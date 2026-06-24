5+1 ingyenes sportprogram Budapesten, amit nem érdemes kihagyni 2026 nyarán

Ha ingyenes sportprogramokat keresnétek a nyárra, jó hírünk van! Mutatunk öt ismétlődő és egy egyszeri kihagyhatatlan lehetőséget, hogy a vakáció idején se maradjatok mozgás nélkül.

Kinti Kondi – XIII. kerületi ingyenes edzések // Országbíró sportudvar (keddenként)

A Kinti Kondi ingyenes közösségi edzéssorozatán tavasztól kezdve minden kedden 18:00 és 19:30 között várják a mozogni vágyókat az Országbíró sportudvarban. A közös, szabadtéri órákon a saját testsúlyos edzés alapjaival ismerkedhettek meg, a részvételhez pedig semmilyen előzetes sportmúlt vagy különleges sporteszköz nem szükséges. A szervezők kortól és edzettségi szinttől függetlenül mindenkit szeretettel várnak a jó hangulatú, motiváló közösségbe.

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Szabadtéri edzések Zuglóban // Mogyoródi úti sportpálya (2026. augusztus 8-ig szombatonként)

Idén is folytatódnak az ingyenes közösségi edzések Zuglóban. Az augusztus 8-ig tartó programsorozat keretében szombatonként 9 órától várják a sportolni vágyókat a Mogyoródi úti sportpályán. A változatos, dinamikus edzések gyakorlatai úgy vannak felépítve, hogy edzettségi szinttől függetlenül bárkinek legyen lehetősége bekapcsolódni a közös munkába. Nektek csak a kényelmes edzőruhát és a jógamatracot kell magatokkal hoznotok, hogy energiával telien indíthassátok a hétvégéteket.

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Taste of Swing // Alagút-tető (2026. augusztus 31-ig hétfőnként)

A PepitaKlub jóvoltából idén nyáron is kezdetét veszi a Taste of Swing eseménysorozat, ami ingyenes szabadtéri táncórákkal várja a jazz és a mozgás szerelmeseit. A népszerű kezdeményezés alkalmaira hétfőnként kerül sor a város egyik legikonikusabb helyszínén, az Alagút-tetőn. A programok teljesen kezdő szintről indulnak, így az egyórás bemutatóórákon bárki előzetes tánctudás vagy partner nélkül is bátran részt vehet. A vidám és felszabadult hangulatú alapozás után egy fergeteges swing social party veszi kezdetét, ahol a frissen tanult lépéseket azonnal ki is próbálhatjátok.

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Roundnet a Margitszigeten (2026. szeptember 30-ig szerdánként)

Próbáljátok ki a pörgős roundnetet, vagyis spikeball-t a Margitszigeten, az Aktív Budapest szervezésében! Minden szerdán 19:00 és 20:30 között teljesen ingyenes szabadtéri edzéseken vehettek részt a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, ahol kétfős csapatokban, egy kör alakú háló körül játszhattok. A cél, hogy a labdát úgy üssétek a hálóra, hogy az ellenfél ne tudja azt szabályosan visszajátszani. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Visszatér a sIKERtorna! // Bikás park (2026. június 24., július 8., 22., augusztus 5., 19.)

A nagy sikerű sIKERtorna jóvoltából idén nyáron is ingyenes, csoportos szabadtéri edzéseken vehettek részt a Bikás parkban. A júniustól augusztusig tartó eseménysorozat keretében kéthetente szerda esténként mozoghattok együtt a szabad levegőn. A nyílt, semmilyen különleges eszközt nem igénylő órákat a népszerű ikerpár, Szamos-Németh Kata és Németh Nóra vezeti. Nektek csupán a jókedveteket kell hoznotok, a szervező a készlet erejéig polifoamot, valamint frissítő ásványvizet is biztosít a helyszínen.

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+1 Tekerj a Valyo RakPartON! (2026. július 18.)

Idén nyáron is autómentes pihenőparkká alakult az id. Antall József rakpart, ahol a Valyo jóvoltából pezsgő közösségi élet és izgalmas programok várják a látogatókat. A Lánchíd és a Parlament közötti grundon július 18-án, 18 órától a szabad ég alatt próbálhatjátok ki a látványos és pörgős teremkerékpározást. A hangulatos spinning edzésen energikus zenék ritmusára tekerhettek, ami tökéletes lehetőséget nyújt a stressz levezetésére és az állóképesség fejlesztésére. Az izzasztó nyáresti kihíváson való részvétel teljesen ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

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Mutatjuk, melyik kerékpárutat fedezzétek fel idén nyáron: