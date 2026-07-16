8 nagyszerű ingyenes kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni idén nyáron

A nyári hónapokban sem maradtok látványos kiállítások és elgondolkodtató tárlatok nélkül, hiszen a főváros jobbnál jobb képzőművészeti programokkal vár titeket, amikhez szerencsére most sem kell mélyen a zsebetekbe nyúlnotok.
Belsőépítészet NEKED! // FUGA – Budapesti Építészeti Központ (2026. július 15. – augusztus 30.)
A belsőépítészetre hajlamosak vagyunk felszínes, csupán a keveseknek járó luxusként asszociálni – abba viszont aligha gondolunk bele, hogy az iskolák, irodák, rendelők és éttermek berendezése napi szinten hat a közérzetünkre és a hatékonyságunkra. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Belsőépítész Egyesület nyári kiállítása, ami a terek mögötti láthatatlan, mégis mindenkit érintő tervezési folyamatot és alkotói munkát teszi megismerhetővé. A tárlat ideje alatt ráadásul szerda esténként kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, ahol szakmabeliek vitatják meg, hogyan formálják életünket a különböző terek.
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Strobl 170: A halhatatlanság forrása // Magyar Képzőművészeti Egyetem (2026. július 23. – szeptember 19.)
A 170 éve született Strobl Alajos előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem nagyszabású kiállítása. A tárlat 45 bemutatott alkotása nemcsak a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint száz évig rejtőzködtek. Ezeken kívül ráadásul olyan különlegességeket is megtekinthettek, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült a művész munkáiként azonosítani. Az ingyenes kiállítást keddtől szombatig tekinthetitek meg a helyszín nyitvatartási idejében.
Best of Diploma // HAB (2026. augusztus 9-ig)
A kortárs képzőművészet legfrissebb és legizgalmasabb áramlataiba pillanthatsz be az Andrássy út egyik legimpozánsabb művészeti központjában. A Best of Diploma 2026 című tárlat a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett tehetségeinek legkiemelkedőbb diplomamunkáit vonultatja fel a nagyközönség előtt. Az augusztus elejéig látogatható ingyenes kiállítás tökéletes kulturális program, ahol első kézből fedezhetitek fel a jövő meghatározó hazai művészeinek korlátokat nem ismerő, formabontó alkotásait.
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Ingyenes kortárs kiállítás a Virág Judit Galériában (2026. augusztus 20-ig)
A Virág Judit Galéria a hazai kortárs művészet meghatározó alkotóinak válogatott képeivel kedveskedik a művészetek kedvelőinek a nyáron. A kiállításon a nemzetközileg is elismert Bak Imre, Keserü Ilona, Maurer Dóra és Rozsda Endre mellett a fiatalabb alkotók, például Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor munkái is helyt kaptak. A tárlat igazi nyári látnivalónak ígérkezik, hiszen a bemutatott képek között csupa üde, színes alkotást találtok, melyek között az alkotók életműveinek kiemelkedő, monumentális darabjai is bekerültek a válogatásba.
Francesca Todde: IUZZA – A láthatatlan jelenlét képei // Mai Manó Ház (2026. augusztus 23-ig)
A kultikus olasz írónő, Goliarda Sapienza életműve adta az inspirációt Francesca Todde IUZZA című fotósorozatához, amely az emlékezet, az irodalom és a táj egymásba fonódó rétegeit vizsgálja. A személyes és költői hangvételű projekt ennek ellenére nem dokumentarista életrajzi rekonstrukció, hanem egy képzeletbeli találkozás története, amely a hiány, az emlékezés és a láthatatlan jelenlét kérdéseit kutatja az életmű és az életrajz töredezett, rejtett kapcsolódási pontjain keresztül. A kiállítás így egy belső utazássá teljesedik ki, miközben a szicíliai tájban gyönyörködtök.
#CONNECTED – Identitás, közösség és valóság a digitális térben // Deák17 Galéria (2026. augusztus 28-ig)
A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria legújabb kortárs képzőművészeti kiállítása az online tér valóságairól, közösségeiről és vizuális kultúrájáról mesél nektek egészen augusztus végéig. A galéria ifjú művészeinek köszönhetően elsőkézből kaphattok átfogó betekintést abba, hogyan alakítja át manapság a technológia az identitást, a kapcsolódást és a mindennapi tapasztalatainkat. Az interaktív VR-elemekkel kiegészülő időszaki tárlat mindezek mellett edukációs célt is szolgál, hiszen a tudatos digitális jelenlét fontossága szintén középpontba kerül.
GYURIII! – Kemény György életműkiállítása // Budapest Városháza (2026. augusztus 31-ig)
Budapest Új Városházi Galériájában tekinthető meg a GYURIII! – Kemény György életmű-kiállítás, amely a kortárs magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotójának pályáját mutatja be egy igazán lebilincselő tárlat keretében. Kemény György Budapest vizuális kultúrájának meghatározó alakja, plakátjai évtizedeken át formálták a város arculatát, alkotásaival pedig számos nemzetközi díjat is elnyert. A retrospektív tárlat a plakátművészettől a pop-arton át a digitális absztrakcióig ívelő, folyamatosan megújuló életműbe ad betekintést, különleges hangsúlyt helyezve folyamatos stílusváltásaira.
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Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)
Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.
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