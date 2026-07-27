Kihagyhatatlan időszakos kiállítás ad betekintést Picasso világába a napfény városában

A nyár egyik leginkább várt tárlatáért ugyan át kell szelnetek az országot, megéri bevállalni az utat: a szegedi Móra Ferenc Múzeum nemrég megnyitott kiállítása Picasso és a magyar művészek kapcsolatát mutatja be több tucat eredeti tárgyon keresztül.

Hatalmas várakozások közepette nemrég megnyílt a szegedi Móra Ferenc Múzeum legújabb tárlata, ami Picasso és a magyar művészek kapcsolatát mutatja be. A múzeum ajtaján belépve először a festőlegenda életrajzával és múzsáival ismerkedhettek meg, majd ezt követi a csaknem 30 eredeti alkotás, melyek magángyűjtőktől, valamint hazai és külföldi gyűjteményekből érkeztek a napfény városába.

Ezeken kívül hiteles reprodukciókon keresztül mélyülhettek el a festő művészetében – a Guernica monumentális világához például egy mérethű másolat segítségével kerülhettek közelebb. Bár a spanyol képzőművész elsősorban kubista képeiről vált híressé, Picasso kerámiákat is készített, melyekből szintén megtekinthettek párat.

A múzeum történtében először ráadásul a hagyományos termek mellett egy immerzív kiállítótér is várja a látogatókat, ahol babzsákokon pihenve adhatjátok át magatokat a művész világának.

A kiállítás második felében Picasso magyarországi vonatkozása kerül középpontba: itt olyan hazai művészek alkotásai lesznek láthatóak, akik hatással voltak rá vagy akár személyes kapcsolatban is álltak vele. Így többek között Aba-Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontváry Kosztka Tivadar és Márffy Ödön festményeit is megnézhetitek, de betekintést nyerhettek Szalay Lajos művészetébe is, akit Picasso koruk egyik legkiemelkedőbb grafikusának tartott.

A Drága barátom, Picasso – A magyarok és a festőlegenda című időszakos kiállítást 2027. január 10-ig tudjátok megnézni, hétvégenként ráadásul ingyenes tárlatvezetésekhez is csatlakozhattok. További információt ide kattintva, a múzeum weboldalán találhattok.

Ezeket a látnivalókat feltétlen ejtsétek útba a városnézés alkalmával: