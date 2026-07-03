6 lebilincselő kiállítás Budapesten júliusra, ahol számtalan kulturális élmény vár

A nyári hőségben különösen jólesik hűvös terekbe menekülni, a főváros kiállítóhelyeinek köszönhetően pedig beltéren is izgalmas élmények várnak.

Lookbook – Divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában // Kiscelli Múzeum (2026. július 15-ig)

A Lookbook kiállítás a 2023-as Divat & Város tárlat továbbgondolt folytatása, amely a divatfotográfia szemszögéből vizsgálja a városi életet, az identitást és az önkifejezést. A bemutatott alkotások túlmutatnak a trendeken: azt mutatják meg, hogyan formálja az öltözködés a társadalmi változásokat és a városi önképet. A klasszikus lookbook itt vizuális naplóvá válik, amely a test, a tér és a stílus kapcsolatát térképezi fel, miközben a divatfotót önálló művészeti és kulturális médiumként mutatja be.

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. | Weboldal

GYURIII! – Kemény György életműkiállítása // Budapest Városháza (2026. augusztus 31-ig)

Budapest Új Városházi Galériájában tekinthető meg a GYURIII! – Kemény György életmű-kiállítás, amely a kortárs magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotójának pályáját mutatja be egy igazán lebilincselő tárlat keretében. Kemény György Budapest vizuális kultúrájának meghatározó alakja, plakátjai évtizedeken át formálták a város arculatát, alkotásaival pedig számos nemzetközi díjat is elnyert. A retrospektív tárlat a plakátművészettől a pop-arton át a digitális absztrakcióig ívelő, folyamatosan megújuló életműbe ad betekintést, különleges hangsúlyt helyezve folyamatos stílusváltásaira.

1052 Budapest, Városház utca 9-11. | Facebook-esemény

Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

1023 Budapest, Frankel Leó út 30-34. | Weboldal

Játéktól a mesterségig // Hagyományok Háza (2026. szeptember 20-ig)

A kiállításon a Hagyományok Háza népi kézműves szakmai képzések végzős hallgatóinak munkái láthatók, amelyek egyszerre tükrözik a hagyományos kézműves technikák ismeretét és a kortárs alkotói szemléletet. A nemezkészítő, kosárfonó, takács és szőnyegszövő alkotók vizsgamunkáiból épülő tárlat nemcsak az alkotásokat tárja a látogatók elé, hanem betekintést enged abba az összetett alkotói folyamatba is, amely a mesterségbeli tudás elsajátításától a kész tárgy megszületéséig vezet. A tárlat koncepcióját három meghatározó vezérfonal, a Ritmus és rend, a Szálak és rétegek, illetve az Útravaló határozza meg.

1011 Budapest, Corvin tér 8. | Weboldal

ÖVEKET BECSATOLNI! // Északi Járműjavító (2026. október 31-ig)

A Közlekedési Múzeum új kiállítása izgalmas utazásra hív a közlekedésbiztonság múltjától egészen a jövő technológiájáig. Az Északi Járműjavító különleges tereiben megelevenednek a történeti mérföldkövek, Törley József esetétől a postai autósiskolákon át a világhatalmi vezetők járműveiig. A tárlat nemcsak bemutat, hanem gondolkozásra is invitál: radarok, kamerák, és a mesterséges intelligencia is terítékre kerül. Közel 50 járműcsoda, egyedülálló szimulátorok, érintőképernyős játékok, matatófalak és egy KRESZ-pálya révén minden korosztály számára garantáltan élvezetes lesz az itt töltött idő.

1011 Budapest, Kőbányai út 24-28. | Weboldal

Budapesti mesék // Földalatti Vasúti Múzeum (2026. december 31-ig)

A Budapesti mesék című új időszaki kiállítás a BKV Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában tíz történeten keresztül idézi meg a főváros több mint 150 éves kalandos közlekedéstörténetét. A minden korosztály számára izgalmas tárlat nosztalgikus, olykor humoros vagy éppen megrendítő epizódokat villant fel: a lóvasutaktól a villamosok számozásáig, a női munkavállalás kezdetétől a spanyolnátha idején bevezetett intézkedésekig. Relikviák, fotók és dokumentumok segítségével elevenedik meg Budapest múltja, bemutatva, miként formálta a közlekedés a főváros mindennapjait és arculatát egészen a mai napig.

1051 Budapest, Erzsébet tér 14. | Weboldal

Színházi élmények is várnak: