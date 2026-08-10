Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. augusztus 10-16.

A Balaton környéke bizony augusztus közepére sem vesz vissza a programdömpingből, hiszen megannyi szuper koncert, színházi előadás, kertmozi és gasztroprogram várja, hogy meglátogassátok. Összegyűjtöttük a déli és az északi part eseményeinek legjavát, hogy a fürdőzésen túl is izgalmasan teljen a nyári vakáció.

Szigeti Kertmozi // Révfülöp (egész héten)

A Szigeti Strandnál estéről estére élettel telik meg a mozivászon előtti tér, és a filmek szerelmesei a csillagok alatt ejtőzve, otthonos hangulatban élvezhetik a legnagyobb kasszasikereket. A révfülöpi Szigeti Kertmozi ezúttal is csupa újdonságot tűzött műsorra: Toy Story 5, Birkakrimi, Az ördög Pradát visel 2. és még sok más film csábít 21 órától a Balaton-partra.

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Furcsa pár // Szigligeti Várudvar (2026. augusztus 10-15.)

A Centrál Nyár idén is beköltözik a Szigligeti Várudvarba, ahol a szabadtéri színpadon a Centrál Színház népszerű vígjátéka várja a közönséget. Neil Simon Furcsa pár című Tony-díjas klasszikusát Alföldi Róbert és Stohl András főszereplésével nézhetitek meg a héten több alkalommal. A balatoni naplementéket így nevetéssel és kiváló színházi élményekkel koronázhatjátok meg a festői várudvarban.

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BotanicArt – Oázis: Augusztus // Művészetek Háza, Veszprém (2026. augusztus 12.)

Gasztrokulturális utazásokkal vár a BotanicArt augusztusi programsorozata augusztusban. A különleges ízutazásokon augusztus 12-én a világ lecsóváltozatait ismerhetitek meg a francia ratatouille, a baszk piperade, a spanyol pisto manchego, az olasz peperonata, az izraeli shakshuka példáin keresztül. Végül ti magatok is elkészíthetitek a paprikás-paradicsomos fogás zöld változatát.

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Örömtánc a Rózsakertben // Siófok (2026. augusztus 12.)

A nyári estékhez idén is hozzátartozik az Örömtánc a siófoki Rózsakertben. Augusztus 12-én bárki csatlakozhat a közös salsához és zumbához, tánctudás nélkül is. Ha szívesen kapcsolódnál ki a szabadban, zenére és jó társaságban, akkor 18 órától irány a Rózsakert!

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Zenés estek a Sabar Borházban // Káptalantóti (2026. augusztus 12., 14., 15.)

A héten háromszor is érdemes lesz a Sabar Borház felé venni az irányt, hiszen augusztus közepén is egymást érik a különleges zenei estek a Sabar Borház teraszán: 12-én egy pergő argentin tangó-est, 14-én egy hangulatos jazzkoncert, 15-én pedig Benkő Zsolt, Benkő Máté és Petruska András triója gondoskodik a hangulatról, mindezt persze remek borok társaságában. Párosítsátok a Balaton-felvidék csodás panorámáját minőségi borokkal és élő zenével!

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Lengyel Johanna & Saya Noé koncert // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 13.)

Két külön hangzás, két egyedi univerzum: egy este, ahol az intimitás és az elektronikus sodrás találkozik. Augusztus 13-án, Keszthelyen Lengyel Johanna előadásában a finom érzelmek és az erőteljes jelenlét különleges egyensúlyban fonódnak majd össze. Ezek után Saya Noé zenéjében az elektronika, a triphop és a downtempo finoman építkező rétegei találkoznak érzékeny, mégis karakteres vokálokkal.

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Akusztikus gitárestek a Zelna teraszán // Balatonfüred (2026. augusztus 13.)

Balatonfüred egyik legszebb teraszán a nyári esték tökéletes kísérője a finom bor, a szezonális fogások és a lágy akusztikus gitárzene. A Zelna Bisztró teraszán Petschovsky Mátyás muzsikája teremti meg a hangulatos háttérzenét egy ráérős, beszélgetős estéhez augusztus 13-án.

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Filmio Moziklub: Az unoka // Balatonfenyves (2026. augusztus 13.)

Csillagos ég, szabadtéri vetítés és hamisítatlan nyáresti hangulat vár a Filmio Moziklub kertmozijában. Az augusztus 13-án megvalósuló esemény remek alkalom arra, hogy egy jó filmet élvezzetek a szabadban Balatonfenyvesen, hiszen teljesen ingyenesen nézhetitek meg Az unoka című filmet este fél 9-től.

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Koncertek a balatonakarattyai Peter’s Teraszon (2026. augusztus 13., 14.)

A balatoni nyár augusztusban is tovább dübörög a Peter’s Teraszon: hangulatos szabadtéri koncertek és hazai kedvencek várnak a tópart egyik leglazább helyszínén. Augusztus 13-án a Random Trip, 14-én pedig az Esti Kornél gondoskodik arról, hogy ott maradjatok az éjszakában. Élvezzétek a balatoni estéket zenével, jó társasággal és felejthetetlen pillanatokkal!

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Nyári Margó // Bánya Kert, Salföld (2026. augusztus 13-15.)

A Nyári Margó Irodalmi Fesztivál idén is a Káli-medence szívébe, Salföldre költözik, ahol irodalom, zene és nyári kikapcsolódás találkozik egymással. Augusztus 13. és 15. között a fesztivál vendégei között ott lesz többek között Lovasi András, az Anima Sound System, valamint Tompa Andrea és Kemény Zsófi is. Beszélgetések, koncertek, piknik és különleges programok várják a látogatókat egy hangulatos, természetközeli nyári hétvégén, ahol a könyvek és a borok mellett a jó társaságé a főszerep.

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Várudvar Mozi // Szigliget (2026. augusztus 13., 14., 15.)

A nyár folyamán szabadtéri mozivá alakul a Szigligeti Várudvar. A Balaton-felvidék egyik legszebb panorámájú helyszínén augusztus 13-án a Tyúk, 14-én a Csendes barát, 15-én pedig a Lefkovicsék gyászolnak című alkotásokat tekinthetitek meg a csillagos égbolt alatt – az első két esetben ráadásul még a filmek alkotóival is találkozhattok a vetítés után. Ha tehát egy különleges mozizós estére vágytok, ezt a programot érdemes felírni a nyári bakancslistára!

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Kastélyok gyertyafényben // Festetics-kastély, Dég (2026. augusztus 14.)

A nyár egyik legkülönlegesebb estéje augusztus 14-én érkezik, amikor a Kastélyok gyertyafényben koncertsorozat részeként Vivaldi Négy évszak című műve csendül fel több ezer gyertya kíséretében. Egy este, amely ötvözi a mediterrán világ szenvedélyét, az olasz és spanyol tengerpartok lágy hullámainak lüktetését, Buenos Aires forró éjszakáinak pezsgését, és a barokk mesteri eleganciáját a dégi Festetics-kastélyban.

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Mozart – Castle Edition // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 14.)

Rákász Gergely különleges Mozart – Castle Edition koncertje repíti vissza a látogatókat a zene aranykorába, ahol a klasszikus dallamok reneszánsz hangulattal és izgalmas történelmi utalásokkal fonódnak össze.

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Hooligans x Road // Plázs Siófok (2026. augusztus 14.)

A Plázs augusztusban is a Balaton egyik legpezsgőbb koncerthelyszíne, augusztus 14-én pedig valódi rockparadicsommá avanzsál, hiszen az estén a Hooligans és Road zenekarok koncertjén tombolhattok. Ha a balatoni nyaralást felejthetetlen esti programokkal dobnátok fel, érdemes átböngészni a heti kínálatot, hiszen ezen kívül még fergeteges bulik és egy szabadtéri filmvetítés is vár titeket a hónap közepén.

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Valmar koncert // Gyárkert, Veszprém (2026. augusztus 14.)

Szintén felejthetetlenné teszi a balatoni nyárestéket a veszprémi Gyárkert, ami idén is bebizonyítja, hogy a legjobb bulik nem kizárólag a fővároshoz köthetők. Az 5000 fős szabadtéri koncerthelyszínen augusztusban is nagyszabású koncertekkel és bulikkal várják a nyaralókat, a héten például a Valmar fellépését csíphetitek el.

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A Panoráma Teátrum előadásai Balatonberényben (2026. augusztus 14., 15., 16.)

A balatonberényi Panoráma Teátrum augusztusban is színes repertoárral várja a színházkedvelőket. Augusztus 14-én és 15-én a Casanova (A nyuszi illata) című groteszk komédiát, 16-án pedig Kamarás Iván A költészet (n)apja című előadását tekinthetitek meg este fél 9-től jegyváltás ellenében.

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A Pál utcai fiúk a Pannon Várszínház előadásában // Alsóörs (2026. augusztus 15.)

A Pannon Várszínház előadásában A Pál utcai fiúk története ezúttal különleges szabadtéri környezetben elevenedik meg augusztus 15-én. A naplemente fényei, az esti égbolt és az ikonikus történet találkozása felejthetetlen nyári színházi élményt ígér, ahol a barátság, a hősiesség és a közösség ereje új megvilágításba kerül.

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Áron András koncert // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 15.)

Különleges zenei utazásra invitál a Festetics-kastély parkja augusztus 15-én, ahol Áron András lép színpadra. A sokak által Apey néven ismert előadó a hazai könnyűzenei színtér egyik legőszintébb hangja: dalai intimek, nyersek és mélyen emberiek. Az este nem csupán koncert, hanem bensőséges élmény, ahol a kastély atmoszférája és az előadás együtt egy maradandó estét ígér.

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Városháza Sunset // Balatonalmádi (2026. augusztus 15.)

Balatonalmádi egyik legkülönlegesebb nyári estéje visszatér: a Városháza falai ezúttal is fényekkel, vetítésekkel és lüktető ütemekkel kelnek életre. A FLOW partysorozat augusztus 15-én melodic, deep és progressive house dallamokkal, különleges vizuális élménnyel és balatoni naplementével vár.

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Bolhapiac Balatonszemesen a Platán parkban (2026. augusztus 15.)

Kincsvadászok és a vásári hangulat kedvelői, figyelem: 2026-ban is visszatér a balatonszemesi bolhapiac a Platán parkba. Augusztus 15-én a családias hangulatú eseményen régiségek, különleges tárgyak, könyvek, játékok és megannyi izgalmas portéka között böngészhettek.

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Családi szombat a káptalantóti Liliom-Gasztrokertben (2026. augusztus 15.)

A káptalantóti Liliomkert minden szombaton, így augusztus 15-én is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. A balatoni piacozást az Égenföld Zenekar kelta népzenei koncertje, valamint a finom falatok és a helyi ízek teszik teljessé.

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Nyári Rakonczai estek // Karolina Kávéház & Koktélbár, Balatonfüred (2026. augusztus 16.)

A nyári estékhez tökéletesen illő, romantikus zenei élménnyel vár a Rakonczai Piano est a balatonfüredi Karolina Kávéház teraszán. A népszerű zongorista kedvenc dallamaival tölti meg a hangulatos helyszínt, ahol finom falatok és egy pohár ital mellett élvezhetitek a különleges szabadtéri koncert varázsát este 8 órától.

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