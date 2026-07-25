Megújult szálláshelyekkel és kültéri foglalkoztatóval várja a gyerekeket hazánk első erdei iskolája

Befejeződött a visegrádi Mogyoró-hegyen található Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztése, így júliustól már felújított belső terek és egy kültéri foglalkoztató várja a természet iránt érdeklődő gyerekeket és családjaikat.

A Madas László Erdészeti Erdei Iskola a hazai környezeti nevelés egyik kulcsfontosságú helyszíne, ami indulása óta azt a szemléletet képviseli, hogy a természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként is meg kell ismertetni a gyerekekkel.

Az 1988-ban alapított erdei iskolára azonban már igazán ráfért egy felújítás, hogy az intézmény presztízséhez méltó módon fogadhassa évi mintegy nyolcezer látogatóját – ez a régóta várt fejlesztés valósulhatott most meg a Pilisi Parkerdő és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ jóvoltából.

A beruházás során az iskola külső és belső környezete egyaránt megújulhatott. A tíz kétszintes faház teljes belső festést és új padlóburkolatokat kapott, valamint akadálymentesítették a fürdőszobákat is. A szálláshely felszereltsége is korszerűsödött: az új ágyneműk, matracvédők, hűtőszekrények, tárolópolcok, takarítóeszközök és a napelemes kandeláberek a jövőben szintén hozzájárulnak majd a vendégek kényelméhez.

A központi közösségi épület, a Tökház szintén ráncfelvarráson esett át: a tetőszerkezet sérült részeit helyreállították, az épületet kifestették, emellett megújuló energiát hasznosító vízteres pelletkandallót építettek be.

Az épület ezen kívül egy Makovecz Imre világát idéző, fedett, kültéri foglalkoztatópavilonnal gazdagodott, amely rossz idő esetén is helyet biztosít a programoknak, valamint közösségi étkezőként is használható. További információt az erdei iskoláról ide kattintva, a Pilisi Parkerdő weboldalán találtok.

Hamarosan a budai hegyek ikonikus látnivalója is megújulhat: