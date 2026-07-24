Tengerparti hangulatot idéz a Balaton kapujának szemet gyönyörködtető kilátása

Van egy hely a Balatonnál, egy könnyen megközelíthető, mégis különleges kirándulóhely, ahonnan a panorámát egyszer mindenképp érdemes megcsodálni.

Vannak a Balatonnál olyan helyek, amelyekért hosszú túrára kell indulni, és vannak olyanok, ahol néhány perc séta után is csodás kilátás tárul a szemünk elé. A balatonvilágosi magasparton található Panoráma-kilátó az utóbbiak közé tartozik: bár a neve kilátót ígér, mégsem egy torony tetejéről csodálhatjátok meg a Balatont.

A több mint 40 méter magas löszfal pereméről a tó keleti medencéje teljes szépségében bontakozik ki, tiszta időben még a Tihanyi-félsziget körvonalait is felfedezhetitek.

A köznyelvben aligai magaspartként elhíresült helyszín már önmagában is különleges természeti képződmény. A szél évezredes munkájának köszönhetjük a mára kialakult meredek partfalat. Így nemcsak a panoráma miatt érdemes felkeresni, hanem mert a Balaton egyik legjelentősebb földtani értékét is itt találjátok.

Nem véletlen persze, hogy ez a látvány a művészeket is rendre megihlette. A környéken alkotó Csók István festőművész annyira kötődött ehhez a tájhoz, hogy ma a kilátóhoz vezető sétány is az ő nevét viseli.

A változó fények és a magaspartról nyíló kilátás már több mint egy évszázada vonzza azokat, akik szeretnék megörökíteni vagy hosszabban szemlélni ezt a tájat. A Balatoni Bringakörút is közvetlenül mellette halad el, a parkban padok kínálnak megpihenési lehetőséget, valamint egy legendákkal kísért fehér fahidat is.

Budapestről autóval alig egy óra alatt érhetitek el, vonattal pedig a Déli pályaudvarról induló járatokkal tudjátok megközelíteni a helyszínt. A vasútállomástól nagyjából húsz perc séta vezet a magaspartig.

A Panoráma-kilátó éppen attól emlékezetes, hogy nem próbál több lenni annál, mint ami: egy természet alkotta kilátópont, ahonnan a Balaton egészen más arcát mutatja. Ha legközelebb a Balaton felé veszitek az irányt, érdemes beiktatni ezt a rövid kitérőt – könnyen lehet, hogy itt készül majd a kedvenc balatoni fotótok.

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Egyszerűen nem lehet megunni a Balaton panorámáját: