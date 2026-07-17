7 bakancslistás játszótér Budapesten, amit minden gyereknek egyszer látnia kell

A modern játszóterek megálmodói nincsenek híján a kreativitásnak, ezt a felhasznált alapanyagok és a biztonságos kialakítás mellett szebbnél szebb játékokkal bizonyítják. Ajánlónkban hét fővárosi játszóteret mutatunk, amelyek a felnőttek elismerését is kivívják.

Városligeti Nagyjátszótér

Az ország egyik legkorszerűbb játszótere közel 50, nem mindennapi játékelemmel várja a gyerekeket a Városligetben. Központi része egy háromszintes, hőlégballont formázó mászóka, amelyet egy Szinyei Merse Pál festmény inspirált. A többféle korcsoportot megcélzó gyermekbirodalomban csúszdarendszerek, 10-féle hinta, kötélpályák, forgójátékok, trambulinok és homokozók is helyet kaptak. A játékok egy része alkalmas mozgáskoordináció fejlesztésére, illetve beépítésre kerültek speciális, integrált kialakítású játékelemek is.

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Zöld Péter Népmese Játszótér

A Millenáris ikonikus játszótere olyan, akár egy megelevenedett mesekönyv. A közelmúltban teljes körű felújításon átesett játszótér számos új elemmel bővült 2000-es megnyitása óta, természetesen a korábbi, népmese tematikához igazodva. Az eredeti játékok közül sokak örömére megmaradt a mókuskerék, a vár és a halas hinta, míg az újdonságok között sok-sok új figura és matatófal segíti a minél interaktívabb időtöltést. Zöld Péter történetét – melynek szereplői a játszótéren is megelevenednek -, két nyelven ismerhetik meg a látogatók.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

Nemzeti Atlétikai Központ játszótere

Gördeszkapályával, mászófallal, napozóágyakkal és szabadtéri kondiparkkal teljes a Művészetek Palotájától nagyjából 10 percnyi sétára található, Nemzeti Atlétikai Központ trikolor játszótere. Az elemeket két csoportba rendezve helyezték el, korosztálynak megfelelően, hogy minden gyermek számára élvezhető és biztonságos legyen a kikapcsolódás. A kisebbeket trambulinok, hinták, mini csúszda, alacsonyan futó mászóháló és csigaalagút, a nagyobbakat forgó, mászókockák, libikóka, szabadtéri xilofon és függőágy várja.

1095 Budapest, Hajóállomás utca 1.

Kalózos játszótér

Nem véletlen, hogy a csepeli Kalózos játszótér a távolabbi kerületekből is vonzza az érdeklődőket. Izgalmas tematikájának köszönhetően vált ismertté, hiszen központi eleme egy lenyűgöző, többszintes kalózhajó, amelynek kivitelezésekor az apróbb részletekre – a kincsesládára, kalózra, papagájra, hálókra, ágyúkra és létrákra – is figyeltek. A jól karbantartott Duna-parti játszótéren mászóka, csúszda, polipos homokozó, rugós játékok, hattyús libikóka, baba-mama hinta, sőt kerekesszékkel használható hinta is található.

1213 Budapest, Hollandi út 141.

Reformkori játszótér

A Hegyvidék és a főváros múltját idézi meg a Hollósy Simon utcában található Reformkori játszótér. A fákkal övezett, XII. kerületi parkban sok más mellett a Lánchíd, a fogaskerekű, és a Kisfaludy-gőzhajó ihlette játékokat vehetik birtokba a gyerekek, akik tematikus tablók által ismerkedhetnek meg a XIX. század jelentős eseményeivel. Az attrakciók között hagyományos és fészekhinta, rugós lovacskák, nagy homokozó és gumiborítású kismotorpálya is a gyerekek rendelkezésére áll. Ezen kívül lehetőség adódik pingpongozásra is.

1126 Budapest, Hollósy Simon utca 12.

Rumini játszótér

Csodaszép játszótérre lehet bukkanni a Batthyány tértől mindössze 5 percre. Az I. kerületi Mária tér „egeres” játszóterének megvalósításához Berg Judit Rumini-könyvei adták az alapötletet, így természetesen a könyv illusztrátora, Kálmán Anna munkái is visszaköszönnek a játékokon. Ugyan a klasszikus játszótéri elemek által megelevenednek a történet helyszínei és főszereplői úgy, mint a bátor hajósinas kisegér Rumini, a könyvek ismerete nélkül is remekül érezhetik magukat a gyerekek, 1 évesektől egészen a kiskamaszokig.

1011 Budapest, Mária tér 6.

Gellért-hegyi csúszdás játszótér

1967 óta igazi klasszikusként vonzza a kisgyermekes családokat a Gellért-hegy oldalában kialakított csúszdás játszótér, ami 2017-es felújítása óta újra kihagyhatatlan célpont. Az árnyékos, zöld környezetben található játszópark számos csúszdával, többek között hosszú, rövid, kanyargós, dupla- és csőcsúszdával is büszkélkedhet. Emellett biztonságos, gumiborítású domboldal, fészekhinta, libikóka, trambulin, kilátótorony és piknikasztalok várják az ide kirándulókat idén nyáron is.

1118 Budapest, Gellért-hegy

Ingyenes játékparadicsommal vár Óbuda: