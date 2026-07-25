Visszatér a legendás budapesti kávéház, ahol az art deco és a különleges ízek játsszák a főszerepet

Ahogy arról mi is beszámoltunk, idén tavasszal rövid szünetre ment a Dunapark Kávéház, hogy aztán megújulva köszönthesse régi és leendő törzsvendégeit. Nagy örömünkre már az újranyitás előtt felfedezhettük, és ízelítőt is kaptunk a megújult ételkínálatból – íme, a Dunapark Kávéház legújabb fejezete! (x)

Július 25-e nagy nap lesz Újlipótváros életében, hiszen aznap nyitja meg ismét kapuit a Dunapark Kávéház, a Pozsonyi út ikonikus, art deco találkozóhelye. Története immár az Eventrend Grouppal együtt íródik, a cégcsoport több mint három évtizedes vendéglátói tapasztalattal, a kávéházi kultúra elkötelezett híveként egyengeti útját.

Kőrössy Zoltán, az Eventrend alapító társtulajdonosa úgy fogalmazott, kellő bátorságot igényel, hogy hozzányúljanak egy ilyen nagy múltú létesítményhez. Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy az Eventrendet egy történelmi vendéglátóhely mellé sodorja az élet – és mint azt már akár a Centrál Grand Cafe & Bar esetében is láthatták a vendégek, a cégcsoport rendre sikerre viszi az efféle projekteket.

A közös munka felújítással indult, hogy a Dunapark csillaga még fényesebben ragyoghasson, mint valaha – az eredmény pedig minden várakozásunkat felülmúlta.

Ikonikus találkozóhely, új köntösben

Nem sok vendéglátóhely büszkélkedhet olyan izgalmas múlttal, mint a Dunapark Kávéház, mely 1938-ban nyílt meg a Pozsonyi út 38. szám alatti Dunapark-házban. Már önmagában az épületről is regényeket lehetne írni: akkoriban ez volt a főváros legmodernebb és legtöbbet fotózott társasháza, melyet maga az építész – Hofstätter Béla – is annyira megszeretett, hogy beköltözött az egyik lakásba.

A földszintre eredetileg mozit terveztek, végül azonban úgy döntöttek, hogy ebbe a páratlan környezetbe jobban illik egy Bauhaus-art deco jegyeket felvonultató vendéglátóhely. Így született meg a Dunapark Kávéház, mely egy csapásra a környék kedvenc találkozóhelye lett. Egymásnak adták a kilincset az alkotók, gondolkodók, és még a történelem legviharosabb évei alatt is sokak törzshelyéül szolgált, szinte anélkül, hogy bezárt volna.

Ezúttal sem radikális újrakezdésről van szó, sokkal inkább tudatos újrahangolásról: a hely karaktere, a kávéházi miliő, mindaz, amiért annyian szeretik a Dunapark Kávéházat, megmarad, ám a vendégélmény mai formát kap. Az elmúlt majd’ száz év alatt jó pár generáció megfordult a Pozsonyi út és a Szent István park találkozásánál álló kávéházban – eljött hát az idő, hogy még többeknek jelentse a nagybetűs találkozóhelyet Újlipótvárosban!

Ehhez minden adott, hiszen a környezet elegáns, nyitott, szerethető, az ételkínálat a zsidó hagyományokra épülő vendéglátást idézi meg, a hangulathoz pedig még csak hasonlót sem találni a fővárosban. Nagy Gábor, az Eventrend alapító társtulajdonosa úgy fogalmazott, a Dunapark nem csupán egy kávéház, hanem egy emblematikus pont Újlipótvárosban.

Akár reggel, ebédidőben, délután vagy este térünk be, a Dunapark-ház híres-neves kávézójában mindig megtaláljuk a számításainkat. A tökéletes napindításról friss péksütemények és brunchfogások gondoskodnak: New York-inspirálta Dunapark Roll, Eggs Benedict-variációk, különböző french toast változatok, melyekhez tökéletesen passzolnak az itallapon szereplő kávékülönlegességek.

Ha ránk hallgattok, mindenképp kértek egyet signature fogásukból, az aranybarnára sült kaláccsal, almával, dióval, mákkal és mézzel készült flódni french toastból!

Délben klasszikus, magyaros fogások és a közel-keleti konyha kedvencei közül válogathatunk, hála Bajkai Gábor különleges gasztronómiai koncepciójának. Az étlapon jól megfér egymás mellett a tejfölhabbal kínált paprikás csirke a sólet-libacomb párosával, a maceszgombócos vadas marhával, és a bisztrók sztárjával, a pastramival, melyet kovászos kenyéren kínálnak. A mi kedvencünk egyértelműen a fűszeres karfiolsteak lett!

Délután az ínycsiklandó süteményeké a főszerep, melyek remek kísérői a baráti találkozóknak, üzleti megbeszéléseknek. Vacsoraidőben tovább folytatódik az ízutazás, pompás frissítőkkel, desszertlappal, rajta puha túrógombóccal, mákos gubával, és pezsgő társasági élettel, a háttérben gyakran élő zenével, a kozmopolita elegancia jegyében.

Nehéz nem észrevenni, hogy a legendás kávéház minden szegletét fény járja át, és még a legapróbb részletek is az art deco valamint a Bauhaus világát elevenítik meg.

Geometrikus formákon pásztázhatunk tekintetünkkel, a márvány és fémhatású felületeket arany tónusok, bársonyos ülőbútorok és sok-sok növény töri meg. Lelki szemeink előtt megjelennek a harmincas évek nagyvárosai, ám közben a 21. század kényelmét élvezzük: a változás ennél üdvözítőbb már nem is lehetne!

Ha pedig letekintünk a tágas galériáról, nemsokára új és régen látott arcokat köszönhetünk, akik együtt teszik a Dunapark Kávéházat Újlipótváros kedvenc nappalijává. Sőt, ahogy azt Nagy Gábor elárulta, a cégcsoport küldetése, hogy a Dunapark Kávéház rendhagyó irodalmi és zenés esteknek is otthona lehessen, mely során bemutatkozhatnak a feltörekvő, fiatal tehetségek. Mi már alig várjuk!

Dunapark Kávéház 1137 Budapest, Pozsonyi út 37. Weboldal | Facebook

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