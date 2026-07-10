Mesebeli helyszínen, a Balaton-felvidék szívében várja a színház szerelmeseit a Thália Nyárikert

A Balaton-felvidéken idén nyáron is különleges kulturális élmények várják a közönséget: a Thália Nyárikert Salföldön minden korosztályt megszólít sokszínű programkínálatával, a természet közelségével, zenével és gasztronómiával megkoronázva. (x)

A Thália Nyárikert az elmúlt évek során olyan biztos ponttá vált, mely a nyári estéket élettel tölti meg. Idén sincs ez másként, ráadásul a Thália Színház nyári játszóhelyének ezúttal is a Káli-medence egyik kedves kulturális találkozóhelye, a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ ad otthont.

Színházi élmények a Balaton-felvidék ékszerdobozában

A sokszínű repertoárban mindenki megtalálja a kedvencét. A vasárnap a gyerekeké: jól ismert mesék – például a Boribon nyaral vagy a Vitéz László menyecskét keres – csalnak mosolyt a csöppségek arcára. Vitéz László figurája ráadásul több alkalommal is visszatér, hogy játékos energiájával nyűgözzön le kicsiket és nagyokat, a kínálatot pedig a Rózsaszínház bábelőadásai is gazdagítják.

A szombat este a felnőtteké: ezen a héten a Fénytörés intimebb hangvételű története gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról. A nyár közepén könnyedebb stílust hoz az Olympia, melyet a Tengeren sötétebb tónusai váltanak. Augusztusban többek közt a Fehér babák zenés színműve és Szarka Tamás koncertje ejti ámulatba a nagyérdeműt, Gubik Petra személyes estje pedig igazán különleges élményt ígér.

A közönség nagy örömére a program idén extra előadásokkal is bővült. Pély Barna koncertje egyszerre intim és lendületes: az est során egy gitár, egy hang és egy különös energia teremt kapcsolatot a közönséggel, a blues, a soul és a funk világával kiegészülve.

Stahl Judit Flódni című improvizációs gasztroszínháza is kihagyhatatlannak ígérkezik. Az előadás, pont, mint a névadó sütemény, réteges és meglepetésekkel teli: a történetek a pillanatból, a nézők reakcióiból születnek, miközben humor, kultúrtörténet, emlékek és „kultúrpletykák” fűszerezik őket. Az est házigazdája, Novák Péter könnyed eleganciával vezeti augusztus 19-én a történéseket.

A program tökéletesen belesimul a nyár ritmusába. Mivel szombatonként felnőtt-, vasárnaponként pedig gyerekelőadásokat tűztek műsorra, minden adott hozzá, hogy akár egy teljes hétvégét is eltölthessen a család Salföldön. Napközben egy kis kirándulás, egy hosszúra nyúló ebéd, este pedig színház – az esőnapoknak hála még az időjárás sem szabhat gátat a kikapcsolódásnak!

A Thália Nyárikert különleges programkínálatával és hangulatával jó pár estét bebalzsamozott már a Balaton-felvidéken az évek során. Salföldön a pihenés és a tartalmas kikapcsolódás idén is kéz a kézben jár: a kettő természetesen simul egymásba.

Thália Nyárikert - Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ 8256 Salföld, Templom utca 1. Weboldal

Kihagyhatatlan kiállítások kulturális kikapcsolódáshoz: