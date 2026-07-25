Megújult szálláshelyekkel és kültéri foglalkoztatóval várja a gyerekeket hazánk első erdei iskolája

Befejeződött a visegrádi Mogyoró-hegyen található Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztése, így júliustól már felújított belső terek és egy kültéri foglalkoztató várja a természet iránt érdeklődő gyerekeket és családjaikat.

Fotó: Pilisi Parkerdő

A Madas László Erdészeti Erdei Iskola a hazai környezeti nevelés egyik kulcsfontosságú helyszíne, ami indulása óta azt a szemléletet képviseli, hogy a természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként is meg kell ismertetni a gyerekekkel.

Az 1988-ban alapított erdei iskolára azonban már igazán ráfért egy felújítás, hogy az intézmény presztízséhez méltó módon fogadhassa évi mintegy nyolcezer látogatóját – ez a régóta várt fejlesztés valósulhatott most meg a Pilisi Parkerdő és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ jóvoltából.

Fotó: Pilisi Parkerdő

A beruházás során az iskola külső és belső környezete egyaránt megújulhatott. A tíz kétszintes faház teljes belső festést és új padlóburkolatokat kapott, valamint akadálymentesítették a fürdőszobákat is. A szálláshely felszereltsége is korszerűsödött: az új ágyneműk, matracvédők, hűtőszekrények, tárolópolcok, takarítóeszközök és a napelemes kandeláberek a jövőben szintén hozzájárulnak majd a vendégek kényelméhez.

A központi közösségi épület, a Tökház szintén ráncfelvarráson esett át: a tetőszerkezet sérült részeit helyreállították, az épületet kifestették, emellett megújuló energiát hasznosító vízteres pelletkandallót építettek be.

Fotó: Pilisi Parkerdő

Az épület ezen kívül egy Makovecz Imre világát idéző, fedett, kültéri foglalkoztatópavilonnal gazdagodott, amely rossz idő esetén is helyet biztosít a programoknak, valamint közösségi étkezőként is használható. További információt az erdei iskoláról ide kattintva, a Pilisi Parkerdő weboldalán találtok.

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