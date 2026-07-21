Újra megnyitotta kapuit az ország legizgalmasabb kukoricalabirintusa

Ha egy igazán különleges nyári programot kerestek, irány Kiszombor, ahol idén immár hetedjére nyitotta meg kapuit a település közkedvelt útvesztője, telis-tele izgalmas, kicsiknek és nagyoknak szóló kalandokkal

A 4,5 hektáros kukoricatáblában kialakított, mintegy 2,5 kilométer hosszú labirintusban könnyű elveszni, és éppen ez benne a legjobb. A kijáratig átlagosan egy óra alatt lehet eljutni, persze csak akkor, ha sikerül jó irányba fordulnotok minden elágazásnál.

Az útvesztő idei tematikája a mesevilág köré épül, így a kanyargós ösvények nemcsak kihívást, hanem varázslatos hangulatot is ígérnek.

A kalandot játékos feladatok és rejtvények teszik még izgalmasabbá: az útvonal különböző pontjain elrejtett állomásokon próbára tehetitek ügyességeteket és leleményességeteket. A helyes megfejtéseket ajándékokkal jutalmazzák, szombatonként pedig még pénznyeremény-sorsoláson is részt vehetnek a sikeres megfejtők.

A legbátrabbaknak érdemes az esti órákat választaniuk, hiszen a Kukorica Útvesztő éjszakai kalandozásra is lehetőséget kínál.

Még több információt ide kattintva, a Kukorica Útvesztő Facebook-oldalán találtok.

Nem messze innen, csodás természeti látványosság vár rátok: