Zseniális kiállítás enged betekintést Freddie életébe Budapesten

Almási Fanni

Kettős évforduló ad aktualitást a Zene Háza és a World of Freddie közös tárlatának: minden idők egyik legnagyobb rocksztárja ugyanis idén lenne 80 éves, míg a Queen pont 40 éve adott koncertet Magyarországon. A májusban nyíló időszaki Freddie-kiállítás bemutatja a legenda kevésbé ismert arcát. (x)

Fotó: Magyar Zene Háza/Mohai Balázs

Végre megnyílik a várva-várt Freddie kiállítás a Zene Házában, így május első napjától kezdve ti is megismerhetitek Freddie fellépés előtti és utáni rituáléit, valamint kivételes kreativitását és precizitását, miközben bepillanthattok a turnék hétköznapjai és a legfontosabb fellépései kulisszatitkai mögé.

Az 1986-os budapesti koncerttel külön fejezet foglalkozik, hiszen ez a fellépés nemcsak zenei, hanem társadalmi és kulturális jelentőséggel is bírt. Megszólalnak a koncert megvalósítói, köztük Hegedűs László koncertszervező, Mihály György producer, valamint az előzenekar frontembere, Janicsák István.

Fotó: Magyar Zene Háza/Mohai Balázs

Freddie Mercury emberi oldalát közeli barátainak és munkatársainak személyes történetei elevenítik meg, így egy intimebb, árnyaltabb portré rajzolódik ki a világsztárról. A kiállítás narrátora Peter Freestone, Freddie személyi asszisztense és közeli barátja, aki ugyan saját hangján, ám az AI segítségével immár magyarul szólal meg.

A tárlaton kilenc tematikus terem és több száz eredeti tárgy kapott helyet, köztük Freddie fellépőruhái, mikrofonállványa és gitárja, eredeti dalszövegek és rajzok, az utazásai alatt vásárolt antik tárgyai, valamint a Garden Lodge-ból származó bútorai.

A Freddie című kiállítás végére összetett kép rajzolódik ki Mercury személyéről és felbecsülhetetlen zenei hatásáról. További információ és jegyvásárlás ide kattintva, a Magyar Zene Háza honlapján elérhető.

Ismerjétek meg Freddie Mercury Budapestjét:

Freddie Mercury Budapestje: 7 hely, ahol a Queen tagjai beleszerettek a magyar fővárosba

40 éve koncertezett Budapesten a Queen, így felidézzük, hol jártak itt tartózkodásuk alatt az együttes tagjai.

Funzine Funzine