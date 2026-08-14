Duna-parti elektrobulival és fényben úszó Parlamenttel debütál az augusztus 20-ai ünnepség

Nemzetközi előadók szettjeire táncolhatunk az Elektro Rakparton és megnézhetjük, hogyan válik szimbolikus jelentéssel átitatott vetítővászonná a Parlament. Az idei augusztus 20-ai ünnep a fiatal generációk felé is nyit, miközben tovább őrzi legfontosabb hagyományainkat. (x)

Rengeteg új programmal érkezik az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 2026-ban, most először kifejezetten a fiatalabb generációk igényeit is szem előtt tartva. Az olyan hagyományos rendezvények mellett, mint a Mesterségek Ünnepe, a Magyar Ízek Utcája vagy a Duna felett megrendezett légiparádé, idén különleges, friss programokkal készülnek a szervezők, ezzel is megmutatva, hogy augusztus 20-a mindannyiunk ünnepe.

Kétnapos elektronikus zenei fesztivál a Műegyetem rakparton

A rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb újítása az Elektro Rakpart kétnapos bulisorozata: augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakpart nemzetközi színvonalú elektronikus zenei helyszínné változik, ahol külföldi sztárelőadók és ikonikus hazai nevek is fellépnek.

A rakpartra épített nagyszínpadra olyan világsztárok érkeznek, mint a techno egyik legkarakteresebb előadójának számító, a klubzenét hipnotikus kísérleti hangzással vegyítő Nina Kraviz vagy Christian Löffler, aki melankolikus, ambient elemekkel dolgozó zenéjével a kortárs elektronikus zenei szcéna egyik legizgalmasabb szereplője.

A hazai előadók közül pedig Sikztah és a népszerű LavaLava eseménysorozat mögött álló Tolo + Falcao is pakolja majd a zenéket a Duna mellett. A rakparton ráadásul innovatív LED-installációk és különleges fénytechnika is fokozza majd a bulihangulatot.

Ha inkább könnyűzenei programokra vágynátok, a Margitszigetre települt Beats Sziget programon ott lesz többek között Deva és a balkán bulihangulatért felelős Boban Marković is, de a szigeten a kortárs művészek fényinstallációit felvonultató Fénykertet is megnézhetitek, hiszen az idei ünnepen a fény szimbolikus és központi elem.

A fényé a főszerep az idei nemzeti ünnepen

Az augusztus 20-ai ünnepség egyik kiemelt eseménye az esti audiovizuális show, ahol korábban soha nem látott fényfestés borítja majd be a rakpartot, állandó mozgásban lévő képekkel megelevenítve a magyar történelmet. A fényshow-t kétszer is megismétlik: az első 22 órától látható, tűzijáték és drónshow nélkül, majd 22:30-tól a fényvetítés folyamatos a Parlament épületén és a Lánchídon.

A csúcstechnológiával létrehozott audiovizuális műsort látványos drónshow is kíséri, végül pedig a már megszokott tűzijátékkal tisztelegnek a hagyományok előtt. Külön jó hír, hogy a műsort (a tűzijáték nélkül) ismétlésben is leadják, így lehetőségünk lesz újra megnézni, ha első alkalommal nem sikerült volna tökéletes helyet találnunk hozzá.

Az idei augusztus 20-ai ünnep megmutatja, hogy a hagyományainkhoz a fiatalabb generációk világán keresztül is lehet kapcsolódni, és hogy a közös múlthoz való kapcsolódás a közös jövő építésének alapja lehet.

A részletes programot ide kattintva, az ünnepség hivatalos weboldalán találjátok.

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