Megújult közösségi térrel gazdagodik a Balaton-felvidék kulturális találkozópontja

A Művészetek Völgye Fesztivál és annak fő tulajdonosa, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány, a fesztivál 35. jubileuma alkalmából egy teljesen megújult közterületet tervez átadni Kapolcs szívében. (x)

A falu központi buszmegállója és az evangélikus templom közötti tér nem csupán új arculatot kap, hanem bemutatóteret is biztosít a fesztivál kortárs gyűjteménye legújabb darabjának, Szilágyi Csilla MIKROKOZMOSZ III. című szobrának.

A Művészetek Völgyében kortárs képzőművészeti gyűjteményt fenntartó OXO csoport már a korábbi években is választott a Káli Art Parkban rendezett szoborkiállításokból alkotásokat, az idei évtől kezdve azonban a fesztivál kifejezetten meghirdetett célja, hogy minden évben legalább egy-egy új mű kerüljön a kapolcsi kortárs kollekcióba. A köveskáli Káli Art Inn kertjében megrendezett, idén már hatodik alkalommal kiírt szobrászati pályázat shortlistjéről idén a választás Szilágyi Csilla alkotására esett.

Nehéz a MIKROKOZMOSZ III-nál erősebben helyhez kötődő, helyi identitású alkotást találni. A szobor a Káli-medencében, Köveskálon készült, kifejezetten helyi alapanyagok felhasználásával: a környéken fellelhető kövek alkotják a beton összetételének egy részét. A műben zárványként beágyazott üveg színe és formavilága a Balaton térségének zárt belső rendszerére utal, míg áttetsző zöld színe a benne lakó élővilágra reflektál.

A közterület felújítása is pontosan ebben a fenntartható, helyi értékeket tisztelő szemléletben történt. Egyrészt a fesztivál visszaépítette a falunak azt a központi buszmegállóját, amelyet korábban egy évközi buszjárat megrongált. Másrészt a korábban kopár, funkció nélküli terület rendezését szándékosan úgy tervezték meg, hogy ott minél több zöld felület és beültethető ágyás jöhessen létre.

A tér és a szobor hivatalos átadására a 35. Művészetek Völgye Fesztivál megnyitóján kerül sor, amelyhez egy különleges fenntarthatósági akció is kapcsolódik. A frissen kialakított virágágyásokba a Vadvirágom projekt bevonásával ültetnek őshonos magyar virágmagokat.

A Török Zita által alapított Vadvirágom célja a helyi biodiverzitás növelése és a beporzók védelme. Az őshonos vadvirágok évezredek alatt alkalmazkodtak a hazai klímához, így vegyszermentesen, minimális gondozással is fenntarthatóak, miközben elengedhetetlen táplálékot nyújtanak a méheknek és pillangóknak.

A Művészetek Völgye idén már a 35. kiadásával jelentkezik, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend július 24. és augusztus 2. között válik a Balaton-felvidék kulturális csomópontjává. A jegyvásárlásról és a programokról további információt ide kattintva, a Művészetek Völgye weboldalán találtok.

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