Ingyenes programokkal, koncertekkel kedveskedik a családoknak a Budapesti Fesztiválzenekar

Gyereknap alkalmából ingyenes családi nappal, koncertekkel és programokkal kedveskedik a legkisebbeknek és szüleiknek a Budapesti Fesztiválzenekar.

Gyereknapi forgatagra invitál a Budapesti Fesztiválzenekar május 31-én: az egész napos rendezvény sokszínű programokkal, zenével, tánccal, kézműveskedéssel és Kakaókoncerttel kedveskedik az érdeklődőknek. A családi napnak ezúttal is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont 10:30-tól egészen 18 óráig bezárólag.

A családi napon olyan ikonikus programok is helyet kaptak, mint a szinte kivétel nélkül telt házas Kakaókoncert, de az ország számos szegletébe eljutó, Budapesten csak ritkán előforduló Zenevár koncerten is részt vehetnek ingyenesen a programra látogatók. Természetesen nem marad majd el a Hangszerkóstoló sem, ahol a gyerekek a vonós, az ütős és a fúvós hangszerek világában merülhetnek el.

Két izgalmas kamarakoncert között érdemes lesz a Pagony gyerekkönyvekkel roskadásig megpakolt standja, valamint a SZETT kézműves foglalkozásai felé venni az irányt és pompom- vagy hegedűkészítéssel felfrissülni a zenei élmények között.

Ha gyereknapon zenei élményekkel töltődnétek fel, mindenképp látogassatok el ezen a napon az Aquincumi Múzeumba. A programokról bővebb információt ide kattintva a Budapesti Fesztiválzenekar weboldalán találtok.

