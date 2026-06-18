11 zseniális helyszín a Balatonnál, ami fergeteges élményekkel vár a Múzeumok Éjszakáján

Június 20-án egyetlen karszalaggal járhatjátok be a magyar tenger környéki települések magán- és közgyűjteményeit, kiállítóhelyeit, miközben különleges családi programok, rendhagyó tárlatvezetések, Szent Iván-éji hangulat, koncertek és fényjáték teszik felejthetetlenné az estét.

Festetics-kastély, Keszthely

A Festetics-kastélyban a Múzeumok Éjszakáján a Boombatucada ütőegyüttes teremti meg az alaphangulatot, az első 80 gyermek pedig világítós vattacukrot kap. Egész este látogatható az öt állandó kiállítás, köztük a főúri enteriőr, a hintó-, vadászati és modellvasút-tárlat is. Mindemellett 17 és 20 óra között a KOCKA LEGO-kiállítás várja a látogatókat. A kastélyparkban kézműves foglalkozásokon és lovasbemutatókon tudtok részt venni, 20 órakor pedig a Bon-Bon zenekar jubileumi koncertje táncoltatja meg a látogatókat. Éjfélkor látványos fényjáték zárja az estét, miközben a modellvasút-kiállításon „Az éjszaka fényei” dioráma és az RC-modellek keltik életre a miniatűr világot.

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Püspöki Palota, Sümeg

A Múzeumok Éjszakáján a Palota Kávézó és panorámás terasza meghosszabbított nyitvatartással, különleges ajánlatokkal, koktélokkal várja a látogatókat. Az este során két alkalommal, 20 és 22 órától gyertyafényes tárlatvezetéseken vehettek részt.

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Festetics-kastély, Dég

A különleges nyári este alkalmából a dégi kastély és parkja is életre kel, hogy egy felejthetetlen élményben legyen részetek. Minden órában indul a „Titkok kastélya” és a klasszikus kastély tárlatvezetés, 18 és 21 óra között pedig játékos feladványok és titkokkal teli parkélmény vár. 20 órától Nóvé Soma és Csóri Sándor koncertje színesíti a programpalettát, majd 21 óra után DJ Balagee biztosítja a talpalávalót. A mesés tavon 21 óráig csónakázásra is lesz lehetőség, de ehhez külön jegy megvásárlása szükséges.

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Fenékpusztai Majorság, Keszthely

A majorság és a kivilágított Kiskastély különleges esti hangulatban várja a látogatókat, ahol a kultúra, a történelem és a szórakozás találkozik. Az este során megtekinthető lesz a Happy Bubble átlátszó buborékház élményinstalláció, a gyerekeket pedig Borka bohóc lufifigurákkal és buborékfújó géppel szórakoztatja majd. Lovasbemutatón a díjugratás világába nyerhettek betekintést, ahol a ló és lovas összhangja kerül középpontba. A Festetics György Zeneiskola tanárainak vonós kamarakoncertje klasszikus zenei élményt kínál elegáns környezetben, az est folyamán íjászbemutató és kipróbálási lehetőség is vár. Az este fáklyás vezetett sétával folytatódik a római kori erőd maradványaihoz, ahol a hely története is megelevenedik.

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Vitorlamúzeum, Balatonfüred

A balatonfüredi Vitorlázeum idén is különleges programokkal vár a Múzeumok Éjszakáján, június 20-án. Már délután indul az „Űrhajós vagyok!” fotópont és kézműves foglalkozás, ahol a gyerekek saját űrhajót készíthetnek és haza is vihetik azokat. Mindemellett csillagászati és interaktív családi programok töltik meg az estét: Marsjáró LEGO-robotok, virtuális űrutazás VR-szemüveggel, LEGO-játszósarok, sötétedés után pedig távcsöves bemutató várja az érdeklődőket a Bakonyi Csillagászati Egyesület közreműködésével.

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József Attila Emlékház, Balatonszárszó

Az este során több időpontban indulnak tárlatvezetések az „Idesereglik, ami tovatűnt…” című állandó kiállításban. 20:30-kor „Ki kérdezett?” címmel Horváth Péter és Schmidt Vera estje várja a látogatókat zenével, történetekkel és gondolatébresztő beszélgetésekkel. míg a legkisebbeket a „Csukás 90” kézműves játszóház várja. Este pedig a Szentivánéji Futótűz és a József Attila félmaraton futófesztiválja indul a Tóparti parkból, egyéni és váltó futamokkal, különleges éjszakai hangulatban.

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CODE Veszprém

A veszprémi Múzeumok Éjszakája program részeként a CODE Digitális Élményközpontban egy interaktív foglalkozás várja az érdeklődőket a mesterséges intelligencia világáról. A résztvevők közérthető módon ismerhetik meg, mi az AI, hogyan működik, és hol találkozunk vele a mindennapokban, például a képgenerálásban vagy a szövegalkotásban. A program bemutatja a technológia lehetőségeit és korlátait is, miközben gyakorlati kipróbálásra is lehetőséget ad: a látogatók saját “promptokat” írhatnak, AI által generált képeket, szövegeket hozhatnak létre, és betekintést nyerhetnek a gépi tanulás alapjaiba. A workshop célja, hogy játékos, élményalapú formában közelebb hozza a mesterséges intelligenciát minden korosztályhoz.

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MÁV PV BUNKER, Veszprém

A MÁV PV BUNKER Veszprémben egy különleges, hidegháborús időszakból származó föld alatti létesítmény, amely a vasúti polgári védelem és irányítás központjaként szolgált, ma pedig eredeti berendezésekkel és interaktív bemutatókkal látogatható. A bunkerben „riasztás” és teljes üzemállapotú élményvezetés várja a látogatókat, ahol a korhű eszközök, a levegőztető- és szűrőrendszerek, az aggregátor és a páncélajtók működés közben is megtekinthetők. A program része a tárlatvezetés a föld alatti terekben, valamint bemutatók arról, hogyan készült fel a vasúti irányítás egy esetleges katasztrófahelyzetre vagy támadásra.

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Várbörtön Látogatóközpont, Veszprém

A nem mindennapi helyszínen a látogatókat változatos, tematikus programok várják: filmvetítés és beszélgetés a „Mérgezők” témájában, tárlatvezetés az „Ember a rács mögött” kiállításban, valamint izgalmas börtöntörténeti séták a várbörtön és Veszprém különböző helyszínein. A programok között szerepelnek esti vezetett túrák, történelmi kerekasztal-beszélgetések és interaktív bemutatók is, amelyek a börtön világát és a város múltját hozzák közelebb a látogatókhoz.

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Balatoni Múzeum, Keszthely

A Balatoni Múzeum Keszthely egyik legfontosabb kulturális intézménye, amely a Balaton természeti, régészeti és történeti örökségét mutatja be. A kiállítások a tó kialakulásától kezdve a környék néprajzán át egészen a modern kori Balaton-kultúráig vezetik végig a látogatót. A Múzeumok Éjszakáján a múzeum különleges esti programokkal várja a látogatókat: tematikus tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, családi és gyerekprogramok, valamint interaktív bemutatók segítik, hogy a Balaton múltja játékos, élményszerű formában keljen életre. Az estét retro disco zárja DJ Gevy jóvoltából.

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Zichy Mihály Emlékház, Zala

A Zichy Mihály Emlékház Zalában a magyar romantika kiemelkedő festője, Zichy Mihály egykori somogyi otthonát és életművét mutatja be. A Múzeumok Éjszakáján különleges programokkal, tematikus tárlatvezetésekkel és esti bemutatókkal várják a látogatókat, amelyek Zichy világát és korszakát közelebb hozzák a közönséghez.

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Egy vadonatúj múzeum vár rátok a Velencei-tónál: