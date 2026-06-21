6 vadonatúj kávézó Budapesten, amit idén nyáron fel kell fedezned

Valahányszor új kávézó nyílik Budapesten, különös izgalom jár át bennünket. Nincs egyszerű dolguk az újoncoknak, hiszen fővárosunk gasztrotérképén számos szuper hely akad: jelentjük, az alábbi hat kávézó sikeresen megugrotta a lécet, és már több visszatérő vendéggel is büszkélkedhet. Fedezzétek fel hát minél előbb őket!

Catuccino Cafe

Cicarajongók, figyelem: jó eséllyel megvan az új törzshelyetek! Immár a Vasvári Pál utcában is kávézgathattok doromboló kedvencek társaságában, a Catuccino Cafenak hála. Míg a nyugodt hangulatról cicusok, addig a feltöltődésről olasz kávék, krémes matchák, boba teák, ropogós bagelek, sajttól olvadozó melegszendvicsek, ínycsiklandó desszertek és egyéb finomságok gondoskodnak. A kávézóban grasszáló pamacsosok már népes rajongótáborra tettek szert – ne csodálkozzatok, ha rabul ejtik a szíveteket!

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 1. | Facebook

Kepen Café

Csak kapkodjuk a fejünket a jobbnál jobb kávézók láttán, melyek a Palotanegyedben nyitottak az elmúlt hónapokban. A legújabb Kepen Café néven, príma kávéval és pékárukínálattal, sőt, még közösségi eseményekkel is színesíti a palettát, a Rákóczi tértől nem messze. A beltér, amilyen apró, olyan hangulatos, jó időben pedig kinti asztaloknál is kávézgathattok. Náluk a minőség nem pusztán egy hangzatos szó: minden egyes csésze a lehető legnagyobb gondoskodást kapja. A sokak által emlegetett barátságos kiszolgálás pedig már igazán csak a hab a tortán!

1085 Budapest, Kőfaragó utca 15. | Instagram

Antigoné Bakery

Csodás sütemények, kávék, villásreggelik és műalkotások otthona az Antigoné, mely egy házaspár közös munkájának gyümölcseként nyitott meg nemrég. Falai közt a Nagykörút nyüzsgő forgatagából semmit sem észleltek, a vintage miliőben pedig pontosan olyan érzésetek lehet, mintha egy otthonba érkeztetek volna meg. Nehéz nem ódákat zengeni péksüteményeikről, mi most mégis a koffeinforrást emelnénk ki, mely nemcsak erős, de akár még merész kombinációkkal – például tahinivel és karamellával – is elkészül.

1073 Budapest, Erzsébet körút 41/B | Instagram

APA Presszó

A MU Színházban otthonra lelt APA Presszóban jól tudják, mire van szükség két felvonás – vagy akár meeting – között: néha egy pohár fröccsre, máskor inkább „szörpikére”. Persze kávét, limonádét, csapolt sört és nasit is kínálnak, a frissítők mellé nyáron pedig hangulatos teraszukat ajánlják leginkább. Érdemes követni a presszó Facebook-oldalát, hiszen a forró hónapok alatt néha még koncertekkel is borzolják a kedélyeket Újbudán!

1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. | Facebook

MYKRO by Pici

Ha még nem tudjátok, hogyan lehet kávézni görög módra, idén nyáron a Harminckettesek terénél kideríthetitek. Ide, egészen pontosan a Picivel egy helyen működő MYKRO-ba passzírozta be a mediterrán térség ékkövének kávékultúráját egy görög gyökerekkel rendelkező fiatalember, aki nem értette, miért nincs freddo Budapesten – úgy döntött hát, maga készíti el nektek. Falatnyi kávéboltjában talán az a legjobb, hogy itt a kapkodásnak se híre, se hamva. Amint lehuppantok a teraszra, és belekortyoltok a különleges jegeskávétokba – vagy akár forró koffeinforrásotokba –, az biztos, hogy ti is megfeledkeztek róla!

1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. | Instagram

NAMA Coffee

Jól ismert, szanszkrit kifejezés hívta életre a Kecskeméti utca legújabb kávézóját: Namaste – azaz „meghajlok előtted”. A NAMA-nál e gesztus szelleme kíséri végig a kávékészítés művészetét, falai közt pedig minden adott a testi-lelki feltöltődéshez. Letisztult, nyugalmat árasztó beltérben kóstolhattok specialty kávékülönlegességeket: a világos pörkölésű, etióp kávészemek barackos-virágos, míg a sötét pörkölésű, arabica-robusta házasításból született szemek csokoládés ízjegyeket képviselnek. Kínálatukban természetesen a matcha is előkelő helyet foglal el!

1053 Budapest, Kecskeméti utca 1. | Weboldal

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