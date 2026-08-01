5 kihagyhatatlan kiállítás Budapesten augusztusra, a nyár utolsó hónapjára

Ha a nyári kánikulát egy kis kulturális feltöltődésre cserélnétek, jó hírünk van: augusztusban is számos izgalmas kiállítás vár.

Vitamin E // TOBE Gallery (2026. augusztus 28-ig)

Immár ötödik alkalommal ad teret a TOBE Gallery és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia szakának közös kiállítása a fiatal fotográfusgeneráció legfrissebb munkáinak. A Vitamin E nemcsak izgalmas válogatás, hanem egyben lehetőség is arra, hogy a hallgatók valódi galériás közegben mutatkozzanak be. A tárlat betekintést enged a kortárs fotográfia sokszínű világába: a kiállított alkotások személyes történeteken, kísérletező látásmódokon és eltérő vizuális nyelveken keresztül reflektálnak a jelen kérdéseire. Az ingyenesen látogatható kiállításon Bagossy Bálint, Dontasz Zoi, Fehér Szebasztián, Gyuricza-Osváth Judit, Helmli Fanni és Zsiros Ádám munkái láthatók.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 36. | Weboldal

Zárt ajtók mögött. Terek és gesztusok egy diktatúrából // Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ (2026. augusztus 30-ig)

Mi marad egy diktatúrából, ha az emberek már nincsenek ott, de a terek még őrzik a múlt emlékeit? Erre a kérdésre keresi a választ a Capa Központ megrázó kiállítása, amely az 1945 és 1963 közötti kommunista diktatúra börtöneit, internálótáborait és kihallgatóhelyiségeit mutatja be. Fotográfiák, kortárs installációk, dokumentumfilmek és korabeli tárgyak idézik fel azokat a helyszíneket, ahol emberek ezreinek sorsa pecsételődött meg. A tárlat egyszerre történelmi visszatekintés és elgondolkodtató vizuális élmény, amely érzékenyen mutat rá arra, hogy a falak is őrizhetnek emlékeket.

1065 Budapest, Nagymező utca 8. | Weboldal

Everything Not Saved Will Be Lost // Magyar Nemzeti Galéria (2026. október 18-ig)

Nyíri Orsolya monumentális installációja az alkotás és az emberi élet körforgását állítja a középpontba. A négy egységből álló festményciklus az ihlet megszületésétől a kételyen és a vágyakozáson át egészen az elmúlásig vezeti végig a látogatót, miközben arra is emlékeztet, hogy minden műalkotás éppolyan múlandó, mint az élet maga. A vastag festékrétegekkel készült munkák és a patchworkszerű installáció a digitális képek világával szemben az eredeti mű fizikai jelentését és a személyes befogadás élményét helyezik előtérbe. A kiállítás bezárásával maga az installáció is megszűnik létezni ebben a formában, így a tárlat egyszeri és megismételhetetlen élményt kínál.

1014 Budapest, Szent György tér 2. | Weboldal

Az örökkévalóság megörökítése // Szépművészeti Múzeum (2026. november 1-ig)

Az ókori Egyiptom művészete évszázadok óta lenyűgözi a világot, de ritkán nyílik lehetőség arra, hogy ne csak a kész remekműveket, hanem a mögöttük álló alkotói folyamatot is megismerjük. A Szépművészeti Múzeum új kiállítása éppen erre vállalkozik: szobrok, sztélék, domborművek és falfestmények mellett bepillantást enged az egyiptomi mesterek műhelyeibe, bemutatva, milyen technikákkal és eszközökkel születtek ezek az időtálló alkotások. A mintegy 140 műtárgyat felvonultató tárlatot látványos digitális megoldások és interaktív elemek teszik még izgalmasabbá, így a történelem iránt érdeklődőknek és a családoknak is maradandó élményt ígér.

1146 Budapest, Dózsa György út 41. | Weboldal

Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776–2026 // Magyar Nemzeti Múzeum (2027. január 31-ig)

Csaknem két és fél évszázad történetét öleli fel a Magyar Nemzeti Múzeum új időszaki kiállítása, amely az amerikai magyarok sokszínű örökségét mutatja be. A tárlat olyan magyar származású személyiségek életútját és eredményeit idézi fel, akik maradandó nyomot hagytak az Egyesült Államok tudományos, kulturális és sportéletében. A kiállított személyes tárgyak és különleges relikviák között többek között Polgár Zsuzsa sakkvilágbajnok, Dávid Kornél kosárlabdázó és Gábor Zsazsa legendás színésznő emlékei is helyet kaptak. A történelmi utazás egyszerre mesél kivándorlásról, sikerekről és arról a kapcsolatról, amely évszázadok óta összeköti Magyarországot és az Egyesült Államokat.

1088 Budapest, Múzeum körút 14–16. | Weboldal

Számos ingyenes kiállítás is vár: