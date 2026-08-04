Vízparti hangulattal és dolce vita életérzéssel vár a Városliget szívének rejtett gasztrokincse

A Városliget az elmúlt években Budapest egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé vált, ahol a múzeumok és a természetközeli kikapcsolódás mellett a gasztronómia is meghatározó szerepet kap. A tóparton, az Állatkerttel szemben találhatunk rá arra a törzshelygyanús étteremre, ami egyszerre illeszkedik a park laza, nyári hangulatához és a modern városi kultúrához.

Forró, száraz nyári napon érkeztünk a Városliget hűs menedéket kínáló rejtett oázisához, a Lizséhez, aminek népszerűségét jól mutatja, hogy a turisták mellett már a hazai közönség is felfedezte magának.

A park egyik leghangulatosabb találkozóhelye rögtön kétféle gasztroélményt kínál: a vízparton hamisítatlan strandhangulatban lehet részetek, míg a klimatizált vendégtérben és a fedett teraszon éttermi színvonalú kiszolgálásban kapjátok asztalhoz a rendeléseteket.

Látogatásunkat először az épület hátsó részénél, a képeslapra illő környezetben elhelyezkedő Lizsé Kert és Napozónál kezdtük, ahol rögtön az élvezetek közepébe csaptunk, hogy napágyakon pihenve, kellemes háttérzenével aláfestve harapjunk nagyokat a Tuning receptúrája alapján készült smash burgerekbe.

Azt kell mondanunk, hogy sem a baconnel megbolondított kézműves burgerben, sem a fűszeres majonézzel kísért sült édesburgonyában nem csalódtunk, hiszen mindkettő fogás a street food javát hozza el a Városligeti-tó partjára.

Annyi viszont egészen bizonyos, hogy az igazán tartalmasnak mondható ételeket nem árt ebben a nyári melegben leöblíteni. Erre jó megoldás lehet a ház többféle ízben elérhető, ízgazdag limonádéja, ami egy leheletnyi mentával hoz felfrissülést.

Dolce vita a Városliget szívében

Dél környékén egyre többen merészkedtek ki az otthon vagy az iroda hűs falai közül, hogy megfizethető, de minőségi falatokkal ünnepeljék meg az ebédszünetet, mi pedig ezzel egyetemben inkább az árnyékos teraszra húzódtunk be a tűző napsugarak elől – a legmelegebb napokra egyébként a benti, klimatizált tér a legjobb választás.

Ahogy már említettük, az éttermi rész merőben más vendégélménnyel vár, mint a kerthelyiség: itt nagy örömünkre elsősorban a tradicionális olasz ízek dominálnak. Természetesen ki kellett próbálnunk a Lizsé kínálatának másik főszereplőjét, az autentikus nápolyi pizzát, amit a Digo receptúrája és technológiája alapján készítenek – ahogyan azt kell, kemencében, hosszú kelesztésű tésztával és hagyományos olasz alapanyagokkal.

Mi most egy klasszikus margherita pizzát teszteltünk, hiszen az ősi bölcsesség szerint a pizza ízjegyei leginkább a házi fűszerezésű paradicsommártás, az olvadós mozzarella és a friss bazsalikom kombinációjában érvényesülnek. Igazunk is lett, hiszen így a könnyed, levegős tészta is megkapta az ízlelőbimbóinktól azt a figyelmet, amit megérdemelt.

A pizzák mellett természetesen az egészségtudatos saláták és az étvágygerjesztő antipastik is megtalálhatók az étlapon. A kemencében sült burrata paradicsommártásban nálunk is nagy sikert aratott – nem véletlen, hogy ez a fogás igazi közönségkedvenc a Lizsé vendégei között.

Könnyedebb ételre vágyóknak jó szívvel ajánljuk a tonhalsalátát, ami a friss, roppanós zöldeknek hála tökéletes nyári választás lehet.

Ugyan már jócskán megteltünk az olasz tésztákkal, a kotyogósban szervírozott tiramisu és a Lizsé-affogato mellett egyszerűen nem tudtunk szó nélkül elmenni. És milyen jól tettük, hogy ismét a hasunkra hallgattunk: a jól ismert kávés desszert ugyanis egészen új értelmet nyert a különleges tálalásnak köszönhetően.

Bár lassan búcsút kellett intenünk új törzshelyünknek, azt bátran kijelenthetjük, hogy visszatérünk még egy kora esti vacsora vagy egy-egy aperitivo kedvéért.

A Lizsé tökéletes példája annak, hogyan alakult át a Városliget az elmúlt években igazi közösségi térré – ha ti is átadnátok magatokat a könnyed ligeti életérzésnek, csak látogassatok el ide vasárnaptól csütörtökig 11-től 21 óráig, pénteken és szombaton pedig 22 óráig!

Lizsé Városliget Food&Drinks 1146 Budapest, Állatkerti körút 3. Weboldal | Facebook

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