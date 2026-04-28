Zseniális kiállítás enged betekintést Freddie életébe Budapesten

Kettős évforduló ad aktualitást a Zene Háza és a World of Freddie közös tárlatának: minden idők egyik legnagyobb rocksztárja ugyanis idén lenne 80 éves, míg a Queen pont 40 éve adott koncertet Magyarországon. A májusban nyíló időszaki Freddie-kiállítás bemutatja a legenda kevésbé ismert arcát.

Végre megnyílik a várva-várt Freddie kiállítás a Zene Házában, így május első napjától kezdve ti is megismerhetitek Freddie fellépés előtti és utáni rituáléit, valamint kivételes kreativitását és precizitását, miközben bepillanthattok a turnék hétköznapjai és a legfontosabb fellépései kulisszatitkai mögé.

Az 1986-os budapesti koncerttel külön fejezet foglalkozik, hiszen ez a fellépés nemcsak zenei, hanem társadalmi és kulturális jelentőséggel is bírt. Megszólalnak a koncert megvalósítói, köztük Hegedűs László koncertszervező, Mihály György producer, valamint az előzenekar frontembere, Janicsák István.

Freddie Mercury emberi oldalát közeli barátainak és munkatársainak személyes történetei elevenítik meg, így egy intimebb, árnyaltabb portré rajzolódik ki a világsztárról. A kiállítás narrátora Peter Freestone, Freddie személyi asszisztense és közeli barátja, aki ugyan saját hangján, ám az AI segítségével immár magyarul szólal meg.

A tárlaton kilenc tematikus terem és több száz eredeti tárgy kapott helyet, köztük Freddie fellépőruhái, mikrofonállványa és gitárja, eredeti dalszövegek és rajzok, az utazásai alatt vásárolt antik tárgyai, valamint a Garden Lodge-ból származó bútorai.

A Freddie című kiállítás végére összetett kép rajzolódik ki Mercury személyéről és felbecsülhetetlen zenei hatásáról. További információ és jegyvásárlás ide kattintva, a Magyar Zene Háza honlapján elérhető.

Ismerjétek meg Freddie Mercury Budapestjét: