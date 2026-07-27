Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. július 27. – augusztus 2.

Július utolsó hete és augusztus első hétvégéje is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó kiállításokról, gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása // Balatonfüred (2026. július 10. – augusztus 6.)

Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása július 10-én nyílik meg a balatonfüredi Villa Gyetvai központjában. A tárlat augusztus 6-ig látogatható és olyan alkotásokat mutat be, amelyek a látható világon túlmutató benyomásokból, belső sugallatokból és szimbólumokból építkeznek.

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További izgalmas kiállítások a Balatonnál:

Művészetek Völgye // több helyszínen (2026. július 24. – augusztus 2.)

Idén sem kevesebb, mint 10 napon keresztül lehettek részesei hazánk legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. A 35. alkalommal megrendezett eseménysorozat az előző évekhez hasonlóan három Balaton-közeli településen, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden át ível, és több mint 4000 különböző programmal gondoskodik a felejthetetlen nyári emlékekről. A felhozatalban koncerteket, színházi és irodalmi rendezvényeket, kiállításokat, újcirkuszi és táncos előadásokat, valamint workshopokat és családi élményeket egyaránt találtok. Csak győzzetek választani!

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Klassz a pARTon: Érdi Tamás zongoraművész koncertje // Balatonboglár (2026. július 28.)

Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész idén augusztusban Olaszországban ad nagyszabású, kétrészes szólóestet. Ennek repertoárjából hoz el egy hatvanperces válogatást a hazai közönség számára is, hogy azok se maradjanak ki ebből a különleges zenei utazásból. A boglári parton, a csillagfényben megcsillanó víztükör közelében együtt merülhetünk el a művésszel a fény és az árnyék birodalmában, amelyet a zene varázsol elénk.

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Házastársas // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 29.)

A Házastársas című előadás a kapcsolati problémák labirintusában próbál némi iránymutatást adni. Olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megélt, aki valaha is úgy döntött, nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. A színpadon: Balsai Móni és Dankó István, két fantasztikus színész, akik nemcsak eljátszanak, hanem megmutatnak – minket. Párokat. Embereket.

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Ha szuper játszótereket kerestek a Balatonnál:

Operett est a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral // Siófok (2026. július 29.)

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és meghívott szólistái július 22. és augusztus 12. között négy koncertet játszik az operettek szerelmeseinek. Hétről hétre szerda esténként hallgathatjátok meg a klasszikusokat, július 29-én a Príma – Donnák című műsort.

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Jazz Fiesta // Balatongyörök (2026. július 30.)

A balatongyöröki Jazz Fiesta júliusban már második alkalommal, neves sztárvendégek és tehetséges fiatal jazz-zenekarok szabadtéri koncertjeivel tölti meg a balatoni estéket.

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Klassz a pARTon: Sárközi Rózsa, Balázs Réka, Podhorányi Marcell // Balatonszemes (2026. július 30.)

Három fiatal tehetség mutatkozik be a Klassz a pARTon fesztiválon. A nyár ihlette koncert a kamarazene sokszínűségére épül, változatos élményt kínál a hallgatóságnak. A műsorban egyaránt szerepelnek szólóprodukciók és közös előadások, Bachtól egészen Sosztakovicsig ível a repertoár.

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llúzió testközelből – Kiss V. Balázs a Bányában // Salföld (2026. július 30.)

Kiss V. Balázs illuzionista, szakmájának egyik legkiemelkedőbb alakja Magyarországon, aki a modern bűvészetet ötvözi a stand-up comedyvel és a színházzal. Ebben az újszerű előadásban a közönség az illúziók világának azt az oldalát ismerheti meg, amire mindig is kíváncsi volt.

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Jaylenn live! – Lengyel Johanna és zenekara // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 30.)

Egy különleges nyári este a Balaton partján, ahol az élő zene, a látvány és a hamisítatlan koncertélmény találkozik. Az este során Lengyel Johanna felejthetetlen soul és R&B slágerekkel, és új saját dalaival kápráztatja el a közönséget.

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Egy új hely felderítése is izgalmas balatoni program lehet:

LégyOtt a Tóparton // Tapolca (2026. július 31.)

Idén nyáron a kiemelt júliusi-augusztusi péntek estéken 19 órától ismét élő zenével telik meg a tapolcai Malom-tó környéke a LégyOtt a Tóparton koncertsorozat jóvoltából. A hangulatos vízi környezetben a helyi vendéglátóhelyek teraszairól, akár egy kellemes vacsora vagy borozás közben élvezhetitek a különböző műfajú akusztikus és szórakoztató zenei produkciókat.

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beck@grecsó: szeretet vessző béke // Kultkikötő, Balatonföldvár (2026. július 31.)

A beck@grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó ember számvetése múlttal, örökséggel, úton levéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sosem találkozó vasúti sínek.

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Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje – Vendég: Malek Andrea // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. július 31.)

Egy könnyed nyári kikapcsolódásra hívja a zenekedvelőket a Szent István Király Zeneiskola Szimfonikus Zenekara. A repertoár rendkívül széleskörű, a leghíresebb filmzenéket, nyitányokat, szimfóniákat, szviteket és versenyműveket felöleli. Fiatal szólisták, grandiózus művekkel teremtenek felejthetetlen hangulatot ezen a nyári estén.

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Ha kirándulnátok egyet a Balatonnál:

Mehringer // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 31.)

Az új magyar könnyűzene egyik legérdekesebb feltörekvő arcának nevezett Mehringer három éve alkot és koncertezik országszerte. Legfőbb célja az őszinteség, a feltételektől mentes alkotás. Pofátlanul szókimondó szövegeivel és energikus dalaival stílusokon és generációkon átívelően juttatja el gondolatait a nagyközönséghez.

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Azahriah // Plázs Siófok (2026. július 31.)

Tavaly kimaradt, idén újra Plázs. Azahriah hozza a dalokat, te hozod a társaságot, a Balaton pedig intézi a többit. Innen már csak annyi a dolgod, hogy ott legyél.

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Az Ackroyd-gyilkosság // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. augusztus 1.)

A számos rejtélyes és titokzatos ügyet felgöngyölítő, kiváló belga nyomozó, Hercule Poirot nyugdíjba vonul. Békés nyugdíjas éveit élvezendő, a barátságos, de kissé álmatagul eseménytelen angol uradalmi birtokra, King’s Abbott-be költözik. Ám nem sokkal érkezése után a helységben két megmagyarázhatatlan haláleset történik. A Veres 1 Színház előadása.

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Kocsmakvíz extra a Bánya Kertben – Vendég: Pajor Tamás // Salföld (2026. augusztus 2.)

Azt gondolod, hogy mindenkinél több vb győztest tudsz felsorolni? Láttad az összes Marvel filmet oda-vissza? Zeneileg olyan képzett vagy, hogy violinkulcs volt a jeled az oviban? Egy igazi polihisztor vagy nemde? Mutasd meg tudásod a Bánya Kert visszatérő kocsmakvízén! Az est vendége: Pajor Tamás. A kvíz után 9-től kertmozi vár rátok.

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Naplementés vezetett séta a Szigligeti Várban (2026. augusztus 2.)

Szigliget a pannon táj gyöngyszeme. Hát még alkonyatkor és kora este, amikor kigyúlnak a vár fényei és a környező falvak is fényárban úsznak. Szenzációs a látvány az ódon vár falai közül nézve. Milyen lehetett a naplemente a XVI. században? Erről is szó lesz a várnéző túrán, mely során feltárulnak a közel 800 éves erődítmény titkai is.

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