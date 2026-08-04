Gyertyafénykoncerttől a kertmoziig: Varázslatos élmények hazánk legszebb kastélyaiban augusztusra

Augusztusban hazánk legszebb kastélyai megtelnek élettel: gyertyafényes koncertek, kertmozik, főúri vacsorák, izgalmas nyomozások és különleges éjszakai programok csábítanak felejthetetlen nyári kalandokra. Összegyűjtöttük azokat a varázslatos programokat, amelyekért ezen a nyáron érdemes útra kelni!

Egy estély a kastélyban: Főúri vacsora a Wenckheim-kastélyban (2026. augusztus 8.)

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély idén augusztus 8-án ismét ünnepi fényekbe öltözik: az Egy estély a kastélyban III. rendezvény egy estére visszarepíti a vendégeket a főúri élet elegáns világába. A különleges program fénypontja a Fouri étterem által megálmodott exkluzív vacsora, amelyet korhű hangulat, zene és látványos esti díszkivilágítás tesz teljessé. A történelmi falak között megelevenedik a Wenckheim család egykori pompája, így a résztvevők nemcsak egy kivételes gasztronómiai élményben, hanem egy valódi időutazásban is részesülhetnek.

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Kastélyok gyertyafényben // több helyszínen (2026. augusztus 8., 14., 24.)

A nyár végén több történelmi kastély is különleges esti koncertélménnyel várja a látogatókat. A bajnai Sándor–Metternich-kastély és a dégi Festetics-kastély festői parkjaiban a The Four Seasons gyertyafényes koncertje teremti meg a varázslatos hangulatot, ahol Vivaldi örökzöld műve a csillagos ég alatt csendül fel. A tatai Esterházy-kastélyban pedig a Bridgerton-sorozat rajongói merülhetnek el a romantikus világban: a népszerű széria ikonikus dallamai klasszikus hangszerelésben, több száz gyertya fényében szólalnak meg, felejthetetlen nyáresti élményt ígérve.

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Festetics-kastély éjjel-nappal // Keszthely (2026. augusztus 13-16.)

Augusztus 13. és 16. között a keszthelyi Festetics-kastély különleges, egész napos élménysorozattal várja a látogatókat. A Festetics-kastély éjjel–nappal rendezvény során nappali programok, esti hangulat és rendhagyó kastélyélmények váltják egymást, így a történelmi helyszín egészen új arcát mutatja meg. A négy napon át tartó esemény a kastély elegáns tereit és parkját is megtölti élettel, így a családok, a kultúra iránt érdeklődők és a romantikus nyáresti programokat kedvelők egyaránt felejthetetlen kikapcsolódásra számíthatnak.

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Nyomozás főúri pompában // több helyszínen (2026. augusztus 15., 19., 20., 21., 29.)

A kastélyok falai között idén nyáron nemcsak a történelem elevenedik meg, hanem izgalmas rejtélyek is várnak a látogatókra. A bajnai Sándor–Metternich-kastélyban, a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban és a keszthelyi Festetics-kastélyban interaktív kastélykrimik hívják nyomozásra a résztvevőket, akik különféle feladványok és nyomok segítségével göngyölíthetik fel a történeteket. Akik pedig még nagyobb kihívásra vágynak, a kastélyok szabadulószoba-hétvégéin próbálhatják ki leleményességüket, ahol a történelmi terek válnak a játék részévé. A különleges programok garantáltan új megvilágításba helyezik a főúri rezidenciákat, és a családoknak, baráti társaságoknak vagy csapatépítő programnak is remek választást jelentenek.

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Egyéjszakás kaland a Siroki várban (2026. augusztus 15.)

Ha mindig is kíváncsiak voltatok, milyen lehet egy középkori várban tölteni az éjszakát, a Siroki vár különleges programja ezt most valóra váltja. Az Egyéjszakás kaland a Siroki várban résztvevőit vacsora, fáklyás várséta, csillagászati bemutató és távcsöves csillagles várja, az estét pedig a várfalak között, hálózsákban tölthetik a csillagos ég alatt. Másnap a napfelkeltét a felsővárból csodálhatjátok meg, mielőtt közös reggelivel zárul a felejthetetlen történelmi élmény.

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Török nap a Siroki várban (2026. augusztus 16.)

A Török nap a Siroki várban programon ismét megelevenedik a végvári idők hangulata. A látogatókat hagyományőrző bemutatók, korhű katonai és fegyverbemutatók, látványos díszlövések, valamint a török kultúrát idéző gasztronómiai élmények várják. A történelmi falak között egy napra újra életre kel a 16-17. század világa, így a családok és a történelem iránt érdeklődők egyaránt izgalmas időutazás részesei lehetnek a Mátra egyik legkülönlegesebb várában.

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Állati jó kastélynapok // több helyszínen (2026. augusztus 21., 22.)

Az Állati jó kastélynapok a természet és a történelem találkozását kínálják a családok számára. A füzérradványi Károlyi-kastélyban és a geszti Tisza-kastélyban egyaránt állatsimogató, látványos állatbemutatók, lovas programok, kézműves foglalkozások és számos interaktív családi élmény várja a látogatókat. A kastélyok parkjai ezen a napon megtelnek élettel, így a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg az állatvilággal, miközben a felnőttek a történelmi környezetet és a kastélyok különleges hangulatát is felfedezhetik.

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Andrássy-kastély éjszakája // Tiszadob (2026. augusztus 22.)

Ha szívesen visszarepülnétek az arisztokrácia fénykorába, augusztus 22-én irány a tiszadobi Andrássy-kastély! Az Andrássy-kastély éjszakája Időutazás a századfordulóra című rendezvényen korhű ruhás szereplők, tematikus programok, játékok, koncertek és hangulatos esti tárlatvezetések idézik meg a századforduló elegáns világát. A történelmi miliő, a romantikus kastélypark és a különleges esti hangulat garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden korosztálynak.

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Kastélykertmozi // több helyszínen

Nincs is jobb nyári program egy szabadtéri mozizásnál, a Kastélykertmozi-estek ezt különleges helyszínekkel koronázza meg. A szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a füzérradványi Károlyi-kastély parkjában a hatalmas fák árnyékában, a csillagos ég alatt peregnek a filmek, miközben pokrócról vagy napágyról élvezhetitek a vetítést. A hangulatos kastélykerti környezet, a friss popcorn és a nyáresti atmoszféra együtt teszi felejthetetlenné a kikapcsolódást.

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