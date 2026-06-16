Világsztárokkal és pezsgő fesztiválokkal ünnepli a nyarat a királynék városa

Nyugodt atmoszférája, történelmi és kulturális értékei, valamint a festői szépségű Balaton közelsége okán az év minden szakában csábító úti cél a királynék városa.

Veszprém hangulatos specialty kávézói, brunch-lelőhelyei és rooftopjai miatt is figyelmet érdemel. A nyári pezsgés ráadásul egy időre új ritmust ad a város mindennapjainak, hiszen ebben az időszakban is egymást érik a tartalmas programok.

A színes fesztiválkínálat részeként június 26. és 28. között a családok egyik legkedveltebb eseménye, a Kabóciádé bábszínházi fesztivál tölti meg élettel Veszprémet. A rendezvény három napon át örvendezteti meg mesével a várost, ahol a kicsiket és nagyokat egyaránt bábszínházi produkciók és kreatív foglalkozások várják, igazi nyárindító hangulatot teremtve.

Július 15-től 18-ig aztán világsztárok, köztük a Kraftwerk, Beth Hart, Juanes és a Pink Martini lépnek a Historia Kert színpadára a VeszprémFest keretében, és ezzel egyidőben az Óváros tér is színvonalas eseményeknek ad otthont.

A nyáresti találkozások hangulatát emeli a július 10-től 19-ig megrendezésre kerülő Rozé, Rizling & Jazz Fesztivál, ahol balatoni borászatok és jazzkoncertek teszik teljessé a kikapcsolódást, bensőséges hangulatot teremtő fények ölelésében.

A programok sorát július 23. és 25. között a Veszprémi Utcazene Fesztivál gazdagítja, élő koncerthelyszínné változtatva a város zegzugos utcáit, tereit. Az éjszakába nyúló bulik hangulatáért hazai, továbbá az erre az alkalomra idelátogató, nemzetközi utcazenészek, akusztikus produkciók és improvizált jam sessionök felelnek.

Szintén felejthetetlenné teszi a balatoni nyárestéket a veszprémi Gyárkert, ami idén is bebizonyítja, hogy a legjobb bulik nem kizárólag a fővároshoz köthetők. Az 5000 fős szabadtéri koncerthelyszínen júniustól szeptemberig nagyszabású koncertekkel és bulikkal várják a nyaralókat, olyan fellépőket vonultatva fel, mint a Kispál és a Borz, a Kowalsky meg a Vega, a TNT és Beton.Hofi. A nemzetközi mezőnyből a Gyárkert idén nyáron az amerikai elektronikus zenei duót, a Thievery Corporationt fogadja színpadán.

Bővebb információt a nyári programokról, fesztiválokról és a királynék városának látnivalóiról ide kattintva a Tourinform Veszprém weboldalán találtok.

Még több bakancslistás program és fesztivál a Balatonnál:

Kiemelt fotó: Visit Veszprém Facebook