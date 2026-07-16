8 nagyszerű ingyenes kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni idén nyáron

A nyári hónapokban sem maradtok látványos kiállítások és elgondolkodtató tárlatok nélkül, hiszen a főváros jobbnál jobb képzőművészeti programokkal vár titeket, amikhez szerencsére most sem kell mélyen a zsebetekbe nyúlnotok.

Belsőépítészet NEKED! // FUGA – Budapesti Építészeti Központ (2026. július 15. – augusztus 30.)

A belsőépítészetre hajlamosak vagyunk felszínes, csupán a keveseknek járó luxusként asszociálni – abba viszont aligha gondolunk bele, hogy az iskolák, irodák, rendelők és éttermek berendezése napi szinten hat a közérzetünkre és a hatékonyságunkra. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Belsőépítész Egyesület nyári kiállítása, ami a terek mögötti láthatatlan, mégis mindenkit érintő tervezési folyamatot és alkotói munkát teszi megismerhetővé. A tárlat ideje alatt ráadásul szerda esténként kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, ahol szakmabeliek vitatják meg, hogyan formálják életünket a különböző terek.

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Strobl 170: A halhatatlanság forrása // Magyar Képzőművészeti Egyetem (2026. július 23. – szeptember 19.)

A 170 éve született Strobl Alajos előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem nagyszabású kiállítása. A tárlat 45 bemutatott alkotása nemcsak a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint száz évig rejtőzködtek. Ezeken kívül ráadásul olyan különlegességeket is megtekinthettek, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült a művész munkáiként azonosítani. Az ingyenes kiállítást keddtől szombatig tekinthetitek meg a helyszín nyitvatartási idejében.

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