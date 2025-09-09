Gyöngyszemként megbújó tündéri falu varázsolja el a Mecsekben kirándulókat

A Mecsek rengeteg elbűvölő településnek ad otthont, ám közülük is kiemelkedik Püspökszentlászló. Nem túlzás azt állítani, hogy a csöppnyi település a Kelet-Mecsek egyik legszebb faluja, nála ideálisabb úti célt az őszi kiránduláshoz keresve sem találunk!

Amilyen apró, olyan mesés Püspökszentlászló: a kis ékszerdoboz a Zengő tövében, hegyek ölelésében kínál felejthetetlen élményeket. Az egyutcás település Pécstől alig 20 kilométerre, völgyben helyezkedik el, nevét pedig Szent Lászlóról kapta.

Úgy tartják, a király egyszer a környéken vadászott, amikor is a vihar elől egy közeli remetebarlang nyújtott számára menedéket. Így a legendás uralkodó hálából kápolnát építtetett, ezzel megalapozva az Árpád-kori település sorsát.

Három csodás látnivaló is gondoskodik arról, hogy a mecseki falucskát igazi bakancslistás helyszínként tarthassuk számon: a kastély, az arborétum és a templom is mind-mind Püspökszentlászló büszkesége.

A kastélyegyüttes késő barokk műemlék, mely több mint 200 éves fennállása során számos változáson esett át: volt püspöki nyári rezidencia, szociális otthon, napjainkban is egyházi célokat szolgál.

Egy ideig itt őrizték Mindszenty József bíborost, ezért aztán a kastélyban márványtábla és kis emlékkiállítás tiszteleg az egyházfő emléke előtt. Nem árt tudni azonban, hogy a 10 évvel ezelőtt gyönyörűen felújított épület látogatásához előzetes bejelentkezés szükséges.

A természetbarátokat a kastély mellett található, a Duna–Dráva Nemzeti Park részét képező Püspökszentlászlói Arborétum csábítja a településre. A zöld oázis a 19. század végén, Hettyey Sámuel püspöknek köszönhetően került kialakításra, jelenleg 80-nál is több fa- és cserjefajta pompázik területén, a világ legkülönfélébb tájairól.

Kastélytúra, majd egy séta az arborétumban: ennél romantikusabb programot elképzelni sem tudnánk!

A klasszicizáló késő barokk stílusban épült templom pedig a kastéllyal egybeépülve, szintén felújítva, tárt ajtókkal várja látogatóit.

Jó hír, hogy a településen egyre nagyobb szerepet kap a turizmus, sorra szépülnek a – mindössze egy oldalon sorakozó – házak is.

Látogassatok el az egyedülálló mecseki falucskába, fedezzétek fel a történelmi események helyszíneit és tapasztaljátok meg a helyiek vendégszeretetét!

Még több csodás kép Püspökszentlászlóról Györkő Zsombortól:

