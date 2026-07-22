5 végtelenül hangulatos, árnyas kerthelyiség, mely a budai hegyek ölelésében bújik meg

A budai oldal dimbes-dombos vidékénél aligha létezik jobb menedék kánikula idején: íme, 5 fantasztikus kerthelyiség, mely árnyas fákkal, nyárias fogásokkal és hűsítő italokkal töri meg a város betontengerét. Fedezzétek fel őket egytől egyig, és ne csodálkozzatok, ha új kedvencetek lesz! (x)

Este11

A XI. kerület egyik legkellemesebb részén, a Feneketlen-tó közvetlen szomszédságában vár az Este11 kertje, mely az elmúlt öt év alatt a kerület közösségi találkozópontjává nőtte ki magát. Nem is csoda, hiszen ezen a lombos fákkal körülölelt szabadtéri helyszínen garantált a felüdülés! A signature koktélok, a széles magyar és külföldi borkínálat, a fatüzeléses kemencében készülő nápolyi ínyencségek, a zenei programok és a válogatott magyar DJ-k még a legnagyobb hőségben is az Este11-be csábítanak, miközben az árnyas fák – köztük az óriási gesztenyefa – tökéletes menedéket nyújtanak a forró nyári napok alatt.

1113 Budapest, Villányi út 14. | Weboldal

Maros Kertvendéglő

Ha épp másra sem vágytok, mint házias ízekre és békebeli hangulatra, a Maros Kertvendéglőnél jobb helyet keresve sem találtok a XII. kerületben! Étlapjukon a legnagyobb, retro kedvencek szerepelnek: mátrai borzaska, borjúpaprikás galuskával, füstölt csülök sztrapacskával, túrós csusza pörccel megkoronázva… mindezt kockás terítőn tálalják, melléjük pedig Pilsner Urquell és Dreher söröket ajánlanak. Desszertként somlói galuskát és palacsintát, hétköznaponként pedig pénztárcabarát ebédmenüt is kínálnak – az biztos, hogy innen senki nem fog éhesen távozni!

1122 Budapest, Maros utca 16. | Weboldal

Porcellino Grasso Ristorante

Egy csepp Itália költözött majd’ 20 éve Budára, amikor megnyitotta kapuit a Porcellino Grasso Ristorante, az olasz vidék hű lenyomata fővárosunkban. Nyaranta a dolce vitát zöldellő kerthelyiségükben élhetitek át, ahol a legkisebbekre még játszótér is vár. Jó hír, hogy a kinti vendégtér tavasztól őszig, időjárástól függetlenül rendelkezésetekre áll, hiszen a melegben teljes árnyékkal és párahűtéssel, a hűvösebb napokon fűtéssel és teljes esővédelemmel van felszerelve. Ami pedig a kínálatot illeti, a mediterrán konyha színe-java szerepel rajta: antipasti a veronai piacról, minestrone házi tésztával, kemencében sült lasagne, tenger gyümölcsei, ínyenc rizottóvariációk, különleges – akár gluténmentes – pizzák, kézműves fagylaltok, és megannyi ellenállhatatlan finomság. Itália ízei idén nyáron is megelevenednek a Rózsadomb szívében – foglaljátok hát le minél előbb a helyeteket!

1024 Budapest, Ady Endre utca 19. | Weboldal

Émile

A Gerbeaud Kávéház kistestvéreként Émile célja nem más, mint hogy elegáns, mégis meghitt hangulatot teremtsen a II. kerületben. Mindez egy többfunkciós gasztrotérben, egy pasaréti villában valósul meg, ahol nyaranta hangulatos pavilonok, vagyis cabanak árnyékában is hűsölhetnek a vendégek. Hiszik, hogy a fejedelmi reggeli és a ráérős ebéd nem csak a kivételes alkalmak velejárója, és hogy a hét bármely napján megejthető egy könnyed teadélután. Akár Eggs Royalt, akár hűsítő gyümölcskrémlevest, vagy kedvenc péksüteményeteket rendelitek, a napsütötte kertben minden falat felér majd egy ünneppel.

1026 Budapest, Orló utca 1. | Weboldal

Pavillon de Paris

Van egy mesés kerthelyiség a Várhegy lába alatt, ahol pont úgy érezhetitek magatokat, mint a francia fővárosban. Az ékszerdoboz neve Pavillon de Paris, de sokan csak úgy emlegetik, mint Buda legszebb pavilonja. Óriás hársfák és örökzöld növények oltalmában kóstolhatjátok meg náluk a francia és a nemzetközi konyha remekeit – hagyományos burgundi marhát, francia sajtokat valamint lecsót, lazactatárt, és megannyi ínyencséget. Nem kérdés, hogy az ízutazás legstílusosabban crème brûlée-vel zárul, de azt is megértjük, ha épp egy szelet citromtortára esik a választásotok. Vasárnaponként villásreggelizni is betérhettek!

1011 Budapest, Fő utca 20. | Weboldal

Ha a nyáresti vacsorát új szintre emelnétek: