8 szedd magad eperföld Budapest közelében, ahol megleled a zamatos csemegét idén

Kosarakat elő, hiszen itt az év egyik legjobban várt szakasza: sorra nyitják kapuikat az eperföldek, hogy egy percig se szenvedjetek hiányt a pirosló csemegéből! Mutatjuk, merre induljatok, ha Budapest közelében szamócáznátok, szedd magad akció keretein belül.

Erdbeerland // Szentendre, Solymár, Pilisvörösvár, Budakalász

Az Erdbeerlandet nem kell bemutatni a fekete öves eperszedőknek, hiszen nekik köszönhetően nem kevesebb, mint négy helyszínen, évről évre verhetetlen áron dübörög a szedd magad szüret. Náluk a zamatos, Elsenta típusú eper a földek sztárja, melynek kilóját idén 1060 forintért kínálják a lelkes szedegetők számára. A szentendrei, solymári és a pilisvörösvári egységnél már javában tart a szezon, a budakalászi pedig épp május negyedik péntekjén nyitja meg kapuját, hogy kedvetekre eprezhessetek, minden nap 8 és 19 óra között, előreláthatólag 4 héten át.

2013 Szentendre, Kalászi út | 2097 Pilisborosjenő, Kövesbérci út (Solymár, Kövesbérci út buszmegálló) | 2011 Budakalász, Gát utca (Lupa-sziget) | 2085 Pilisvörösvár, Görbe utca | Facebook

Eper szedd magad // Áporka

Szuperédes, óriási, és csodálatos szemek tarkítják az áporkai eperföldet, melyeket ettől a héttől kezdve már le is szedegethettek. Bár tömegközlekedéssel nem, autóval kényelmesen megközelíthetitek a helyszínt, miután előzetesen, üzenetben bejelentkeztetek. Nyitvatartásukat az érés és az időjárás diktálja, ám az biztos, hogy minimum 3 kg eperrel kell majd hazatérnetek, ha ellátogattok hozzájuk. Az 500 forintos belépési díjért cserébe gondozott, nyugodt környezetben szedhetitek az epret, melynek kilójáért Áporkán idén 2300 forintot kérnek.

2338 Áporka, Urbo-tanya | Facebook

Pomázi Eper Szedd Magad

Pomázon két ültetvénynél is ott illatoznak már a szebbnél szebb eprek – igaz, egyelőre csak kisebb mennyiségben szedhetőek, hiszen a főszezon 1-2 hetet még várat magára. Mindkét helyszínen 1280 forint a gyümölcs kilónkénti ára – nem csoda, hogy olyan nagy érdeklődés övezi! Ne felejtsétek otthon a szedőalkalmatosságotokat, és mielőtt útnak indultok, feltétlenül keressétek fel a Pomázi Eper Szedd Magad Facebook-oldalát, ahol rendszeresen közzéteszik az aktuális tudnivalókat.

2013 Pomáz, Kőfaragó utca 8. | Facebook

Szedd Magad Eper // Piliscsév

Egyelőre még nem robbant be a szedd magad szezon a piliscsévi ültetvénynél, ám általuk szedett csemegét már kínálnak az arra járó érdeklődőknek. Azt, hogy mikor vehetitek birtokba a pirosló édenkertet, a Facebookon fogják megosztani veletek – az érdeklődés minden évben hatalmas, le ne maradjatok a legszebb szamócaszemekről!

2519 Piliscsév, Vörösvári utca 6. | Facebook

Borbás Kert // Gárdony

A Borbás Kert Fejér megye szívében, közel 80 hektáron ejti ámulatba a gyümölcskedvelőket. Náluk is minden az eper körül forog most: ám a szedd magad akcióra egy kicsit még várnotok kell. Ha az időjárás is engedi, várhatóan május végén indul a szezon – addig pedig ládás kiszerelésben, remek áron kínálják csemegéjüket, a 63-as főút 88-as kilométerénél található gyümölcsösükben.

2484 Gárdony | Facebook

