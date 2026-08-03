Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. augusztus 3-9.

Augusztus első hete is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó kiállításokról, gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Anconai szerelmesek // Siófok (2026. augusztus 3.)

Az Anconai szerelmesek örökzöld slágerekkel, humorral és félreértésekkel teli története augusztus 3-án érkezik a siófoki Kálmán Imre Szabadtéri Színpadra. A népszerű zenés komédia kiemelkedő magyar színészekkel és hamisítatlan olasz életérzéssel ígér felhőtlen nyáresti kikapcsolódást a Balaton partján.

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AUER Fesztivál // Veszprém (2026. augusztus 3-9.)

Veszprém nyári dallamai idén is felcsendülnek az Auer Fesztiválon augusztus 3. és 9. között. Világszínvonalú előadók, különleges helyszínek és felejthetetlen koncertélmények találkoznak egy helyen. Ha egy elegáns, mégis inspiráló kulturális programra vágytok, augusztusban érdemes a klasszikus zene ünnepéhez csatlakoznotok!

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Csuja Imre: Egy életem – életrajzi stand-up est // Szigliget Várudvar (2026. augusztus 5.)

Az EgyÉletem sorozat a stand up és az életrajzi színdarab „keveréke”. A főszereplők életük legfontosabb eseményeit mesélik el humoros, önironikus formában. Augusztus 5-én a Szigligeti Várudvarban Csuja Imre merész kalandra vállalkozik: először áll ki a színpadra, hogy az életéről meséljen.

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A Szépség és a Szörnyeteg – kertmozi // Alsóörs (2026. augusztus 5.)

A nyári esték egyik legromantikusabb programja újra leköltözik Alsóörsre: a kertmozi a csillagos ég alatt várja a filmrajongókat augusztus 5-én. Ezúttal a mesebeli A Szépség és a Szörnyeteg története elevenedik meg a szabadtéri vásznon, ahol a friss popcorn illata, a nyári levegő és az örök klasszikusok varázsa teszi teljessé az élményt.

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BotanicArt – Oázis: Augusztus // Művészetek Háza, Veszprém (2026. augusztus 5.)

Gasztrokulturális utazásokkal vár a BotanicArt programsorozata augusztusban. A különleges ízutazásokon a Havas Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó római legendáktól és ízektől kezdve a világ lecsóváltozatain át a kenyér sokszínű történetéig számos kultúrába belekóstolhattok. A hónap zárásaként Norvégia tájai és gasztronómiai hagyományai elevenednek meg Oslótól Bergenig, fotókkal, történetekkel és skandináv ízekkel kiegészítve.

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Vezetett esti túra a salföldi pálos kolostorromhoz (2026. augusztus 6.)

A salföldi pálos kolostorrom története és a környék természeti kincsei elevenednek meg augusztus 6-án. Megismerhetitek a pálos rend múltját, Remete Szent Pál történetét, valamint az Örsi-hegy különleges értékeit is ezen a szakvezetett túrán. A könnyű, 6 kilométeres kirándulás Ábrahámhegyről indul, és 3,5 óra alatt vezet el a festői romokhoz, mindössze 100 méter szintemelkedéssel.

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Akusztikus gitárestek a Zelna teraszán // Balatonfüred (2026. augusztus 6.)

Balatonfüred egyik legszebb teraszán a nyári esték tökéletes kísérője a finom bor, a szezonális fogások és a lágy akusztikus gitárzene. A Zelna Bisztró teraszán Petschovsky Mátyás muzsikája három alkalommal teremti meg a hangulatos háttérzenét egy ráérős, beszélgetős estéhez.

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PikNik Mozi: Bohém rapszódia // Balatonkenese (2026. augusztus 6.)

A balatonkenesei PikNik Moziban a csillagos ég alatt, egy hatalmas vászon előtt nézhetitek újra a Queen legendás történetét feldolgozó Bohém rapszódiát augusztus 6-án. Hozzatok magatokkal plédet, pakoljátok teli a piknikkosarat, és élvezzétek a szabadtéri mozizás különleges hangulatát!

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14. Paloznaki Jazzpiknik (2026. augusztus 6-8.)

A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb nyári fesztiválja idén is visszatér: a Paloznaki Jazzpiknik három napon át tölti meg zenével a szőlőhegyet. Augusztus 6. és 8. között jazz, funk, soul és könnyed nyári dallamok, hazai és világsztárok, illetve borospoharakkal piknikezés vár mindenkit Paloznakon.

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Altér Feszt // Gyenesdiás (2026. augusztus 6-9.)

Négy napon át zenével, nyári hangulattal és ingyenes koncertekkel vár az Altér Feszt Gyenesdiáson. Augusztus 6. és 9. között a színpadon olyan előadók váltják egymást, mint Péterfy Bori & Love Band, az Anima Sound System és Mehringer, az esték hangulatáról pedig DJ-szettek is gondoskodnak. A Balaton-parti fesztivál valódi nyárbúcsúztató élményt ígér minden korosztálynak.

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Almádi Borfesztivál // Balatonalmádi (2026. augusztus 7-től)

Balatonalmádi egyik legnépszerűbb nyári eseménye idén is megtölti élettel a Platán korzót augusztusban. A Borfesztiválon helyi borok, gasztronómiai finomságok, koncertek és balatoni hangulat várnak két héten át, augusztus 7. és 23. között.

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Ha tengerparti hangulatra és kilátásra vágytok:

II. Szürkebarát Párbaj // Badacsonytördemic (2026. augusztus 7.)

A II. Szürkebarát Párbajon augusztus 7-én 28 borászat mutatja be a népszerű fajtából készült borainak sokszínűségét Badacsonytördemicen. A sétáló kóstolón badacsonyi, hazai és határon túli pincészetek Szürkebarátait fedezhetitek fel, az estét pedig előadások, orgonakoncert és kulturális programok egészítik ki.

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Frenk a Bánya Kertben (2026. augusztus 7.)

Augusztus 7-én Frenk érkezik a salföldi Bánya Kert színpadára. A több mint két évtizede aktív előadó zenéjében a rock, a pop, a funk, a jazz és a sanzon elemei találkoznak, így minden koncertje egyedi élményt kínál. A Hiperkarma egykori tagja és a Budapest Bár állandó énekese este 21 órakor lép színpadra egy hangulatos nyári koncerten a Káli-medence szívében.

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KultTér: Szinetár Dóra és Hámori Ildikó zenés estje // Siófok (2026. augusztus 7.)

Meghitt, zenés estére vár augusztus 7-én a siófoki KultTér. Szinetár Dóra és édesanyja, Hámori Ildikó először állnak együtt színpadra személyes történetekkel. A dalok, versek és prózai részletek az anyaság, a család és az élet legfontosabb pillanatait idézik meg, mélységgel és humorral egyaránt.

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Ingyenes jóga a Nagystrandon // Káptalanfüred (2026. augusztus 7-9.)

A Káptalanfüredi Nagystrandon augusztus 7. és 9. között is várják a kezdőket és a haladókat 7:30-tól 9 óráig egy testet-lelket felöltő, ingyenes jógagyakorlásra.

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RockBalaton Fesztivál // Fonyód (2026. augusztus 7-9.)

Augusztus 7. és 9. között ismét Fonyód ad otthont a RockBalaton Fesztiválnak. Három napon át a hazai rockzene ikonikus együttesei és meghatározó előadói lépnek színpadra. A Balaton-parti helyszínen a koncertek mellett kemping, gasztronómiai kínálat és igazi fesztiválhangulat várja a rockzene rajongóit.

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Centrál Nyár a Szigligeti Várudvarban (2026. augusztus 8-tól)

A Centrál Nyár idén is beköltözik a Szigligeti Várudvarba, ahol a szabadtéri színpadon a Centrál Színház két népszerű vígjátéka várja a közönséget. Augusztus 8-án mutatják be Neil Simon Furcsa pár című Tony-díjas klasszikusát Alföldi Róbert és Stohl András főszereplésével. A balatoni naplementéket nevetéssel és kiváló színházi élményekkel koronázhatjátok meg a festői várudvarban.

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Vasarely-tárlatvezetés // CODE Veszprém (2026. augusztus 8.)

Mit jelent pontosan az op-art? Hogyan vált Victor Vasarely a stílus világhírű úttörőjévé? És hogyan kapcsolódik életéhez a Balaton vagy éppen egy zebrapár? Minden szombaton, így augusztus 8-án is 16 és 18 óra között vár benneteket a CODE Veszprém, ahol tárlatvezetés keretében ismerhetitek meg közelebbről Vasarely varázslatos világát.

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Családi szombat a Liliom-Gasztrokertben // Káptalantóti (2026. augusztus 8.)

A káptalantóti Liliomkert augusztus 8-án is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. Kreatív workshopok, gyerekszínház, kelta népzenei koncert, valamint finom falatok és helyi ízek teszik teljessé a balatoni piacozást.

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Lábas Viki összművészeti estje – Az én szívem játszik // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. augusztus 8.)

Lábas Viki augusztus 8-án egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológjain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk be: a szorongások, a felismerések és az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. Helyszín a Kultkikötő Balatonboglár.

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Templomséták Balatonalmádiban (2026. augusztus 8.)

Ingyenes vezetett séták keretében fedezhetitek fel augusztus 8-án Vörösberény templomait. Ezen a szombati alkalmon az almádi Szent Imre-templom és Szent Jobb-kápolna megtekintésére nyílik lehetőség.

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Termelői piac és Gasztropont // Siófok-Sóstó (2026. augusztus 8.)

A Siócamping 2026-ban új lendülettel folytatja a Siófok-Sóstói Piacot, amely immár nemcsak termelői, hanem gasztro jellegű kínálattal is várja a látogatókat. A sokszínű kínálatban a friss és szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett sajtok, hentesáru, termelői méz és még számtalan finomság várja, hogy megtöltsétek vele a kosaratokat.

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My Balaton – kollekció debütálás // Apátsági Rege Cukrászda, Tihany (2026. augusztus 8.)

Balatoni hangulat, divat és művészet találkozik augusztus 8-án a tihanyi Apátsági Rege Cukrászda teraszán, ahol egy egész napos pop-up vásáron debütál a HA × Orovica: My Balaton kollekció. A limitált HA táskákon és az Orovica ruháin Hodlik Anna Balaton ihlette akvarelljei kelnek életre, így a kollekció viselhető formában idézi meg a tó ikonikus tájait.

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Bogyó és Babóca: Az évszakok – interaktív bábjáték // Balatonfüred (2026. augusztus 9.)

A legkisebbek kedvenc mesehősei, Bogyó és Babóca ezúttal a színpadon kelnek életre egy varázslatos, zenés bábjáték keretében. Az interaktív előadáson a gyerekek is részesei lehetnek az évszakok körforgását helyreállító kalandnak Balatonfüreden, augusztus 9-én.

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Ha a legjobb játszótereket keresitek a Balatonnál:

Kiemelt fotó: Paloznaki Jazzpiknik Facebook