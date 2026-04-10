7 burjánzó kastélykert tavaszi andalgáshoz, ahol rabul ejt a főúri pompa

Burjánzó rózsakertektől a Loire-völgyének hangulatát idéző labirintusokig, csokorba szedtük nektek az ország legszebb kastélyparkjait, melyek mindegyike megér egy kirándulást!

Esterházy-kastély, Fertőd

A francia pompához nem feltétlen kell repülőre szállni: Fertőd mindössze pár órányi autóútra van Budapesttől, messze földön híres kastélya pedig méltán viseli a magyar Versailles titulust. A 18. századi barokk-rokokó palota önmagában is lenyűgöző, de a valódi meglepetés odakint vár: gondosan megkomponált parkja tavasszal mutatja legszebb arcát, melynek kiemelkedő látnivalója a Cziráky Margit hercegné által megálmodott, közel 8000 bokrot számláló rózsakert. A lugasok mentén több száz méter hosszan kígyózó virágtenger mellett az április 26-án esedékes Történeti Kertek Európai Napja is remek programokkal kecsegtet!

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. | Weboldal

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Hazánk egyik legismertebb főúri rezidenciája, a Beethoven szívében is előkelő helyet elfoglaló Brunszvik-kastély nem csak a barokk és neogótikus stíluselemeket felvonultató építészetével nyűgözi le a látogatókat, de hetven hektáros angolkertje is párját ritkítja. A Városligetet is jegyző Heinrich Nebbien kertépítő mester géniuszát dicsérő parkban egymást váltják a vadregényes és rendezett részek, az őshonos fafajok és egzotikus évelők, míg a Szent László-patak felduzzasztásával megszületett Öreg-tó partján megpihenve minket is könnyen magával ragad az érzés, ami a bécsi zeneszerzőt Brunszvik Teréznek címzett levelei írása közben átjárta.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. | Weboldal

Festetics-kastély, Dég

A magyarországi klasszicizmus egyik legkorábbi képviselőjét tisztelhetjük a Festetics család dégi uradalmi központjában: az 1810 és 1815 között felépült kastély közeli rokonságot mutat a Nemzeti Múzeum épületével, ami nem is meglepő annak fényében, hogy mindkettő Pollack Mihály tervezése. Az egykoron a szabadkőművesek titkos levéltárát is őrző rezidenciát hazánk egyik legnagyobb, mintegy 300 hektáros angolparkja övezi, két kilométer hosszú tórendszerrel, számtalan növényritkasággal, és egy fahídon keresztül megközelíthető szigettel, amelyen az ország legszebb tehénistállója, a vörös téglás Hollandi-ház kapott helyet.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Weboldal

Andrássy-kastély, Tiszadob

Gróf Andrássy Gyulát utazásai során annyira elvarázsolták a Loire-völgy kastélyai, hogy amikor építkezésre adta fejét tiszadobi birtokán, tervezőjétől, Meinig Artúrtól egy olyan, reneszánsz és gótikus építészeti elemeket vegyítő kastélyt kért, amely a nemzeti romantika méltó kifejezője lehet. Az 1886 és 1890 között felhúzott építményt egy ötszáz hektáros ősfás erdő határolja, de az igazi attrakciót a kastély mögött elterülő, Andrássy Gyula tervei alapján készült hímzéses parter adja, amely egyszerre hirdeti a természet és az emberi kéz munkájának szépségét. A kellemes időtöltést a Holt-Tisza partján kialakított csónakkikötő és egy játszótér is segíti.

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59. | Facebook

Károlyi-kastély, Füzérradvány

A Zempléni-hegység források és tisztások ölelte völgyében fekvő Károlyi-kastély a Réthey család késő reneszánsz kúriájának átépítésével született meg az 1800-as évek második felében: gróf Károlyi Ede Ybl Miklóst bízta meg a tervezéssel, a koncepcióért azonban saját maga felelt. A nyolcszögletű kilátótoronnyal koronázott, historizáló jellegű épület néhány éve teljes körű felújításon esett át, melynek során helyreállításra került a több mint száz hektáros angolpark is. A különleges klímájú arborétumban több száz éves platánóriások, piramistölgyek, halastavak és patakokon átívelő romantikus hidak csábítanak többórás andalgásra.

3993 Füzérradvány, Károlyi Ede út 1. | Weboldal

Festetics-kastély, Keszthely

Magyarország leglátogatottabb kastélyának története 1745-ig nyúlik vissza, falai között öt kiállítást és Európa legnagyobb, épen maradt főúri könyvtárát is megtaláljuk. Ha ez nem lenne elég, a nemrég megújult kastélypark is megér egy sétát: a Henry Ernest Milner tervei által 1885-ben megvalósult park mértani elrendezésű hercegnői kamarakertje, a kastélyt visszatükröző dísztó, a klasszicista oroszlános kút, a pálmaház és az ötszáz éves kocsányos tölgy mind-mind megállásra késztetnek. Ezenfelül a kert negyvennél is több fészkelő madárfajjal, különleges denevérfajokkal és mókusok seregével garantálja a természetközeli hangulatot.

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

Erdődy-kastély, Doba

Végül egy különleges szereplő a listánkon, ugyanis a többi épülettel ellentétben az Erdődy-kastély egyáltalán nem látogatható életveszélyes állapota miatt – a carrarai márványból készült, ma vakolattal borított terasz különös ellentmondásokat áraszt, ahogy az épület története is: az egykori grófi kastélyban egészen a közelmúltig pszichiátria működött. A kastély körül elterülő hatalmas, ingyenesen látogatható és szépen gondozott park ezzel szemben maga a nyugalom: a fantasztikusan szép tó körül többek között tulipánfákat, japánakácokat csodálhatnak meg az andalgók – nem véletlenül esküvői fotózások kedvelt helyszíne.

8482 Doba, Somlóvár 13.

