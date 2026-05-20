35+ fergeteges program Budapesten a pünkösdi hosszú hétvégén – 2026. május 20-25.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, fesztiválról, koncertről, pünkösdi búcsúról vagy moziról.

Többnapos programok Budapesten és környékén a pünkösdi hosszú hétvégére

Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (2026. május 20-25.)

Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő V. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén, május 20. és 25. között élvezhettek. Ahogyan évek óta, a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgo, cava, champagne márkák és minőségi, nagy streetfood kínálat is várja a látogatókat. 21-én este pedig nagyszabású és természetesen ingyenes Krisz Rudi koncert vár.

Bővebb információ >>

Találkák a Nomádban // Nomád Bár, Nagymaros (2026. május 22-25.)

Találkozz önmagaddal, másokkal és a természettel május 22. és 25 között Nagymaros és Kismaros között a Nomád Bárban. Egyszerre buli és elvonulás: zene és felszabadultság vár rátok ezen a helyen, ahol a fókusz a lelassuláson és a kapcsolódáson van. Sokszínű előadások, művészetterápiák, kézműveskedés sorakoznak a színes programpalettán, a legkisebbeket pedig gyereksarok hívogatja.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Jazz és Bor Fesztivál // Margitszigeti Víztorony (2026. május 22-25.)

Harmadjára rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház a Jazz és Bor Fesztivált, a Víztorony udvara május 22. és 25. között a legizgalmasabb koncerteknek és a legkiválóbb boroknak ad otthont: napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és megannyi nagy név, ami pedig a borokat illeti, nem kevesebb, mint hat borrégió képviselteti magát a fesztivál napjain.

Bővebb információ >>

Pünkösd a budai Várnegyedben (2026. május 22. – június 7.)

2026. május 22. és június 7. között különleges ünnepi programsorozat várja az érdeklődőket a budai Várnegyedben, a Szentháromság tér és a Margaréta terasz hangulatos helyszínein. A több mint két héten át tartó eseményen népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be, miközben a kézműves vásár minden nap 9 és 19 óra között várja a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Svábhegyi Pünkösdi Búcsú (2026. május 23-24.)

2026-ban is megrendezésre kerül Budapest XII. kerületében a kerületi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, ahol vásárral, kézműves programokkal, koncertekkel, táncelőadásokkal és táncházzal várnak benneteket a Diana parkban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További ingyenes pünkösdi programok:

Pünkösdi örökségi ünnep // Szentendrei Skanzen (2026. május 24-25.)

Május 24. és 25. között 15. alkalommal rendezik meg a Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Ünnepet. Idén ismét Magyarország színes hagyományai töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. A rendezvény kiemelt szereplői ezúttal a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek lesznek. A programok között mindenki találhat kedvére valót: hagyományos ételek kóstolója, kézműves mesterségek bemutatói, tánc és népzene, koncert, valamint színpompás népviseletek várják az érdeklődőket.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Szerdai programok a fővárosban és környékén (2026. május 20.)

FeriKlepton, Anchorheart, Fanna // Gödör Klub

Németh Ferenc dalszerző-előadóval korábban már a Kávészünet együttes alapítótagjaként találkozhattatok. FeriKlepton néven előadott saját szerzeményei immár erőteljes zenekari hangzással is felcsendülnek a koncerthelyszíneken. Humor, társadalomkritika, fájdalom, merengés, lázadás – mind fellelhetőek a dalszövegekben, melyek alternatív pop-rock hangzásvilággal törnek utat maguknak a hallójáratok felé. Előttük az energikus és érzelmekkel teli Anchorheart rockzenekar és énekes-gitáros Fanna mutatja meg tehetségét a Gödör színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Makám Trio // Magyar Zene Háza

A Makám alapítója, Krulik Zoltán Príma és Magyar Örökség Díjas zeneszerző, gitáros, dalszerző, énekesként is bemutatkozik, Kézdy Luca hegedűs és Bata István basszusgitáros, a jazz és a világzene terepeit bejáró két kiváló muzsikus társaságában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Damien Chazelle #1: Whiplash // Bem Mozi

A Damien Chazelle filmjeit bemutató sorozat első részeként a Whiplash című filmet láthatjátok Miles Teller és az Oscar-díjas J.K. Simmons főszereplésével a Bem Moziban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. május 21.)

Nárcizmus, a szenvedés, amin osztozunk – dr. Bánki György előadása // Óbudai Társaskör

Mára szinte úgy tűnik, kétféle ember létezik a világban: aki nárcisztikus és aki nem az. A valóságban azonban sosem arról döntünk, hogy farkasok vagy bárányok vagyunk. Különös tekintettel arra, hogy a nárcisztikus személyiségzavar sem választás kérdése. Ahogy a névadó mitológiai figura, Narkisszosz – aki a tükörképébe szeretett bele –, úgy a nárcisztikus ember sem tudja átölelni és igazán szeretni magát. Sorsa ezért egészen egyedi, összetett formákban bontakozhat ki. Ezekről a nehéz életutakról és a nárcisztikus személyiséggel történő kapcsolódásról beszél majd dr. Bánki György.

Tovább a Facebook-eseményre >>

GOYA 40: Vasárnapok // Uránia Nemzeti Filmszínház

40. születésnapját ünnepli a spanyol film legrangosabb díja! Ebből az alkalomból különleges filmválogatással köszöntjük az ibériai ország filmművészetét. A sorozat részeként láthatja a magyar közönség az idei Goya-gála nagy nyertesét, a Vasárnapok című filmet május 21-én 19 órakor.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf // Lumen

A rég nem hallott páros ismét visszatér a Lumenbe. Rozsdás sanzonok, nyalóka piros dalok és hollófekete melódiák. Ujj Zsuzsi saját dalai, illetve számos megzenésítés és feldolgozás Darvas Kristóf zongora- és vokálkíséretével.

Tovább a Facebook-eseményre >>

The Qualitons // Kertem

The Qualitons sajátos funk-rock-experimentális zenéjét a koncerteken a vokális, fülbemászó dalok, a groove-os lüktetés, a pszichedélia és az improvizáció különleges találkozása jellemzi. Az új zenei anyaguk merész, progresszív irányt mutat, de visszaköszönnek a rájuk jellemző sok vokálos, több tételes, akár 10 perces dalok, és a groove-os alapok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok pénteken (2026. május 22.)

Táncpiknik az Alagút teraszon

Pénteken 17-20 óra között várnak mindenkit táncpiknikelni az Alagút fölötti teraszra – vegyes társastáncos zenékkel: standard, latin, rocky, salsa, bachata és minden.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Boa Noite, Budapeste! // Opus Jazz Club

Május 22-én a Cafuné hódítja meg az Opus Jazz Club színpadát: a műsorban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene darabjai foglalnak helyet. A bossa nova, a samba egyaránt akusztikus hangzással, saját hangszerelésükben szólal meg – az biztos, hogy felejthetetlen élmény lesz!

Bővebb információ >>

KFT koncert az A38 Hajón

45. születésnapját ünnepli a KFT. Hosszú éveken át rendszeresen adott koncerteket az együttes a Hajón, kis kihagyás után most folytatódik a sorozat. Szokás szerint egyedi műsort állított össze a zenekar, amelyben minden eddig megjelent albumról válogattak számokat és egy új dal premierjét is beígérték.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha mégis elutaznátok a hosszú hétvégére:

Kistehén // Budapest Park

2026. május 22-én visszatér a Budapest Park színpadára a legendás zenekar Kollár-Klemencz László vezetésével, hogy újra átéljük velük mindazt, amit annyira szerettünk bennük.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Óperentzia // Dürer Kert

Készüljetek egy élő, lélegző rituáléra a fényfüzérek alatt, ahol a balkáni motívumok és a hipnotikus groove-ok mossák össze a határt az ősi világzene és a modern elektronika között.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. május 23.)

Visegrádi Közösségi Garázsvásár

A tavaszi vásáron kincsek várják új gazdájukat Visegrádon, a KÁOSZ Üzlet kertjében május 23-án délelőtt. A liget fái közt ismét zajlik majd az élet, a pultokon konyhai eszközök, lakberendezési tárgyak, ruhák, cipők, játékok, könyvek, helyi kézműves termékek és rengeteg szuper holmi várja, ki viszi majd haza őket. A látogatóknak büfével, házi süteményekkel, kávéval, az elmaradhatatlan szökőkúttal, a legkisebbeknek gyerekjátékokkal készülnek.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Garázsvásár Dunaharasztin

Május 23-án Dunaharasztin, a Camino Vendégháznál várnak minden lelkes kincsvadászt már reggel 8 órától egy remek hangulatú garázsvásárra. A kínálatban számíthattok jó állapotú ruhákra, cipőkre, táskákra, könyvekre, de az apró, szívmelengető kincsek sem maradnak majd a szekrény és a fiók mélyén.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szimpla Bolha // Szimpla Kert

Május 23-án a Szimpla Kertben kultúrzsibi kerekedik ismét. 12 és 17 óra között nem lesz más dolgotok, mint kutatni, vadászni a legjobb kincsek után és egy cserét vagy alkut követően boldogan hazatérni a vásári portékával.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tokodi Kockahegyi Piknik

Mivel lehetne jobban köszönteni a májusi pezsgő életet, minthogy a természetben, hangulatos tábortűz mellett készítjük el vacsoránkat? Május 23-án hetedik alkalommal invitálnak helyit és környékbelit egy mulatozós, közös vacsorára. Az estet a Zoller Zsolt Duó nyitja meg jobbnál jobb slágerekkel, majd a máglya fellobbanása után az elmúlt 20 év és napjaink tánczenéivel jelentkezik az RHS DJ Team!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Betiltott animációk az Orbán-érában és a Kádár-korban – vetítés + beszélgetés // Bem Mozi

Kovásznai György 1964-es animációját 20 évre dobozba zárták. A történelem ismétli önmagát: a Kovásznai életműből inspirálódó, pályakezdő művészek által készített Candide című animációs sorozatot 2018-ban cenzúrázták, nem kerülhetett sugárzásra. Nézzétek meg a 60 éve készült rövidfilmet és a 8 éve elkészült 13 részes sorozatot! A vetítés utáni beszélgetésben a filmek betiltásának és cenzúrázásának körülményeiről és kulturális jelentőségéről lesz szó.

Tovább a Facebook-eseményre >>

I Dolci Signori koncert // Barba Negra

Május 23-án a legnagyobb olasz popslágerektől fog zengeni a Barba Negra, ez pedig csak egyet jelenthet: érkezik az I Dolci Signori! A nagy sikerű együttes 2002 óta turnézik rendületlenül, hogy Itália ikonikus dallamaira táncolhasson, ünnepelhessen, énekelhessen mindenki szerte a világon.

Bővebb információ >>

Pünkösdvasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. május 24.)

Vintage vásár és ReMarket piac a Hengermalomban

Május 24-én 10 és 18 óra között ismét lesz lehetőségetek a Hengermalom udvarán keresni és kutatni szebbnél szebb kincsek után. Az udvar nemcsak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen a napon, na meg persze retró, vintage és mid century tárgyak sokaságával.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Makers’ Market // Fény utcai Piac

Május 24-én közel 100 hazai tervező és alkotó hozza el ide a legfrissebb munkáit – egy helyen, egy napra. Grafikák és printek, kerámiák, ékszerek, divat és kiegészítők, lakberendezési darabok, valamint válogatott gasztro és deli finomságok várnak – minden, ami kézzel készült, egyedi és szerethető.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szimpla Háztáji Piac – Pünkösdi Jótékonysági Főzéssel

Pünkösd vasárnapján is szuper háztáji ízek várnak a Szimplában. Ez alkalommal egy jótékonysági főzés is lesz, melynek teljes összegét egy kisfiú terápiáira fordítják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Naplemente aláfestés a Piknik Manufaktúrában // Nagymaros

Napsütés, szőlőlugas, folyópart, hegyek, ételek, italok – ezzel a hangulattal vár a Piknik Manufaktúra május 24-én délután. Szabadtéri, kutya-, gyerek- és biciklibarát zenés légyott, ahol minden adott a tökéletes nyárindításhoz. A zenei aláfestő hagyományosan Meo Culpa lesz, aki megteremti a tökéletes alkonyi atmoszférát a jó idő élvezetére.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Pavilon // Pontoon

Az alternatív neofolk-punk rap duót egy testvérpár alkotja. Irlanda Áron (KUVIK) hegedűvel, gitárral, kazuval, zongorával és különböző sample-ek segítségével olyan beateket gyárt, amik már már műfaji vegyesvágottnak tekinthetők, hiszen egyszerre építkezik a folk, a blues, a rock, a techno, dnb, és természetesen a rap elemeiből is. Erre a zenei egyvelegre Irlanda Kristóf (KAllER) köpködi fel a gyakorta provokatív jambusait.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti progamok pünkösdhétfőn (2026. május 25.)

Fonó Session: Gyimesi örömzene és nótázás

A Fonó Session sorozat kötetlen közösségi örömzenélésre ad lehetőséget. Kezdő és haladó zenészek, zenekedvelők, érdeklődők egyaránt csatlakozhatnak hangszerrel vagy anélkül. A gyimesi örömzenék házigazdája a Pesti Csángók Baráti Társaság.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A remény rabjai // Bem Mozi

A sokak által a világ legjobb filmjének tartott alkotás újra a Bem Mozi vásznán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Különleges kastélyprogramok pünkösdre:

Nagy Emma Quintet // Pontoon

Kontrasztok és disszonancia, improvizáció és sokszínűség, kortárs életérzés és groteszk, nyers fogalmazásmód, amely mögül átsejlik valamiféle álomszerű báj – ez a Nagy Emma Quintet. Duna-part, álomjazz, naplemente. Tökéletes kombó.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dalköltők: Fekete Giorgio, Balla Gergő, Bérczesi Róbert, Kollár-Klemencz László, Másik János, Víg Mihály, Pajor Tamás // Kobuci

A Dalköltők esten a magyar nyelvű dalszerzés meghatározó alkotói lépnek színpadra egy közös, egyszeri és megismételhetetlen koncerten. Egy este, ahol a történet, a szöveg és az előadó személyes jelenléte válik igazán fontossá. Olyan dalok szólalnak meg, amelyekben az irodalom, a költészet és a zene természetesen fonódik össze. A kamarazenei érzékenység és a nagyszínpados energia egyszerre van jelen.

Tovább a Facebook-eseményre >>