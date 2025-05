Szedd magad eperakciók 2025-ben – Térképen a magyarországi eperföldek

Természetközeli élmény, pénztárcabarát, ráadásul garantáltan a legzamatosabb szemek kerülnek a tányérodba: nem véletlenül egyre népszerűbb a „szedd magad” mozgalom, amelynek keretében te magad válogathatsz egyenesen az ültetvényről. Szabadszedéses eperföldeket gyűjtöttünk össze.

„Szedd magad” eperföldek Pest megyében

Erdbeerland eperföldek

A Pest megyei epernagyhatalom idén májusban is megnyitotta mind a négy földjét a nagyközönség előtt. A hűvöskés május miatt ezúttal erre csak a hónap második felében került sor – ami viszont azt jelenti, hogy még júniusban is bőven lesz alkalmunk feltölteni a hűtőt! Mindennap előzetes bejelentkezés nélkül 8 és 19 óra között lehet menni – ünnepnapokon is –, az Elsanta típusú eper ára pedig egységesen 1060 ft/kg. Fizetés csak készpénzzel lehetséges.

2013 Szentendre, Kalászi út | Térkép: „Eperföld – Szentendre”

2097 Pilisborosjenő, Kövesbérci út | Térkép: „Solymár eperföld – Erdbeerland”

2011 Budakalász, Gát utca | Térkép: „Eperföld Budakalász Lupa sziget”

2085 Pilisvörösvár, Görbe utca | „Eperföld Pilisvörösvár”

Eper szedd magad – Áporka

Az áporkai Űrbő-tanya tömegközlekedéssel nem megközelíthető, a földút viszont autóval remekül járható. Olvassuk el figyelmesen a házirendet, hiszen itt kötelező előzetesen regisztrálni egy Messenger-üzenetben, illetve háziállat és 12 év alatti gyerek nem léphet be a termőterületre. A zamatos vidéki eper ára 1990 ft/kg, ezenfelül az egyszeri belépő 500 forint, cserébe viszont helyben nyugodtan kóstolhatunk is. A minimum szedési mennyiség 3 kg/fő, készpénzzel tudunk fizetni, és saját kosarat kell hozni.

2338 Áporkai Űrbő-tanya | Térkép: „Eperföld”

Pomázi eper szedd magad

A korán kelők akár már reggel 7-kor kezdhetnek a pomázi eperföldön, sőt a házigazdák is a minél hamarabbi érkezést javasolják, hiszen gyakran előfordul, hogy a déli órákra már nem marad szedhető gyümölcs – érdemes követni a hely Facebook-oldalát a friss infókért. Például fontos tudnivaló, hogy Napelem bal- és jobb oldalán található kertek felváltva vannak nyitva. Az eper ára 1180 ft/kg, ajánlott saját kosárral jönni, a készpénz pedig itt is kizárólagos opció.

2013 Pomáz, Kőfaragó utca 6. | Térkép: „Pomázi Eper Szedd Magad”

„Szedd magad” eperföldek országszerte

Természetesen nem csak a főváros környékén van lehetőség „szedd magad” eperakciókra – sőt, például a Kisalföldön szélesebb is a választék. Íme az országos lelőhelyek elérhetőségei:

