Vadregényes csodavilágot tár elénk a Kis-Balaton eldugott szigete

A Kis-Balaton vadregényes szigetén barangolva rögtön egy másik világban fogjátok érezni magatokat.

Az egész évben önállóan, vezetés nélkül látogatható Kányavári-szigetre egy hangulatos fahíd vezet, melynek túloldalára érve egyből a madárcsicsergéstől hangos, buja zöldben találjátok magatokat.

A kirándulóhelyet érdemes a Búbos vöcsök tanösvényt követve felfedezni, ahol 15 állomás mesél további érdekességeket a helyenként mocsaras-lápos élővilágról és az itt fellelhető madárfajtákról. Sétátok közben a Kis- és a Nagy-kilátóról is szétnézhettek, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a környékre.

Bár a kirándulás egy óra alatt kényelmes tempóban teljesíthető, érdemes hosszabban elidőzni a szigeten, hiszen a Kis-Balaton partjának mentén több padon is meg tudtok pihenni, hogy pár percre csendben figyeljétek a háborítatlan vízfelületet.

Amennyiben aktívabbá szeretnétek tenni a természetközeli kiruccanást, próbáljátok ki a vezetett kenutúrát, ahol szerencsés esetben még a fokozottan védett területen élő állatokkal is találkozhattok! A kenutúrákról ide kattintva találtok bővebb információt.

Nem messze, Fonyód is megannyi látnivalóval kecsegtet: