7 bakancslistás kirándulóhely és program, ahol elbűvöl a vadregényes természet

Mi más dobogtatná meg szívünket napsütötte hétvégéken, mint egy mesés kirándulóhely és a természet megannyi kincse! Virágmezők, zöldellő tanösvények, szedd magad-élmények – itt az idő, hogy egytől-egyig felfedezzük őket.

Orchidea tanösvény, Páhi

A Bács-Kiskun megyei Páhi messze földön híres Orchidea tanösvényéről – nem csoda, hiszen itt nyolc kilométeren át gyönyörködhetünk a természet semmihez sem fogható kincseiben. A tanösvény a Páhi-réteken és a Közös-erdő szélén vezeti a kirándulókat, a névadó orchideákat – más néven kosborokat – pedig a Kolon-tónál leljük meg. A május-júniusi időszak ideális, ha hazai orchideafajokat csodálnánk, de érdemes lesz később is visszatérni, hiszen ősszel majd tengernyi kikerics bontogatja szirmát a kiskunsági kirándulóhelyen.

Bánáti bazsarózsa virágzás, Mecsek

A Zengő és Hosszúhetény környéke is tartogat bakancslistás élményeket a virágok kedvelőinek – errefelé hazánk egyik legszebb, fokozottan védett vadvirága, a bánáti bazsarózsa bűvöli el a lelkes felfedezőket. Május elején érdemes a leginkább ellátogatni a Kelet-Mecsek déli részéhez, hiszen ekkora tehető a csúcsvirágzás a bíbor színű kincs esetében. Fontos, hogy semmiképp ne bántsuk a növénykülönlegességet, hiszen ma már rendkívüli ritkaságnak számít a Kárpát-medencében!

Fülemülék éjszakája

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek hála áprilisban és májusban ezúttal is méltó módon ünnepelhetjük a fülemüléket. A csodás hangú madárka éneke a kora esti, éjszakai órákban ilyenkor még a belvárosban is hallatszódik – a Fülemülék Éjszakája országos programsorozata pedig lehetőséget nyújt, hogy madárismereti sétákon, vezetett madármegfigyelő túrákon, profi segítőkkel együtt élvezzük. A bájos ének hallgatását néhol még piknikezés is kíséri: érdemes szétnézni a meghirdetett események között!

Rododendronvirágzás, Jeli Varázskert

A rododendron, más néven azálea vagy havasszépe virágzásáról sem maradhatunk le: a kontinens egyik legszebb botanikus kertjeként emlegetett Jeli Varázskert, Kám településére vonzza mindazokat, akik szemtanúi lennének, ahogy több ezer azálea borul virágba. A látványos jelenség várhatóan május közepéig tart, ebben az időszakban az arborétumban több mint 300 féle rododendront csodálhatunk meg, megismerve egyúttal a varázskert több mint 100 éves történetét és a magasba csábító lombkoronasétányt.

Azáleás-völgy, Zalaegerszeg

Egy másik különleges helyszínen is lehetőség nyílik megcsodálni a havasszépeket: az Azáleás-völgy évről évre rabul ejti a természetkedvelőket. Az akácosból lett völgy Zalaegerszeg határában illatozik a tavaszi virágoktól, de rengeteg fenyőfaj – mamut-, jegenye-, vörösfenyő, számos tuja – is megtalálható a 24 hektáros, sajátos mikroklímájú zöldterületen. Nem véletlenül nevezik „Zala megye csodájának”: piknikezéshez, csendes andalgáshoz, na meg persze fotózáshoz is tökéletes választás.

Túzokfesztivál, Dévaványa, Réhely

Május 9-én nyolcadjára is megrendezésre kerül a nagysikerű Túzokfesztivál, mely során a Dévaványai-Ecsegi puszták természeti kincsei kerülnek reflektorfénybe. Az ingyenes rendezvény a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont területén kerül megrendezésre, a programlista pedig idén is igazán impozánsra sikeredett: lesz hajnali túzokles, madárgyűrűzési bemutató, természetismereti vetélkedő, rengeteg gyerekprogram, és még régi magyar háziállatok, ragadozómadarak is tiszteletüket teszik az egyedülálló fesztiválon.

Bazsarózsa szedd magad

Nyakunkon a szedd magad-szezon, sorra nyílnak a gyümölcsös- és virágoskertek, hogy megtölthessük kosarainkat a tavasz ékeivel. A bazsarózsa sem maradhat ki a sorból: jó pár kert akad, ahol szedhetünk belőle néhány csokorra valót. Pest megyében, Bugyi településén a Csizmadi Farm felé vehetjük az irányt, míg Békésben a csabacsűdi Peonies Farmnál lehet részünk virágillatú élményekben. Érdemes lesz követni a TulipGarden oldalait is, hiszen a tulipánszezon végeztével elképzelhető, hogy idén is bazsarózsára váltanak a különböző helyszínek.

