Az Ország Tortája 2026: Íme a győztes desszertek!

Kihirdették az Ország Tortája 2026-os győzteseit: Balogh László, Kis Roland és Balogh Zoltán gyulai cukrászmesterek alkotása, a „Bíborfehér” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt 2026-ban Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai nyerték „Szilvafácska” nevű kreációjukkal.

A Magyar Cukrász Ipartestület idén már huszadik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére.

A 2026. évi verseny tematikája a rögös túró és a tejföl volt, és rekordszámú, 60 nevezés érkezett, aminek következtében a zsűrizési folyamat négy körből tevődött össze.

Olyan új, kreatív torták nevezését várták, amelyek elkészítésénél felhasználták a rögös túrót és/vagy tejfölt, a torta ráadásul kizárólag magyar gyártású, HKT jelölésű rögös túrót és magyar tejfölt tartalmazhatott. A cukrászok más alapanyagokat, például gyümölcsöket, fűszereket is felhasználhattak, de ügyelniük kellett rá, hogy a kötelező alapanyagok íze maradjon domináns.

Az ország tortája 2026-ban: „Bíborfehér”

A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a gyulai Kézműves Cukrászda lett az első helyezett: Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland idén a „Bíborfehér” fantázianevű alkotással nyerte el a Magyarország Tortája címet.

A díjnyertes sütemény tejfölös mousse, rögös túró, erdei bogyósok, pirított mandula és édes feketeribizlibor elegáns kombinációjával ejti ámulatba az ízlelőbimbókat, az élményt pedig csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna koronázza meg. A „Bíborfehér” letisztult, elegáns megjelenésének, savanykás, ám kifinomult ízvilágának, tradicionális és modern jegyeinek köszönhetően bizonyára sokak kedvence lesz – nem véletlenül lett a Magyarország Tortája 2026 versenyének aranyérmese!

A cukormentes országtorta 2026-ban: „Szilvafácska”

Idén a cukormentes nyertes torta a „Szilvafácska” lett, melyet Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai alkottak.

A „Szilvafácska” hozzáadott cukrot nem tartalmaz, rétegeiből zamatos szilva, dió és roppanós tejcsokoládé köszön vissza. Az ízutazás során könnyed fahéjas mousse-szal és egy kevés zöld teával is találkozunk, a tortát pedig nem más, mint a gyermekkori emlékek, a nagymama kertje, a frissen főzött lekvár illata inspirálta.

Egy szelet belőle 243,7 kalóriát és 13,5 gramm szénhidrátot tartalmaz, így egyaránt jó választás cukorbetegeknek és azoknak, akiknek számít, mi kerül a tányérra.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Ipartestülettel együtt hirdeti meg, párhuzamosan a Magyarország Tortája versennyel.

A torták minőségének védelme érdekében az idei évben a receptek csak a következő év elejétől lesznek nyilvánosak, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik.

Hol lehet megkóstolni az ország tortáját?

Augusztus 20-tól a Várkert Bazárban, a Magyar Ízek Utcájában és országszerte közel 500 cukrászdában lesz lehetőség megkóstolni a tortákat.

Addig is kóstoljátok meg a tavalyi győztes desszerteket: