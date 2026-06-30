5 elképesztő szabadtéri fesztivál júliusra, ha kultúrát csempésznél a forró napokba

A feltöltődéshez – főleg, ha csak néhány napot tudtok rászánni –, nem árt egy kis környezetváltozás. Budapesttől eltávolodva olyan belföldi úti célokat ajánlunk, ahol a kikapcsolódást zenei és kulturális élmények teszik még emlékezetesebbé.

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó // Nagymaros (2026. július 2-5.)

A Dunakanyar festői környezetében megrendezett VéNégy Fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, színháznak és a kortárs művészeteknek. A programkínálat rendkívül sokszínű, a nagyszínpadokra a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek, köztük a világszerte ismert francia Nouvelle Vague, amely különleges hangzásvilágával garantáltan emlékezetes koncertélményt ígér, de visszatér a holland Kraak & Smaak és a cseh fúvós banda, a Tygroo is. A rendezvényen négy színpadon, több mint 40 zenei produkció veszi majd kezdetét!

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Bővebb információ a színes programkavalkádról:

Zsolnay Fényfesztivál // Pécs (2026. július 2-5.)

Idén nyáron Vasarely előtt tiszteleg a művész szülővárosa, Pécs, hiszen a 10. Zsolnay Fényfesztivál az optikai illúziók világába, a mozgás, a tér és a fény érzéki megtapasztalására invitál. A fesztivál leginkább várt eseménye, a Zsolnay Light Art Video Mapping Verseny minden este a pécsi székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná, emellett a négynapos fesztivál alatt tűzzsonglőrök és utcaszínházi formációk lepik el az utcákat. A családokat gyerekprogramok és fényes kézműves foglalkozások várják, míg a koncerteken és elektronikus zenei partikon késő éjszakáig táncolhattok.

Bővebb információ >>

Zsámbéki Blues Piknik (2026. július 24-26.)

Július 24-től 26-ig ismét blues költözik a Budapesttől nagyjából félórányi autóútra fekvő Zsámbékra. A Művelődési Házban, a romtemplomnál, illetve a Notte Trattoriában három napon át koncertek és más, a műfajhoz kapcsolódó igényes programok fogadják a blues kedvelőit, illetve mindenkit, aki megismerné a település pezsgő oldalát. Ahogy minden évben, a főszerepet most is helyi kötődésű és meghívott művészek vállalják magukra. A blues köré szerveződő fesztiválon könyvbemutatók, filmvetítések és kiállítások várják még az érdeklődőket.

Bővebb információ >>

Művészetek Völgye (2026. július 24. – augusztus 2.)

A Balaton-felvidék, sőt az ország egyik legszínesebb összművészeti fesztiválja ebben az évben is 10 napon át tartó kulturális töltekezésre hív. Július 24. és augusztus 2. között megváltozik Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend egyébként nyugodt rezgése, és az idilli szépségű táj mellett egy csokornyi program segít egy időre eltávolodni a szürke hétköznapoktól. A palettán sok más mellett könnyű-, komoly- és világzenei koncertek, beszélgetések, irodalmi, színházi és újcirkuszi előadások, kortárstánc-bemutatók, workshopok és kiállítások is helyet kaptak.

Bővebb információ >>

Mézesvölgyi Nyár // Veresegyház (egész júliusban)

Idén nyáron 23 különböző produkcióval, összesen 25 estén át várja nézőit Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, a 10. Mézesvölgyi Nyár. Charlie, Geszti Péter, Csuja Imre és Oszvald Marika, István, a királytól kezdve a Csengetett, Mylord?-on át a Szécsi Pál-estig – az biztos, hogy az agglomeráció legjelentősebb kulturális eseményén senki nem fog unatkozni. A Mézesvölgyi Nyár ezúttal is a Veres 1 Színház szervezésében valósul meg, ráadásul ünneplésre méltó számhoz érkezik: immár tizedik alkalommal nyitja meg kapuit!

Bővebb információ >>

A Balatonnál is megannyi élmény vár júliusban: