Freddie Mercury Budapestje: 7 hely, ahol a Queen tagjai beleszerettek a magyar fővárosba

A Queen zenekar több fontos évfordulót ünnepel 2026-ban: 40 éve tartották a mai napig legendás budapesti koncertjüket, utolsó teljes albumuk, az Innuendo 35 éve jelent meg, és Freddie Mercury bizony idén lenne 80 éves. Az 1986-os koncert iránti nosztalgia minket is megihletett, így felidézzük, hol jártak ötnapos itt tartózkodásuk alatt a Queen tagjai.

Királynői lakosztály az Intercontinental Hotelben

A Bécsből szárnyashajóval érkező Queen tagjai először a Vigadó térre megérkezve kaptak kóstolót mesés fővárosunkból, ahonnan már nem kellett túl messzire menniük, hiszen a zenészeknek az Intercontinental Hotel adott otthont. Lakosztályuk a Budai Várra és a Dunára nézett – nem csoda, hogy a látvány annyira megihlette az énekest, hogy az itteni szobájában gyakorolta a Tavaszi szelet. A zenekarból egyébként a csendes John Deacon szeretett legjobban a rakparton andalogni. Szilvási Tamás, a hotel szakácsának visszaemlékezéséből megtudhatjuk, hogy a basszeros – kissé spiccesen – éjszaka a holdat keresve kifakadt, hogy „micsoda kommunista ország ez, ahol elbújik az égen a Hold”.

Az Országház új tulajdonosa

„Eladó?” – csupán ennyi volt Freddie Mercury kérdése, amikor a Dunán hajókázva megpillantotta az Országház sziluettjét. Az sajnos azonban a végnapjait számláló rendszer idején sem kerülhetett be a budapesti látogatásukat megörökítő filmre, ahogyan utána nevetve hozzátette: „Úgysem használják semmire!”. Meg kell jegyeznünk, hogy az énekesnek igen kifinomult ízlése lehetett az ingatlanok vásárlásához, hiszen tudtán kívül világszinten a harmadik legnagyobb parlamenti épületre vetett szemet: a Steindl Imre által tervezett intézmény közel 18 ezer négyzetméteren terül el a Duna partján.

Budapest-Szentendre hajóút a Maharttal (2026. március 14-től)

A legnagyobb rajongók közül is kevesen tudják, hogy Freddie Szentendrét is meglátogatta, ahol régiségboltokban nézelődött, és bizony nem üres kézzel tért vissza a fővárosba. És mivel az együttes amúgy is szeretett hajókázni, miért ne érkeznétek meg vízen a festők városába? A Mahart március közepétől indítja el hajótúráit az agglomeráció ékszerdobozába, amitől rögtön máshogy fogtok nézni az utazásra. Ha Freddie-módra szeretnétek megérkezni, kissé agyafúrtabbnak kell lennetek, de ha valahogyan sikerül felbérelnetek egy három autóból és 15 mindenre elszánt emberből álló kíséretet, már meg is van az életérzés!

Bringóhintóval a Margitszigeten

Vajon van-e bájosabb a bringóhintóban utazó, fotókat lapozgató Brian Maynél? Ha a göndör gitáros útjába erednétek, csak pattanjatok fel a négykerekűre, és tegyetek egy kört Budapest szigetén. A helyszín egyik ikonikus jelképe szinte egyidős a zenekar budapesti koncertjével: az 1985-ben átadott, ma már kibővített flotta akkoriban csak négy hintóból állt. Az igazán jó idő beköszöntéig hétvégente tudjátok kipróbálni a járgányokat jogosítvány, fényképes igazolvány és készpénzes letét ellenében. Azonban legyetek résen: kizárólag a Vízipók feliratú járműbe ér beülni!

Kalandozás a város felett – BalloonFly

Brian May egyik kedvenc hobbija a hőlégballonozás volt, így nem csoda, hogy szenvedélyének a Margitszigeten tett látogatásakor is élni akart. Az időjárás azonban közbeszólt, hiszen az erős szél miatt csak a másnapi hangpróba után, a Népstadion melletti területen repülhetett magasra, hogy fentről is megcsodálja a budapesti panorámát. Bár az eredeti helyszínen sajnos nincs lehetőségetek kipróbálni ezt a különleges programot, szerencsére a Városliget ikonikus piros-fehér csíkos ballonjáról megtekinthetitek a 150 méter magasról egészen nyugodtnak tűnő fővárost.

A Hungaroring ördöge

Nem May volt az egyetlen, aki extrém hobbijával színesítette meg budapesti tartózkodását: az akkor vadiúj Hungaroringen Roger Taylor szelte a kanyarokat. A dobos az első Formula-1 Magyar Nagydíj előtt tesztelhette a nyomvonalat – bár az is lehet, hogy közelgő születésnapjára kapta ezt az élményt, amit szintén Budapesten ünnepelt. A rossz hírünk az, hogy ti valószínűleg nem részesülnétek ilyen kivételezésben – szerencsére viszont Budapesten több helyszínen ki tudjátok próbálni a versenyzés izgalmát: a Blaha Lujza téren és a külső kerületekben is várnak titeket gokartpályák.

Fogadás a Scitovszky-villában

A Brit Nagykövetség sem maradhatott tétlen, amikor a Queen hazánkba érkezett, így fogadást szerveztek az ikonikus zenekar tiszteletére. A helyszín a nagyköveti rezidenciának otthont adó, gyönyörű Scitovszky-villa volt, melyben még II. Erzsébet és Fülöp herceg is megfordult 1993-ban. Azt ugyan nem tudjuk, hogy a II. kerületi Lorántffy Zsuzsanna úton található patinás épületben fogyott-e a Freddie által is kipróbált pálinkából, annyi bizonyos, hogy mindannyian aláírták a vendégkönyvet – igaz, Freddie Anglia királynőjeként hivatkozott volna magára, azonban végül csak macskakörmözte a felelősségteljes May „Queen, London” szignóját.

