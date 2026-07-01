5 szabadtéri színházi előadás Budapesten és környékén, amivel megkoronázhatod a nyári napokat

Végre-valahára szabadtéren is átélhetjük a színház semmihez nem fogható varázsát, hiszen idén is remek darabok színesítik a nyárestéket. Kihagyhatatlan előadásokat gyűjtöttünk össze, melyek Budapesten és környékén várják napnyugta után a közönséget – ezúttal is a legkedveltebb műfajokból csemegézve.

Az élet értelme – Egypercesek száz percben // Sisi Nyári Színház (2026. július 29.)

Mint minden évben, a Gödöllői Királyi Kastély parkja idén is megtelik kultúrával a forró hónapok alatt, hála a Sisi Nyári Színháznak. Kihagyhatatlan előadások tömkelege várja az érdeklődőket, július 29-én Az élet értelme címmel. Az est során Mácsai Pál Örkény István legendás novelláiból olvas fel, az egyperceseket pedig Lukács Mihály cimbalomjátéka kíséri a mesebeli kastélykertben. Örkény örökérvényű írásai pont ugyanolyan relevánsak napjainkban, mint megjelenésükkor, 1968-ban – a bennük rejlő ideák groteszk látványa és a szállóigévé vált sorok ismerősen fognak csengeni a közönség számára.

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Berd Dance Ensemble Táncshow // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2026. július 11.)

Különleges kulturális utazásra invitálja a közönséget július 11-én a Margitszigeten a világhírű Berd Dance Ensemble, amely több mint hat évtizede őrzi az örmény néptánc gazdag örökségét. Az együttes, pályafutása során több mint 40 országban lépett fel, sokezer előadást adott, és világszerte több mint egymillió nézőt varázsolt már el. A társulat repertoárja hagyományos örmény táncokat ölel fel: harci, lírai, rituális, humoros és a mindennapi életet megidéző koreográfiákat. A Berd Dance Ensemble előadása minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál a Margitsziget szabadtéri színpadán! (x)

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Éjféltájt // Városmajori Szabadtéri Színpad (2026. július 20.)

Július 20-án nem más, mint a krimik királynője gondoskodik az izgalmakról a Városmajori Szabadtéri Színpadnál: Éjféltált című történetével borzongató nyaralásra invitál, egy sziklaszirten álló, tengerparti házba. Agatha Christie gyilkos sorai az Orlai Produkció jóvoltából elevenednek meg, Simon Kornél rendezésében, a tettes pedig, mint mindig, ezúttal is bárki lehet. Ott van például Lady Tressilian, Egri Márta alakításában, vagy akár az ügyvéd, akit Debreczeny Csaba formál meg, na meg persze jó pár gyanús vendég… Az biztos, hogy az est során bőven lesz dolguk a közönség szürke agysejtjeinek!

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Hagyaték // Barabás Villa (2026. augusztus 31.)

Egy zseniális éleslátással bíró anya – Alice Miller – és fia – Martin Miller – traumákkal teli kapcsolatának képkockái villannak fel augusztus 31-én a Barabás Villában. A darab, melyet Martin könyve és Alice írásai ihlettek, egy titkokkal, gyerekbántalmazással, hazugságokkal terhes életet tár a nézők elé, az érintett feleket pedig Feuer Yvette és Rába Roland jeleníti meg. Valódi élettörténetek és mindannyiunkat érintő kérdések hangzanak el, az előadás után pedig egy rövid interjút is levetítenek Martin Millerrel, majd a film után az alkotók kötetlen beszélgetésre invitálják a közönséget.

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Vadító éjszakák // Benczúr Ház (2026. augusztus 16.)

A Benczúr Kerti Estéknek köszönhetően idén nyáron is felejthetetlen színházi élményekben lehet részetek a VI. kerületben. Augusztus 16-án a Vadító éjszakák képkockái elevenednek meg – Járó Zsuzsa, Péter Kata, Schruff Milán és Száraz Dénes játékával, Paczolay Béla rendezésében. Másfél óra, tele bonyodalommal: bár Ana és Julio házassága kihűlt, ezt még el is tudnák viselni, ellenben a felettük lakókkal, akiknek nincs gondjuk az intimitással… A világhírű komédia, mely Casc Gay katalán szerző tollából született meg, ezúttal a magyar fővárosban, szabad ég alatt nevetteti meg a közönséget.

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Kultúrából a Balatonnál sem lesz hiány: