5 nagyszerű piknikezőhely Budapesten, ahol magatok mögött hagyhatjátok a város zaját

Itt a tavasz, ragadjatok hát meg minden pillanatot, amikor a természetben lehettek! Szerencsére a főváros nyüzsgésében is számos remek zöldterületet találhattok, ahová kiülhettek egy hangulatos, tavaszi piknikre.

Budai Arborétum

Összesen 7,5 hektáron fedezhetitek fel a meseszép, ingyenesen látogatható Budai Arborétum kincseit, melyet a Villányi úton és a Ménesi úton közlekedve egyaránt megtalálhattok. Ennek megfelelően bizony nem lesz egyszerű dolgotok, ha a tökéletes piknikezőhelyet szeretnétek megkeresni, hiszen megannyi gyönyörű helyszín közül választhattok. Megnyugtatásul azt tudjuk mondani, hogy akármelyik mellett is teszitek le a voksotokat, csak jól járhattok: akár a kerti tó partján, akár az égig érő fák árnyékában pihennétek meg, csodás természetközeli programban lehet részetek, amitől rögtön magatok mögött hagyhatjátok a főváros zaját.

1114 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal

Kopaszi-gát

A Kopaszi-gátat a budai rakparton keresztül vagy a legalább ennyire forgalmas 1-es villamossal tudjátok megközelíteni, a kontraszt pedig akkora, hogy egyből olyan érzésetek lehet, mintha egy másik világba csöppentetek volna. A főúton haladva szuper vendéglátóhelyekbe futhattok, ha pedig piknikezni szeretnétek, csak terítsétek le a pokrócotokat a part mentén, ahonnan a végtelenül nyugodt Duna hömpölygésében és a rikítóan zöld természetben gyönyörködhettek. Egyetlen ponton tudunk belekötni az egyébként idilli helyszínbe: négylábú pajtásotokat sajnos ezúttal otthon kell hagynotok.

Filozófusok kertje

Szédítő panorámájú élményben lehet részetek, ha a Gellért-hegy kevésbé látogatott parkja felé veszitek az irányt: a víztározó felett elhelyezkedő Filozófusok kertjéről páratlan kilátás nyílik többek között a budai Várra, a Duna-partra és a pesti oldalra. A zöldterület szélén, bokrok ölelésében fedezhetitek fel a park névadóit is: a világvallások jelentős alakjainak és vezetőinek szobrai között Buddhát, Gandhit és Jézust is megtaláljátok. A bronzból és gránitból készült alkotások kétségkívül különleges atmoszférát nyújtanak a környéknek – ha elmélyült beszélgetésekre vágytok, vagy belevetnétek magatokat egy jó könyvbe, ez lesz a ti helyetek!

Bikás park

Villamossal és metróval is könnyedén eléritek a XI. kerületi, folyton nyüzsgő Bikás parkot, ahol gyerekek és szabadon engedett kutyák szaladnak fel-alá a dombokon. A meseszép, apró parkban még egy mesterségesen kialakított tavat is találtok, a lubickoló kacsák nagy örömére. A hatalmas lombkoronájú fák alatt tökéletes piknikezőhelyet találtok, de akkor se keressetek tovább, ha a tavaszi időben a szabadban jógáznátok. Bár a piknikezés kötelező eleme az otthonról hozott inni-ennivaló, ha mégsem hoznátok magatokkal elemózsiát, csak üljetek be a Jónás Craft Beer&Food fedett teraszára, ahol biztosan találtok valamilyen nektek tetsző finomságot.

Jókai-kert

A Svábhegyen terül el a 12. kerületiek nemrég felújított gyöngyszeme, a Jókai-kert, ahonnan káprázatos kilátás nyílik a fővárosra. A 3 hektáros természetvédelmi terület nem véletlenül viseli az íróóriás nevét: a kert tényleg az ő birtokában állt, jó néhány lombhullatót még maga Jókai ültetett. A kertben bandukolva felfedezhetitek a szerző oroszlános asztalát, ahol állítólag a reggeleket töltötte, és a gyönyörűen helyreállított rózsakertet is. A ma már a Duna–Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó, ingyenesen látogatható területnél aligha találhattok jobb helyszínt, ha a magyar irodalom nagyjainak örökségében merülnétek el egy piknik alkalmával.

1121 Budapest, Költő utca 21.

