagyobb múltra visszatekintő ingyenes fesztiválja a Pátyi Pincenapok idén immár a 32. alkalommal kerül megrendezésre. A háromnapos fesztivál idén is sokszínűnek és változatosnak ígérkezik, a kínálatában minden korosztály megtalálhatja a számára tökéletes programot.

Tovább az eseményre >>

BerekFeszt // Délegyháza (2026. június 12-14.)

A fiatalok zenéjét fiatalok játszák el fiatalok szervezésében. Összművészeti, természetközeli alternatív fesztivál Budapest mellett a hazai könnyűzene legújabb hullámától. Két teljes, 21 koncertet és számos off programot felvonultató nappal és egy harmadik kiköltözős fél nappal várnak titeket Délegyházán az Édenkert Kempingben.

Tovább az eseményre >>

Duna Karnevál // több helyszínen (2026. június 12-19.)

Három évtizede minden évben magával ragadja a közönséget egy egyedülálló, nemzetközi forgatag a fővárosban: a Duna Karnevált idén június 12. és 19. közt rendezik meg Budapest szívében. Az esemény nemcsak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánchagyományokat is bemutatja – a nagyérdemű hat helyszínen élvezheti hivatásos és amatőr táncosok, sőt még külföldi vendégfellépők előadásait is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Szerdai programok a fővárosban (2026. június 10.)

Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar

Minden szerdán vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar számtalan szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Alter nap a TILOS Maratonon // Dürer Kert

A Tilos Maraton történetében először különleges együttállásoknak hála, a szerdai napon a hazai alternatív zenei élet minden szegletéből a szcéna legfontosabb szereplői képviseltetik magukat a Dürer Kert három színpadán. Csókólom, Európa Kiadó, Csaknekedkislány és még sokan mások. A fesztivál utána még vasárnap hajnalig folytatódik.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. június 11.)

Ingyenes utcai örömzene a Dob utcában: Samaria Klezmer Band

Immár ötödik alkalommal tért vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettetek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. A koncerteken a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei léptek fel, de idén először egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához: zárásként a szlovák Samaria Klezmer Band koncertjét élvezhetitek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Társbérlet // Könyvbemutató a Magyar Hang rendezvénytermében

A Társbérlet harminc évet átölelő szocioregény, időutazás önkényuralmak és társadalmi egyenlőtlenségek szorításában előrébb jutni próbáló sorsokat követve. Látlelet a múlt rendszer még kemény éveit taposó, majd éppen csak rendszert váltó Magyarországról. A könyv olyan kérdéseket is feszeget, mint a vidék és a főváros ellentéte, a lakhatás és az abortusz. A történet részben valós eseményeken alapul. A szerzővel, György Zsomborral Dévényi István beszélget.

Tovább az eseményre >>

Ádám almái // Bem Mozi

Húsz évvel a világpremierje után ismét nagyvásznon látható az egyik legfontosabb dán film. Anders Thomas Jensen feketekomédiája Ulrich Thomsen és Mads Mikkelsen főszereplésével a Bem Mozi műsorán.

Tovább az eseményre >>

Marcus Lee Trio a Fülesben

Eged Márton basszusgitáros 2024-ben hozta létre önálló jazz-fusion zenekarát, amiben kimagasló zenésztársaival hívja életre remek hangulatú, egyéni hangvételű zenei világát. Saját szerzeményein keresztül kalandozik a jazz világában, groovey, funk, soul és a hagyományos jazz zenei stílusjegyeket érintve. A csapat további két kiváló tagja Dévényi Zoltán gitáron és Sly Juhas dobon.

Tovább az eseményre >>

The Beatles by The BlackBirds, The Who by The Whu // STENK

A The Beatles korszakalkotó munkásságáról megemlékező The BlackBirds és a The Who legnagyobb slágereit előadó The Whu veszik birtokba a STENK színpadát a Tribute Thursday koncertsorozat keretein belül.

Tovább az eseményre >>

Mester Csaba és az Éjszakai műszak // Hunnia

Mester Csaba a 90-es évek közepe óta írja dalait. A utazós-balladás, közéleti kesergős vagy éppen édesbús privát szívügyeket boncolgató szerzemények alapvetően leginkább az amerikai történetmesélős rock, blues, country vonalon születtek, ám a magyar dalszövegek miatt köthetők a hazai dalköltőkhőz is. Az egyszálgitár-szájharmonika alapállapot mellett együttes keretein belül is, most Éjszakai műszak fedőnéven játszák a régi és újabb dalokat, alkalomadtán műfordításokat. Zenésztársai pedig nem csak megbízható és olykor virtuóz kísérők, a dalok teljesebb megformálásában is aktív résztvevők a kezdetektől.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok pénteken (2026. június 12.)

Filmplakát-, régiség- és könyvvásár // RaktArt, Szentendre

A szentendrei Kőfaragó utca háza táján a nyár első hónapjában sem marad el a hagyománnyá vált vásári forgatag. A szentendrei RaktArt június 12-i vásárán a sok-sok kincs és régiség mellett a filmplakátok kerülnek ezúttal főszerepbe.

Tovább az eseményre >>

Metallica Filmfesztivál // Cinema City Aréna

Ahogyan azt már valószínűleg minden rajongó jól tudja, júniusban két alkalommal is koncertet ad a Metallica a Puskás Arénában – azt viszont talán kevesebben vésték be a naptárjukba, hogy a legendás együttes fellépéseit több szuper kísérőprogram keretezi. A koncertek közötti pihenőnapon, június 12-én például egész délutánt felölelő filmvetítésre ülhettek be az Aréna Pláza mozijába, ahol egyben nézhetitek meg a zenekar teljes életművét.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Mamma Mia! – kertmozi // Szentendrei Skanzen

Idén is megnyitja kapuit a Szentendrei Skanzen kertmozija, június 12-én este kerül a szezon első filmje a vászonra. Sötétedés után a legnyáriasabb hangulatú filmet, a Mamma Mia!-t nézhetik meg a mozikedvelők.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Mozgás Éjszakája // Városliget

Ahogy a nyárba belecsúszva egyre tovább melegszik az idő, annál inkább kitolódik a sportolás időpontja is az esti órákra. Ennek az extrém formáját tapasztalhatjátok meg az év egyik legjobban várt, ingyenes közösségi sporteseményén, a Mozgás Éjszakáján, aminek köszönhetően június 12-én akár hajnalig is sportolhattok a Hősök terén. A budapesti helyszínen kívül még közel 100 további településen mozdul meg az ország, hogy együtt zumbázzon, kerékpározzon, fusson, jógázzon vagy túrázzon – pontos helyszínekért és programokért kövessétek figyelemmel az esemény weboldalát!

Tovább az esemény weboldalára >>

Mozgás Éjszakája: Budakalász

Budakalászon is lesz Mozgás Éjszakája június 12-én. Este 7 órától egészen hajnali 1 óráig próbálhatjátok ki magatokat különböző sportágakban: a gyertyafényes jógától a kispályás fociig mindenki megtalálhatja a kedvére való programot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Volkova duó // Esernyős

Volkova Krisztina énekes-dalszerző a Muzsik és Volkova fele, a Napfonat és a Folkfonics tagja már nem egyszer bizonyította, hogy különlegesen tud a zenéhez nyúlni. Szóló formációjában megcsillogtatja erősségeit: mély kulturális gyökereit, egyedi hangulatvilágát. Repertoárján saját dalok, szláv kocsmadalok, filmzenék, cigánydalok, valamint Petőfi Sándor és Weöres Sándor versmegzenésítések szerepelnek. Ez alkalommal duóban, Rendes Péterrel muzsikálnak.

Tovább az eseményre >>

Anikó és Lecsó // Eötvös10

Anikó és Lecsó még tizenéves korukban, 1983-ban alakították a Pál Utcai Fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt, persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől.

Tovább az eseményre >>

Little G Weevil nyárköszöntő szólókoncertje // Andrew’s Food & Music Bar

Little G Weevil ezen az esten saját szerzeményei, valamint kedvenc bluesklasszikusai közül válogat a tőle megszokott energikus, közvetlen, történetmesélős stílusban.

Tovább az eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. június 13.)

Marczi Bolhapiac és Hanglemezvásár // Marczibányi téri Kulturális Központ

A Marczibányi téri Művelődési Központ június 13-án ismét szélesre tárja ajtajait a bolhapiacozók és lemezbörzén örömmel keresgélők előtt. A hónap második szombatján 10 órától örömmel várják mindazokat, akik imádnak bogarászni, nézelődni, vagy csak szeretnék továbbadni az otthon már régóta pakolgatott, de időközben teljesen feleslegessé vált hasznos vagy haszontalan tárgyaikat.

Tovább az eseményre >>

Nyílt nap a Hungária kocsiszínben

Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása, a Siemens Combino Supra villamos! A jubileum alkalmából különleges nyílt napot rendezünk a Hungária kocsiszínben június 13-án, ahol betekintést nyerhetsz a villamosok karbantartásába, közelről is megnézheted a Combinót, és vezetett telephely-látogatás vár, ahol szakembereink mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

V. Zuglói Családi- és Sportnap

Egész nap ingyenes családi- és sportprogramok várnak rátok a M130 Sportközpontban. A mozgás mellett sportbemutatókat, koncerteket, bűvészműsort is élvezhettek. Lesz kosárverseny, felfújható akadálypálya, felfújható mászófal, egészségügyi mérés, csillámtetoválás, hajfonás, digitális karikatúra, masszázs sziget és fittségi felmérés is.

Tovább az eseményre >>

Szecessziós kavalkád // Helytörténeti Múzeum

Június 13-án Kőbánya gazdag szecessziós öröksége kerül reflektorfénybe a Helytörténeti Múzeum udvarán, a Füzér utcában. A rendhagyó szecessziós kavalkádra sok-sok művészettel, zenével és játékkal készülnek a szervezők: lesz alkotósarok, buborékkert, hennafestés, hajfonósarok, a kicsiknek pedig még légvárral is kedveskednek. A színpompás családi programokon való részvétel ingyenes – kicsiket és nagyokat is szeretettel vár a X. kerület!

Tovább az esemény weboldalára >>

Botanika a középkorban – kerti séta

Június 13-án megnyílnak a BTM Vármúzeum lezárt udvarának kapui, a sétán résztvevők pedig részesei lehetnek a gótikus kápolna árnyékában rejtőzködő minikertnek. A magaságyásokba ültetett növények a látogatókat a kora középkori kolostorok kertkultúrájától elvezeti egészen a kora újkori főúri kertek történetéig. Az érdekességekben nem szűkölködő program abba is betekintést nyújt, hogyan változott a növénykultúra a humanista igényeknek megfelelően, illetve, milyen hatással volt a természettudományok fejlődése, a nemzetközi kapcsolatok és a gyűjteményezési igények a szívvel-lélekkel gondozott kertekre. Tovább az eseményre >> Váci Könyvnap Ingyenes programra hívja a Váci Könyvnap a lelkes olvasókat június 13-án. Kerekasztal-beszélgetésre tudományos és irodalmi szekcióval, majd könyvbemutatókra lehet számítani. Megtekinthetitek a Fésűs Éva-100 rajzpályázat legkiemelkedőbb alkotásait is, és kézműveskedés keretében könyvjelzőt is készíthettek. Tovább a weboldalra >>

120 éves a Pesterzsébeti Városháza

A Pesterzsébeti Városháza jubileumi évfordulóját június 13-án helytörténeti sétákkal ünnepli. Délelőttől egészen estig az ikonikus épületé a főszerep: vezetett épületbejáráson vehettek részt a Pesterzsébeti Múzeum helytörténészeivel és művészeti tárlatvezetést hallgathattok Gulyás László festőművésztől. Helytörténeti szabadulószobában fedezhetitek fel játékosan a város múltját a városháza pincéjében. Minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Táncház a csillagos ég alatt // Esztergom

Az Esztergom Táncegyüttes és a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium szeretettel vár mindenkit évadzáró rendezvényére június 13-án a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba. Ez a program nektek szól, ha szeretnétek táncot tanulni vagy csak érdekel a néptánc és népzene világa.

Tovább a Facebook-eseményre >>

XIV. Kórusok Nyári Éjszakája // több helyszínen

A közös éneklés felhőtlen örömét élhetitek át június 13-án a XIV. Kórusok Nyári Éjszakáján, ahol az ország minden pontjáról és külföldről érkező amatőr kórusok koncertjébe hallgathattok bele a Palotanegyed különböző helyszínein. A változatos műfajú koncerteket egymással párhuzamosan, összesen 9 kültéri és beltéri helyszínen csíphetitek el. Az est fénypontja az Éneklő Utca és a Közös Éneklés lesz, mely során ti is megtapasztalhatjátok a szervezők által sokszor hangsúlyozott tételmondatot, miszerint énekelni bárki tud. A készülésig böngésszétek az esemény honlapját, hiszen hamarosan közzéteszik a fellépők névsorát!

Tovább az esemény weboldalára >>

Malacka és a Tahó 30 éves jubileumi nyári nagykoncert + Satöbbi // Babel Kertem

A Malacka és a Tahó 2026-ban ünnepeli egy jubileumi lemezzel és koncertsorozattal 30 éves fennállását. Az ironikus, abszurd szövegeiről ismert zenekar 1996 májusában tartotta első koncertjét, azóta fellépett valamennyi jelentős hazai fesztiválon, írt két filmzenét, két sorozathoz főcímdalt, kiadott négy lemezt és számos válogatásalbumra is felkerült. Előttük a szintén nem túl komor hangulatú Satöbbi együttes lép színpadra.

Tovább az eseményre >>

Kakadu & Bölömbika // Gödör

A Kakadu & Bölömbika egy magyar alternatív rock zenekar, amelyet a Rémember együttes egykori tagjai alapítottak. Magával ragadó élő fellépéseiket dallamos és introspektív hangzás jellemzi. A Kakadu & Bölömbikát az est során a ’90-es évek grunge hagyományát életben tartó budapesti Alva, illetve az alternatív rock-pop hibrid Heavenhike szupportálja.

Tovább az eseményre >>

Amorf Ördögök // Kobuci

Az 1994-ben alakult, 2007 áprilisában feloszlott Amorf Ördögök egyetlen idei koncertje.

Tovább az eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. június 14.)

MFÖEK nyári örökbefogadó nap a Kőleves Kertben

Ha foglalkoztat az örökbefogadás, feltöltenéd a készletet a legújabb – vagy örök kedvenc – MFÖEK-merch-ökkel, lepacsiznál néhány jó fej négylábúval, vagy szívesen megtudnál többet az MFÖEK működéséről, akkor vasárnap a Kőleves Kertben a helyed!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Június 14-én Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a minden alkalommal várva várt, immár hagyománynak számító régiségvásár. Ezen a vasárnapon is történetekkel teli kincsek, régiségek kerülnek elő a szekrények, fiókok mélyéről, mégpedig azért, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák.

Tovább az eseményre >>

Júniusi lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje június 14-én sem hagyja cserben a rajongókat, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek, mivel lesz lemezpremier és dedikálás is!

Tovább az eseményre >>

Szuper családi program lehet ez is:

Veresi Bolhapiac // Veresegyház

Június 14-én Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel. Az utcán ezen a nyár eleji napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

Tovább az eseményre >>

Bunkerből kilátó a Hármashatár-hegyen – vezetett séta

A hónap második vasárnapján, június 14-én, egy rendhagyó várostörténeti séta keretében csodálhatjátok meg a fővárosi panorámát, ezúttal a Hármashatár-hegy tetejéről. A Budapesti Történeti Múzeum és a BTM Vármúzeum szervezte programon választ kaphattok többek között arra a kérdésre, vajon miről olyan híres a fővárosiak kedvenc kirándulóhelyének számító, 495 méter magas hegy, valamint hogyan működött egykor területén a világháborús légvédelmi ütegállás.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Az idő urai // Bem Mozi

A kultikussá vált 1982-es francia-magyar animációs film a Bem Mozi műsorán.

Tovább az eseményre >>

Természetséta: Mátyásföldi reptér és Rákos-patak

Az egykori mátyásföldi repülőtér természeti értékeit fedezhetitek fel. Lesétálhettok a Rákos-patakhoz, lovardák mellett vezet az utatok. Meghallgathatjátok az első pesti reptér évszázados történetének legérdekesebb történeteit is. A Rákos-mentén a táj sokféle arcát mutatja majd.

Tovább az eseményre >>

Vox Insana Kamarakórus – kortárs koncert // Dunabogdány

Ingyenes koncertet ad június 14-én a Vox Insana Kamarakórus Dunabogdányban a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztiválon. A sokszínű repertoárban kifejezetten magyar kortárs kórusműveket fognak megszólaltatni, a koncert után pedig a szerzőkkel is lesz lehetőség találkozni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ács Dominika és a Nexus Vonósnégyes szabadtéri ingyenes koncertje // Sirály sétány

A MOMkult ikonikus Sirály sétányának nagy lépcsője ismét egyetlen organikus koncerttérré alakul a KLASSZ.LÉPCSŐ programsorozat következő állomásán, június 14-én. A Cziffra Fesztivállal együttműködésben, Ács Dominika Junior Prima díjas fuvolaművész, összművészeti alkotó, valamint a Cseri Kristóf vezette Nexus Vonósnégyes lép fel a különleges szabadtéri helyszínen, a közönségtől egy karnyújtásnyira.

Tovább a Facebook-posztra >>