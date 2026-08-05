30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. augusztus 5-9.

A hét második felére lecsillapodó kánikula újult erőt adhat a nyári programok élvezetéhez. Íme néhány fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén: nagyszerű koncertek, hangulatos kertmozik, beltéri és szabadtéri élmények várnak városszerte.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

6Szóljon // Hunyadi tér (2026. augusztus 5-6.)

Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári, ingyenes koncertsorozata! Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Augusztus 5-én a klasszikus zenét váratlan módon újragondoló InFusion Trió, 6-án pedig a Jumping Matt & His Combo swing, boogie-woogie, rock and roll, soul, jazz és funky elemekben bővelkedő koncertjét élvezhetitek, a Hunyadi tér árnyas fái alatt.

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. augusztus 5., 7., 8.)

A meghosszabbításra kerülő eseménysorozaton ezen a héten is három filmet tekinthettek meg a főváros egyik legszebb parkjában. Szerdán Bill és Ted haláli túrája szerepel majd a vásznon 19 órától, majd a Négy esküvő és egy temetést és a Kung Fu Pandát nézhetitek meg 18 órától.

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Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

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Remek jógaórák várnak rátok a hétvégén városszerte:

Kertmozi a Svábhegyi Csillagvizsgálóban: Interstellar és Apolló 13 (2026. augusztus 8-9.)

Éld át újra az Interstellar (Csillagok között) és az Apolló 13 élményét igazán különleges környezetben: augusztus 8-án és 9-én irány a Svábhegyi Csillagvizsgáló! A piknikhangulatú kertmozi előtt izgalmas csillagászati beszélgetés, a vetítés után pedig távcsöves égboltmegfigyelés vár, így egyetlen este alatt a film és a valódi univerzum is közelebb kerül majd hozzád.

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Szerdai programok Budapesten (2026. augusztus 5.)

Mozi a szabadban: Barabás Lőrinc Solo – Természetre hangolva S01e05 // Zene Háza

Barabás Lőrinc trombitás-zeneszerző atmoszférikus hangzású, improvizációhoz bátran nyúló szólóelőadásaiban a jazz, az elektronika és a neoklasszikus elemek harmóniában férnek meg egymás mellett. Hogy az előadás koncertfilm, turisztikai kedvcsináló vagy zenei doksi, mindenkinek magának kell eldöntenie.

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Visszatér a sIKERtorna! // Bikás park

A nagy sikerű sIKERtorna jóvoltából idén nyáron is ingyenes, csoportos szabadtéri edzéseken vehettek részt a Bikás parkban szerdánként. A nyílt, semmilyen különleges eszközt nem igénylő órákat egy ikerpár, Szamos-Németh Kata és Németh Nóra vezeti. Nektek csupán a jókedveteket kell hoznotok, a szervezők a készlet erejéig polifoamot, valamint frissítő ásványvizet is biztosítanak a helyszínen.

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Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar

Szerdánként vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

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Dürer 18: makrohang – vendég: Berriloom and the Doom // Dürer Kert

A Dürer Kert 18. születésnapi koncertsorozatának következő ingyenes koncertjén a makrohang áll színpadra a Berriloom and the Doom után. Kiszámíthatatlan, csendes szentimentalizmusból a legnyersebb zúzásba ívelő zenéjük az agresszív energiáktól a szívszorító pillanatokig mindent lefed.

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Csütörtöki programok Budapesten (2026. augusztus 6.)

Zouk social – Open Air // Erzsébet tér

Ha egy szabadtéri táncos estére vágysz, augusztus 6-án 20 órától irány az Erzsébet tér, az óriáskerék és a szökőkút melletti találkozóhely! Az ingyenes Zouk social eseményen akkor is jól érezheted magad, ha még csak ismerkedsz a műfajjal – tánc, piknikhangulat és kellemes közösségi élmény vár a város szívében.

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Esti séták az Állatkertben // Fővárosi Állat- és Növénykert

Barangoljátok be a kertet állatkerti szakvezetők kíséretében és lessetek be a kulisszák mögött zajló titokzatos világba 18:30-tól. Ismerjétek meg testközelből a lakókat és fedezzétek fel az állatkert olyan részeit, ahová látogatóként máskor nem léphetnétek be!

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Zenés esték a Ferenc téren

A programsorozat utolsó eseménye kerül megrendezésre Ferencváros szívében: a Canto Drum zenekart hallhatjátok augusztus 6-án. Az ingyenes koncert 18 órától kezdődik a Ferenc téren.

Újbudai Kertmozi a Bikás parkban

Az ingyenesen látogatható vetítések alkalmából ezen a héten a Kojot négy lelke kerül a mozivászonra a Bikás parkban. A 20:30-kor kezdődő filmhez vigyétek magatokkal a pokrócotokat, és élvezzétek a fűbe telepedve ezt a lenyűgöző, indián őslakosokról szóló magyar animációt.

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Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 7.)

Jazz night x Aperol // Citadella sétány

Augusztus 7-én a Citadella teraszán élő jazz, hűsítő Aperol Spritz és lenyűgöző panoráma vár. Nikodém Norbert gitárjátéka teszi teljessé az ingyenes naplementés koncertet, amely tökéletes választás a hét végi kikapcsolódáshoz.

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Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2026. augusztus 7., 28.)

Idén nyáron még két alkalommal élhetitek át a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Az utolsó előtti alkalomra augusztus 7-én kerül sor, ahol a Fanfara Complexa húzza majd a talpalávalót. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Cseh Tamás Emlékkoncert a Vodku Fiai előadásában // József Attila Emlékhely

Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János ikonikus dalai csendülnek fel augusztus 7-én, melyek generációk óta új és új jelentéssel szólítják meg a közönséget. A József Attila Emlékhelyen, a Vodku Fiai hagyományt teremtő koncertjén újra megelevenednek a legendás szerzemények.

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FARM Cider & Chill // Bike Maffia Farm

Merüljetek el a hazai ciderek világában augusztus 7-én! A Bike Maffia Farmon élő zene és nyugodt nyári hangulat kíséretében zajlanak a kóstolók. A FARM Cider & Chill eseményén a hazai ciderkészítők személyesen mutatják be izgalmas tételeiket, személyes történetek és egy laza nyáresti hangulat mellett.

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Valami Affair // Kacsakő Bisztró, Szentendre

A Valami Affair jazz, pop, swing és bossa nova ötvözte finom hangzásvilágát élvezhetitek Szentendrén a Kacsakő Bisztróban. Az akusztikus formáció bensőséges előadásmódja és sokszínű repertoárja augusztus 7-én különleges zenei utazásra invitál.

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Bakáts Péntek // Bakáts tér

A péntek este sem fog eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen augusztus 7-én – idén utoljára -, ingyenes koncerttel pezsdül fel a Bakáts tér. A 19 órakor kezdődő eseményen a 4Winds zenél.

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Wannabe – Best of ’90s and ’00s // A38 Hajó

Ha szívesen buliznál a ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereire, augusztus 7-én irány az A38 Hajó tetőterasza, ahol a Wannabe parti idézi meg a korszak ikonikus hangulatát. Madonna klasszikusai, pophimnuszok, csillogás és nosztalgikus táncparkett vár, hogy egy estére újra átélhesd a kétezres évek féktelen energiáját.

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Szombati programok Budapesten (2026. augusztus 8.)

A termálvíz palotája: A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda felfedezése – vezetett séta

Ha a kulisszák mögé is bepillantanál Budapest egyik legismertebb fürdőjében augusztus 8-án, fedezd fel a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodát egy vezetett épületséta keretében. Az épület történetét, építészeti különlegességeit és gyógyászati titkait bemutató, egyórás program során egészen új szemszögből ismerheted meg az ikonikus fürdőpalotát.

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Gólya Házibuli Vol. 8. – avagy Sarajevo a tetőn

Ha egy igazán különleges balkáni hangulatú nyári estére vágysz, augusztus 8-án irány a Gólya! Csevapsütés, balkáni ízek, karaoke és hajnalig tartó DJ-szettel telik majd meg a tetőterasz, míg a tánctér jókedvvel és pezsgő hangulattal.

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Országos vízipisztolycsata // Palatinus Fürdő

Az országos vízipisztolycsatán évről évre kicsik és nagyok egyaránt átélhetik a vízicsata adta adrenalinlöketet. Az augusztus 8-án megrendezett eseményhez országszerte számos város csatlakozott, így természetesen Budapest is, ahol a Palatinus Fürdőben tudtok majd hatalmasat játszani.

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Gordo takes over Buda Castle // Budai Vár

Ha a tech house a kedvenced, augusztus 8-án irány a budai Vár Oroszlános udvara. Gordo, Drake legújabb zenei albumának producere áll a DJ-pult mögé egy különleges nyári bulin. Az estét DYZEN és a hazai szcéna meghatározó alakja, MATU is erősíti, így garantált az elektronikus zene legjavából összeállított program Budapest egyik legkülönlegesebb helyszínén.

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10 éves a SUP Budapest – szülinapi happening // Holdudvar

A SUP Budapest immár 10. születésnapját ünnepli a Római-parton és a Holdudvarban. Ingyenes SUP-túra, közösségi programok, kvíz, tombola és esti ünneplés vár, így együtt idézhetitek fel az elmúlt évtized legjobb vízi kalandjait és készülhettek a következőkre.

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Nemzetközi Cigány Dal Napja // Zene Háza

Ötödik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját. A roma kultúra sokszínűségét idén augusztus 8-án, a Zene Háza szabadtéri színpadán ünnepelhetitek. Az eseményt olyan előadók gazdagítják, mint Lakatos Mónika és a Romengo, a szerb Bojan Krstić Orkestar vagy a lengyel Megitza.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. augusztus 9.)

Strauss-koncert a Dunán // Európa Hajó

Augusztus 9-én újra ifj. Johann Strauss muzsikájára ringatózik az Európa Hajó, miközben elképesztő arcát ismerhetitek meg a fővárosnak. A különleges hajótúra során a Duna Szimfonikus Zenekar idézi meg a keringők királyát, Safarek Krisztián vezényletével. Budapest legszebb látványosságai olyan arcukat mutatják meg, mint még sosem: másfél órán át gyönyörködhettek a Parlament, a budai Vár, a Várkert Bazár, a Budát és Pestet összefonó hidak és a rakpart menti épületek látványában, a túra tempóját pedig világhírű keringők diktálják.

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Kertélményprogram // Dankó udvar

10 óra és 11:30 között egy nyugodt, érzékszervekre ható kertélmény vár a Dankó udvarban. A közös kertészkedés, a növények felfedezése és a friss termések kóstolása segít lelassulni és feltöltődni, előzetes kertészeti tapasztalat nélkül is.

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Mozisziget – Mindenki egyetért // Margitszigeti Atlétikai Centrum

Ha augusztus 9-én a Margitszigeti Atlétikai Centrum szabadtéri kertmozijába látogattok, egy igazán gondolatébresztő filmet nézhettek meg ingyenesen. A spanyol Mindenki egyetért dráma-komédia egy látszólag hétköznapi lakógyűlés történetén keresztül feszeget előítéletekről, közösségről és elfogadásról szóló kérdéseket. Ne hagyjátok otthon a pokrócot és a harapnivalókat sem!

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Gyerekplacc a Hunyadi téren

Augusztus 9-én mesés kalandok, logikai és ügyességi játékok, valamint kreatív kézműves-foglalkozások várják a legkisebbeket – és persze a játékos kedvű felnőtteket is a Hunyadi téren. A Pelikánmadár című bábelőadás és a Kőország interaktív játszóház garantáltan tartalmas kikapcsolódást ígér az egész családnak.

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Ép testben ép lélek – Múzeumkerti jóga // Magyar Nemzeti Múzeum

Merüljetek el a természet nyugalmában, miközben felfrissültök! A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében energizáló jógával tölthetitek fel testeteket-lelketeket 10:30-tól. A jógára megváltott jeggyel az állandó kiállítást is megtekinthetitek.

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Bródy dalok napja – Mindannyian mások vagyunk // Sziget Fesztivál

A Sziget Fesztivál -1. napján, a Bródy dalok napján a hazai zenei élet legendái és legnépszerűbb előadói együtt tisztelegnek Bródy János életműve előtt. Az egyszeri, különleges produkción Azahriah-tól Presser Gáboron át a Bagossy Brothers Company-ig számos ikonikus fellépő közös előadásában ünnepelheted a szabadságot, az összetartozást és a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alkotóját.

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Szülinapi buli a Budapest Bárral a Biodómban

Ha egy különleges koncertélménnyel ünnepelnétek a Fővárosi Állat- és Növénykert 160. születésnapját augusztus 9-én, látogassatok el a Biodómba a Budapest Bár jubileumi koncertjére. Az este ikonikus dalokkal, egyedi hangulattal és a különleges helyszínnel vár, így méltó módon kapcsolódhatsz be az állatkert ünnepi programsorozatába.

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Historizmus, szecesszió és világörökség-panoráma – vezetett séta

Fedezd fel új szemmel Budapest Duna-parti látképét a Duna-korzó építészeti csodái és meghökkentő történetei című városi sétán. A Március 15. térről induló program során izgalmas történetek, építészeti különlegességek és kevésbé ismert érdekességek segítségével ismerheted meg a korzó és a budai panoráma múltját.

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Ingyenes programok várnak egész augusztusban: