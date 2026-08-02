25+ ingyenes program Budapesten augusztusra a pénztárcabarát nyárbúcsúztatáshoz

A nyár utolsó hónapja sem hagy bennünket nagyszerű, pénztárcabarát programok nélkül Budapesten. Válogassatok kedvetekre az ingyenes koncertek, fesztiválok, táncházak, mozik és kiállítások sokaságából!

Szabadtéri koncertek a Zene Házánál (egész hónapban)

Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a Zene Háza kinti színpadánál, legyen szó pezsdítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Lovas Juci, a Taste of Swing, a Cafuné, a Kanóc Banda, a Budapest Afro Ska Orchestra, Temesi Blanka, a Vibe Changers – csak hogy néhányat említsünk azok közül, akik a forró hónapok során zenével fűszerezik az estéket a Városligetben.

Tovább a weboldalra >>

Fedezd fel a város rejtett kincseit! (egész hónapban)

A Járom a Várost ingyenes urbánus nyomozós játéka minden héten egy újabb képrejtvénnyel frissül, amely egy izgalmas városi részletet örökít meg, mellé pedig egy rövid szöveges segítséget is kapunk, ami nagyjából behatárolja a területet. Ha fél óra után elakadnánk, e-mailben oldhatjuk fel a következő nyomot, újabb fél óra elteltével pedig egy utolsó tippel tudjuk 500 méteres körre szűkíteni a keresést.

Tovább a weboldalra >>

GYURIII! – Kemény György életműkiállítása // Budapest Városháza (2026. augusztus 31-ig)

Budapest Új Városházi Galériájában tekinthető meg a GYURIII! – Kemény György életmű-kiállítás, amely a kortárs magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotójának pályáját mutatja be egy igazán lebilincselő tárlat keretében. Kemény György Budapest vizuális kultúrájának meghatározó alakja, plakátjai évtizedeken át formálták a város arculatát, alkotásaival pedig számos nemzetközi díjat is elnyert. A retrospektív tárlat a plakátművészettől a pop-arton át a digitális absztrakcióig ívelő, folyamatosan megújuló életműbe ad betekintést, különleges hangsúlyt helyezve folyamatos stílusváltásaira.

Tovább a weboldalra >>

Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

Tovább a weboldalra >>

Taste of Swing // Alagút-tető (hétfőnként)

A PepitaKlub egész nyáron ingyenes, felszabadult hangulatú szabadtéri táncórákkal várja a jazz és a mozgás szerelmeseit. A programok teljesen kezdő szintről indulnak, az egyórás bemutatóórákra pedig akár partner nélkül is érkezhettek. Az alkalmakra hétfőnként kerül sor a gyönyörű Alagút-tetőn.

Tovább a Facebook-eseményekhez >>

Zenélő Budapest // több helyszínen (2026. augusztus 1., 2., 27.)

A Zenélő Budapest 2026-os évada gyönyörű történelmi helyszíneken várja zeneszerető közönségét ingyenes, szabadtéri koncertekkel. A főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsoraikkal, 17 órás kezdettel varázsolják a nyár legszebb pillanatait a budai Vár Csikós udvarába és a Parlament lépcsői elé. A sorozat ötletgazdája és művészeti vezetője pedig nem más, mint Götz Nándor klarinét-szaxofonművész, zeneszerző.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Nyáresti koncertek Újlipótvárosban (2026. augusztus 2., 16.)

A főváros egyik legszebb parkjában idén nyáron is ingyenes koncertekkel várják a muzsikával felpezsdülni vágyókat. A XIII. kerületi Újlipótvárosban található Szent István park két augusztusi estén is ingyenes koncertre invitál. Augusztus 2-án a Liszt Ferenc Kamarazenekar frissíti fel a nyárestét, augusztus 16-án pedig Sajgál Erika és Kovács István produkciójának lehettek részesei.

Tovább az eseményekre >>

Bacsó Bár koncertek // Rákóczi tér (2026. augusztus 4., 18.)

Immár hagyomány, hogy a Rákóczi térről nyíló Bacsó Béla utca egyedülálló kis világát fiatal, feltörekvő művészek zenéje tölti meg a nyár folyamán. A hangulatos ingyenes koncertsorozat eseményei kéthetente kedden, 18 és 19 óra között kerülnek megrendezésre, a Csiga Cafe teraszán: augusztus 4-én a nyers érzelmeket éteri hangzásvilágban megszólaltató Szappanos Janka – művésznevén asztrid –, 18-án pedig a live looping setuppal debütáló Nagy Ádám ragad mikrofont, hogy a zenés lazulásnak még a kedd este se szabhasson gátat.

Tovább a Facebook-eseményekhez >>

Térzene koncert // Halászbástya (2026. augusztus 5.)

Nyári dallamok töltik meg a Halászbástyát augusztus 5-én, hiszen a német Jugendkapelle Nersingen Fahlheim fúvószenekar ad szabadtéri koncertet. A zenepavilonban felcsendülő ingyenes hangverseny különleges élményt kínál a budai Vár egyik legszebb helyszínén.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

6Szóljon // Hunyadi tér (2026. augusztus 5-6.) Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári, ingyenes koncertsorozata! Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Augusztus 5-én a klasszikus zenét váratlan módon újragondoló InFusion Trió, 6-án pedig a Jumping Matt & His Combo swing, boogie-woogie, rock and roll, soul, jazz és funky elemekben bővelkedő koncertjét élvezhetitek, a Hunyadi tér árnyas fái alatt. Tovább a Facebook-eseményekhez >>

Zenés esték a Ferenc téren (2026. augusztus 6.)

Ingyenes koncertek visznek színt a ferencvárosi Ferenc tér mindennapjaiba a Zenés esték a Ferenc téren elnevezésű, évről évre méltán nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozatnak köszönhetően. Az idei utolsó alkalomra augusztus 6-án kerül sor, a hangulatért pedig a Canto Drum zenekar fog felelni. Nem érdemes lemaradni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tér-Zene koncertek // Kossuth tér (2026. augusztus 6., 13., 27.)

Hétköznap sem maradtok ingyenes koncertek nélkül, hiszen idén nyáron is visszatér a Tér-Zene eseménysorozata, mely dallamokkal tölti meg hétről hétre a Kossuth teret. A főváros legszebb épületénél augusztusban is csütörtökönként 17 órától veszik kezdetüket a kihagyhatatlannak ígérkező, szabadtéri koncertek.

Tovább a weboldalra >>

Bakáts Péntek // Ferencváros (2026. augusztus 7.)

A péntek este sem fog eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen augusztus 7-én – idén utoljára -, ingyenes koncerttel pezsdül fel a Bakáts tér. A 19 órakor kezdődő eseményen a 4Winds zenél.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2026. augusztus 7., 28.)

Idén nyáron még két alkalommal élhetitek át a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Augusztus 7-én és 28-án olyan zenekarok adják majd a talpavalót, mint a Stenk és a Fanfara Complexa. A programon kezdőket is szívesen látnak.

Tovább a weboldalra >>

Nemzetközi Cigány Dal Napja // Zene Háza (2026. augusztus 8.)

Ötödik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját. A roma kultúra sokszínűségét idén augusztus 8-án, a Zene Háza szabadtéri színpadán ünnepelhetitek, az eseményt pedig olyan előadók gazdagítják, mint Lakatos Mónika és a Romengo, a szerb Bojan Krstić Orkestar vagy a lengyel Megitza.

Tovább a weboldalra >>

Mozisziget a Margitszigeti Atlétikai Centrumban (2026. augusztus 9-25.)

A margitszigeti Mozisziget augusztus 9. és 25. között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhettek fel – a belépés pedig teljesen ingyenes.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Nyáresti vetítések // CEU Rooftop Cinema (2026. augusztus 13., 27.)

Hangulatos szabadtéri mozizásra hív a CEU Rooftop Cinema augusztus 13-án és 27-én. Két elgondolkodtató európai filmet vetítenek a Nádor utcai épület romantikus tetőteraszán. Az Őszi sanzon és az Egybenyíló szobák érzékeny történetei a szerelemről, az újrakezdésről és a második esélyekről szólnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Kashmir Fesztivál // Népszínház utca (2026. augusztus 15-16.)

Augusztus 15. és 16. között multikulturális pezsgéstől lesz hangos a Népszínház utca, hiszen érkezik az ingyenes Kashmir Fesztivál! A hatodik alkalommal megszervezett rendezvénysorozat programtáblájára idén sem lehet panaszotok, hiszen a zenés-táncos élmények mellett gyönyörű, nepáli kézműves termékek közül tudtok válogatni, a gasztronómiai kitelepülések között pedig a tradicionális afrikai és indiai konyhán kívül ⁠a nyár kedvenc ízeibe is belekóstolhattok.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Salsa a Parkban // Zene Háza (2026. augusztus 22.)

Egy estére Kubába repít a Zene Háza ingyenes Salsa a Parkban eseménye, ahol a Son tres élő koncertje, Jose DJ Cuba latin szettjei és Bea közös tánctanítása gondoskodnak a fergeteges hangulatról. Ha szívesen ropnád a salsát vagy csak élveznéd a vibráló latin ritmusokat egy nyári estén, augusztus 22-én irány a Zene Háza Szabadtéri színpada!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Magyar Jazz Ünnepe // Zene Háza (2026. augusztus 23.)

Augusztus 23-án a magyar jazz műfaja előtt tisztelgő, ingyenes szabadtéri koncertekkel és beltéri előadásokkal vár a Magyar Jazz Szövetség és a Zene Háza. A Szabadtéri színpadon fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trió, az estet Gájer Bálint és zenekara zárja.

Tovább a weboldalra >>

150 éves az Andrássy út (2026. augusztus 24. – szeptember 6.)

Az Andrássy út 150 éves jubileuma alkalmából kéthetes programsorozat vár: séták, kiállítások, előadások és fesztiválok idézik meg a sugárút múltját és jelenét. Fedezzétek fel Budapest ikonikus helyszínét új nézőpontból, élményekkel és történetekkel augusztus 24-től szeptember 6-ig bezárólag.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Koncert és táncház: Sarjú Banda 10 // Zene Háza (2026. augusztus 27.)

A magyar népzene és néptánc szerelmeseit várja augusztus 27-én a Zene Háza ingyenes szabadtéri programja, ahol 10 éves jubileumát ünnepli a Sarjú Banda. A koncertet közös táncház követi, így nemcsak hallgathatod, hanem át is élheted a népzenei és néptáncos hagyományainkat ezen a nyári estén.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

TE!Feszt, a hatodik // Andrássy út (2026. augusztus 28-30.)

A hatodik TE!Feszt programtábláját böngészve nem hiszünk a szemünknek: az Andrássy úton megrendezésre kerülő ingyenes, háromnapos rendezvénysorozat ugyanis szinte mindent tud, amit egy nagy hazai fesztivál – azzal a kivétellel, hogy ez teljesen ingyenes. Augusztus 28. és 30. között fellép a Magashegyi Underground és Molnár Tamás, de lesznek gyerekprogramok, közösségi jóga és táncos események is. Sőt, a szervezők a dátumig még további meglepetéseket ígérnek!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Bakáts Feszt // Ferencváros (2026. augusztus 28-30.)

Augusztus legvégén a Bakáts tér és környéke is megtelik kultúrával, hiszen augusztus 28. és 30. között egy szuper ingyenes, összművészeti programsorozatnak lehettek szem- és fültanúi Ferencváros különleges hangulatú helyszínén. A szervezők a dátumhoz közeledve még pontosítanak a menetrenden, annyi azonban már egészen bizonyos, hogy az ingyenes programok között kiállításokat, zenés-táncos előadásokat és gasztronómiai ínyencségeket egyaránt megtaláltok majd.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Bartók Feszt // több helyszínen (2026. augusztus 29.)

Fergeteges koncertek és pezsgő programok töltik meg a Bartók Béla Boulevardot az ingyenes Bartók Feszt alkalmából augusztus 29-én. Olyan fellépők gondoskodnak a hangulatról, mint a Budimpešta Orkestar, a WAVY vagy Für Anikó és Hrutka Róbert. Az idei fesztivál a „láthatatlanság” témáját járja körül: több mint 40 civil szervezet interaktív programjai is arra hívnak, hogy új szemmel nézzünk a minket körülvevő világra.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Játékparadicsommal vár a Hajógyári-sziget // Óbudai Grund (2026. augusztus 30.)

Augusztus 30-án ismét megnyitja kapuit az Óbudai Grund, ahol ezúttal is ingyen játszhatnak és sportolhatnak a kisgyermekes családok. A természetközeli élményparkban óriás sakk, biliárdfoci, trambulin, egy különleges céllövölde, egy multifunkcionális sportpálya és sok más játék biztosítják a tartalmas időtöltést, ráadásul a szomszédban található Európa egyik legnagyobb légvárparkja, a HopCity is, amit a III. kerületiek kedvezményesen vehetnek igénybe.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Frissüljetek fel a főváros ingyenes szabadstrandjain: